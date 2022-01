Khởi tố Bí thư Thành ủy TP Thái Nguyên Phan Mạnh Cường

TPO - Công an thị xã An Nhơn (Bình Định) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thâu - tài xế điều khiển xe đầu kéo gây ra vụ tại nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến tỉnh lộ ở địa bàn thị xã An Nhơn làm 2 người chết, 16 người bị thương.