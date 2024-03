Khối ngành Kinh tế - Quản trị ĐH Duy Tân với xếp hạng Top 500+ Thế giới

Khối ngành Kinh tế - Quản trị của ĐH Duy Tân hiện đang được ghi nhận với Top 500+ trên nhiều bảng xếp hạng thế giới đã thêm phần khẳng định năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường trong lĩnh vực này. Điều này mang đến sự yên tâm và tin tưởng để các thí sinh lựa chọn học tập ngay tại Đại học Duy Tân trong mùa tuyển sinh năm nay.

Trong một môi trường học tập năng động và nhiều sáng tạo, sinh viên khối ngành Kinh tế - Quản trị của Đại học (ĐH) Duy Tân có rất nhiều điều kiện thuận lợi để phát huy năng lực bản thân với nhiều ý tưởng khởi nghiệp độc đáo.

Đa dạng ngành học ở lĩnh vực được xếp hạng

Lĩnh vực Kinh tế - Quản trị ở Đại học (ĐH) Duy Tân đang hiện diện ở Top 501-600 thế giới theo xếp hạng World University Rankings by Subject (THE) 2024. Ghi nhận từ tổ chức xếp hạng thế giới uy tín đã khẳng định năng lực đào tạo và nghiên cứu cũng như những nỗ lực của thầy và trò ĐH Duy Tân trong nhiều năm qua. ĐH Duy Tân hiện đang cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao với nhiều cựu sinh viên đang có những vị trí việc làm tốt ở rất nhiều đơn vị, doanh nghiệp.

Hiện tại, ĐH Duy Tân tiếp tục tuyển sinh và đào tạo các ngành:

O Quản trị Kinh doanh (QTKD) với các chuyên ngành:

* QTKD Tổng hợp,

* QTKD Bất động sản,

* QTKD Quốc tế (Ngoại thương),

* QTKD chuẩn PSU (chương trình Tiên tiến và Chất lượng Cao),

* Quản trị Doanh nghiệp (HP - chương trình Tài năng, thuộc Viện Nam Khuê - SMI),

* QTKD Chương trình Liên kết với ĐH Troy, Mỹ,

O Thương mại Điện tử,

O Quản trị Nhân lực,

O Marketing (Tiếp thị) với các chuyên ngành:

* QTKD Marketing,

* Digital Marketing,

* Quản trị Marketing & Chiến lược (HP - chương trình Tài năng, thuộc Viện Nam Khuê - SMI),

Kinh doanh Thương mại,

O Tài chính-Ngân hàng với các chuyên ngành:

* Tài chính Doanh nghiệp,

* Ngân hàng,

* Tài chính-Ngân hàng chuẩn PSU (chương trình Tiên tiến),

* Quản trị Tài chính (HP - chương trình Tài năng, thuộc Viện Nam Khuê - SMI),

O Kinh tế Đầu tư với chuyên ngành: Đầu tư Tài chính

O Kế toán với các chuyên ngành:

* Kế toán Doanh nghiệp,

* Kế toán Nhà nước,

* Kế toán chuẩn PSU (chương trình Tiên tiến),

* Kế toán Tài chính (HP - chương trình Tài năng, thuộc Viện Nam Khuê - SMI),

O Kiểm toán,

O Logistics & Quản lý Chuỗi cung ứng với các chuyên ngành:

* Quản trị Chuỗi cung ứng và Logistics,

* Logistics (HP - chương trình Tài năng, thuộc Viện Nam Khuê - SMI).

Các ngành học Kinh tế-Quản trị-Dịch vụ tại ĐH Duy Tân được đánh giá rất cao bởi chương trình đào tạo chất lượng hầu hết được “nhập khẩu” từ ĐH Bang Pennsylvania (PSU hay PennState) - là 1 trong 50 trường đào tạo các ngành Kinh tế - Quản trị hàng đầu của Mỹ (theo U.S. News 2023). Đây là một trường đại học nổi tiếng của Mỹ đã hợp tác cùng ĐH Duy Tân để chuyển giao chương trình đào tạo các ngành:

* Quản trị Kinh doanh,

* Kế toán,

* Tài chính-Ngân hàng, và

* Du lịch-Khách sạn-Nhà hàng.

