Nhìn lại các vụ đại án và loạt cựu quan chức bị khởi tố, xét xử trong năm 2021

TPO - Cơ quan chức năng đã tạm giữ xe ô tô 4 chỗ của một cán bộ công an phường vì gắn biển số xe giả.

TPO - Vào những thời khắc giao thừa, lực lượng 363 của Công an TPHCM trắng đêm tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn cho người dân thành phố vui chơi an toàn.