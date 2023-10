Hành trình truy bắt băng cướp ngân hàng ở TPHCM

TPO - Sau khi cướp ngân hàng ở huyện Hóc Môn lấy đi hơn 3,4 tỷ đồng xong, nhóm của Mỹ "hội quân" bàn bạc, tìm cách đột nhập các biệt thự để tiếp tục trộm cắp tài sản.

Chiều 27/10, Công an TPHCM đang tạm giữ Nguyễn Ngọc Mỹ (30 tuổi, quê Bình Dương), Lâm Phúc Lợi (23, quê Vĩnh Long), Nguyễn Thị Bích Tuyền (22 tuổi, quê Bến Tre) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, Mỹ là đối tượng cầm đầu vụ cướp ngân hàng trên đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn.

Tham gia nhóm “Những người vỡ nợ muốn làm liều” để đi cướp

Chia sẻ với báo chí, Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM cho biết, khoảng 10h40 ngày 24/10, Công an TPHCM nhận được thông tin về việc xảy ra vụ cướp tài sản tại Phòng giao dịch Nhị Xuân của một Ngân hàng thương mại trên đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn.

Nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Công an huyện Hóc Môn, Phòng PC02 và các lực lượng nghiệp vụ khẩn trương triển khai các biện pháp công tác, quyết tâm truy bắt các đối tượng gây án, thu hồi tài sản.

Căn cứ thông tin thu thập tại hiện trường và đặc điểm các đối tượng gây án, các lực lượng của Công an TPHCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an các tỉnh Bình Dương, Long An, Bến Tre và Bà Rịa - Vũng Tàu truy xét các đối tượng theo dấu vết “nóng”.

Sau 22 giờ xảy ra vụ án, lực lượng phá án đã phối hợp Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất truy bắt được Nguyễn Ngọc Mỹ khi đối tượng này đang làm thủ tục xuất cảnh đi Singapore; bắt giữ Nguyễn Thị Bích Tuyền khi đang lẩn trốn tại phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú.

Trung tá Hưng cho biết, 6h sáng nay (27/10), các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phối hợp với Công an tỉnh Long An bắt giữ Lâm Phúc Lợi, khi đối tượng này đang lẩn trốn tại huyện Bến Lức (tỉnh Long An) và tìm cách tẩu thoát sang Campuchia.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu hồi số tiền hơn 3,4 tỷ đồng mà các đối tượng cướp được của ngân hàng, thu giữ các tang vật khác có liên quan.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận cùng rơi vào tình trạng nợ nần, không có khả năng chi trả, quen biết trên mạng xã hội Facebook và cùng tham gia nhóm kín “Những người vỡ nợ muốn làm liều”.

“Các đối tượng không quen biết nhau, không biết nhà ở lai lịch của nhau và nhắn tin, bàn bạc cùng nhau đi cướp tài sản ở các ngân hàng”, Trung tá Hưng cho hay.

Theo Trung tá Hưng, nhóm của Mỹ bàn bạc cướp một ngân hàng ở tỉnh Bình Dương nhưng do lực lượng bảo vệ quá đông và nằm trong khu dân cư nên chuyển sang ngân hàng ở huyện Hóc Môn.

Hơn một ngày theo dõi cách thức hoạt động của Phòng giao dịch Nhị Xuân (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn); thời điểm bên trong ngân hàng có tiền để ra tay.

Trưa 24/10, Mỹ và Lợi dùng một khẩu súng nhựa và một khẩu súng tự chế mua trên mạng khống chế bảo vệ, cướp hơn 3,4 tỷ đồng rồi lên xe tẩu thoát.

“Cách hiện trường khoảng 2km, Mỹ và Lợi đốt xe máy rồi lên ô tô do Tuyền cầm lái, đợi sẵn để tẩu thoát xuống tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tại đây, Mỹ được chia 1,5 tỷ đồng, Lợi được chia 1,3 tỷ, còn Tuyền nhận số còn lại”, Trung tá Hưng thông tin.

Đập tan kế hoạch 'hội quân' đột nhập các ngôi biệt thự

Quá trình lấy lời khai, nhóm của Mỹ bàn bạc và thống nhất, sau khi thực hiện trót lọt vụ cướp ngân hàng ở huyện Hóc Môn thì sẽ tẩu thoát ra nước ngoài.

Đợi thời gian im ắng, băng của Mỹ tiếp tục “hội quân” tìm cách đột nhập các biệt thự tại TPHCM để trộm cắp. Khi đột nhập vào trong, các đối tượng dùng băng keo trói chủ nhà để cướp tài sản.

Nhận định về thủ đoạn cướp ngân hàng, Trung tá Hưng cho biết, các đối tượng gây án che giấu thông tin cá nhân, sử dụng tên giả, sử dụng sim điện thoại rác. Sau khi gây án, các đối tượng tắt máy, hủy sim điện thoại và sử dụng ứng dụng mạng xã hội để liên lạc, gây khó khăn trong quá trình xác định đồng phạm và truy bắt.

Trong khi đó, Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, Trưởng Công an huyện Hóc Môn cho biết khi tiếp nhận thông tin vụ cướp ngân hàng, đơn vị xác định đây là vụ việc nghiêm trọng và huy động lực lượng của tất cả đội nghiệp vụ cùng với công an các xã trên địa bàn phối hợp xác minh, truy bắt đối tượng gây án.

“Các đối tượng này đã nghiên cứu kỹ địa bàn trước khi gây án và lợi dụng địa bàn trống vắng để lẩn trốn, tẩu thoát gây không ít khó khăn cho cơ quan điều tra”, Thượng tá Nam cho hay.

Qua sự việc trên, Thượng tá Nam cho biết, các đối tượng phạm tội lợi dụng mạng xã hội để hoạt động nên khuyến cáo các tổ chức tín dụng, ngân hàng cần củng cố lực lượng bảo vệ để ngăn ngừa.

Còn theo Trung tá Hưng, các vụ cướp ngân hàng trong thời gian gần đây, các đối tượng sử dụng súng nhựa, súng giả, công cụ hỗ trợ để gây án nên đề nghị các ngân hàng cần nâng cao cảnh giác, tăng cường từ 4-6 nhân viên bảo vệ/ca để bảo vệ tài sản.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.