Chương trình đào tạo đẳng cấp quốc tế với PennState mang đến cho sinh viên nền tảng kiến thức mới mẻ, tiên tiến, phù hợp với đòi hỏi về trình độ ngày càng cao từ các cơ quan, doanh nghiệp.

Sinh viên khối ngành Kinh tế - Quản trị DTU cũng có nhiều lợi thế khi được tiếp cận với phương pháp học rất hiệu quả được các quốc gia hưởng ứng. Đó là phương pháp đào tạo PBL (Problem-Based Learning/Project-Based Learning - Học theo Vấn đề/Học theo Dự án) song song với việc sử dụng các phương pháp tương tác chủ đạo khác như: diễn thuyết tích cực, hỏi đáp theo logic bài học, thảo luận nhóm,… nhằm nâng cao tính chủ động của người học trong quá trình học tập và nghiên cứu.

Nhiều ý tưởng khởi nghiệp ngay trên giảng đường đại học

ĐH Duy Tân vốn nức tiếng là nơi tổ chức thành công rất nhiều các sân chơi khởi nghiệp. Tiêu biểu trong số đó là cuộc thi “Dự án Kinh tế Cộng đồng” hay cuộc thi “Thắp sáng ý tưởng kinh doanh” đã tạo sân chơi thú vị giúp các sinh viên Kinh tế và Quản trị của trường có thêm nhiều ý tưởng khởi nghiệp ngay từ khi chưa tốt nghiệp. Cũng từ sân chơi này, các bạn sinh viên đã “vươn ra biển lớn”, tham gia nhiều cuộc thi quy mô lớn trong nước và quốc tế để giành được rất nhiều giải thưởng giá trị.

Mới đây nhất vào đầu tháng 12/2023, khi tham gia học tập môn Khởi sự Doanh nghiệp, 5 cô gái genZ đầy năng động và nhiệt huyết của ĐH Duy Tân đã cùng nhau thực hiện dự án “Du lịch Cộng đồng Dân tộc Cơ Tu” và tham gia chương trình Bệ phóng Khởi nghiệp (I’m possible) do Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Vĩnh Long phối hợp cùng Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Tỉnh và The Dariu Foundation thực hiện. Dự án đã ghi điểm với Ban Tổ chức bởi sự sáng tạo cùng khả năng ứng dụng cao vào thực tế và đã xuất sắc được trao giải Nhì.

Trước đó, rất nhiều sinh viên khối ngành Kinh tế - Quản trị của ĐH Duy Tân cũng đã giành được các giải thưởng lớn với các sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm vì lợi ích cộng đồng, trong đó có:

• Sinh viên Đoàn Thị Thu Hà với giải Women in Business Award tại Cuộc thi Go Green in The City 2018 diễn ra ở Thành phố Atlanta (Mỹ), giải Ba Cuộc thi Khởi nghiệp Quốc gia 2020, giải Nhì Cuộc thi Ý tưởng Sáng tạo - Khởi nghiệp Tp. Đà Nẵng 2019, giải Nhì Cuộc thi Khởi nghiệp Công nghệ “Seeding your idea” - Ươm mầm Ý tưởng 2019 do Vintech city phối hợp BSSC tổ chức,…

• Phan Văn Thịnh với giải Ba Cuộc thi Khởi nghiệp Quốc gia 2020, giải “Đội thi lần đầu có kết quả tốt nhất” tại FDI Moot 2020, giải Nhì tại Ngày hội Kết nối ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp Đà Nẵng 2019;

• Sinh viên quốc tế Trish Maguta đến từ Cộng hòa Zimbabwe giành giải Ba Cuộc thi CDIO Academy 2018 và giải Khuyến khích STR Asia Pacific Student Market Study Competition 2019;

• …

Thành quả đạt được của thầy và trò khối ngành Kinh tế - Quản trị của ĐH Duy Tân đã mang đến nhiều cảm hứng để các thí sinh yêu thích khối ngành này yên tâm lựa chọn theo học tại ĐH Duy Tân và có thể tự tin hướng đến thành công trong quá trình phát triển sự nghiệp ở tương lai.

Mọi thông tin về tuyển sinh, vui lòng xem tại:

http://tuyensinh.duytan.edu.vn, http://sbe.duytan.edu.vn