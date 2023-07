Khởi công xây dựng trụ sở Công an tỉnh Sóc Trăng, kinh phí hơn 400 tỷ đồng

TPO - Trụ sở làm việc của Công an tỉnh Sóc Trăng được xây dựng mới trên đường Lý Thường Kiệt, khóm 5, phường 4 (TP. Sóc Trăng) với diện tích trên 15,5ha, tổng kinh phí xây dựng 405 tỷ đồng.

Sáng 19/7, Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức khởi công dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Công an tỉnh Sóc Trăng.

Đến dự có Đại tướng Lê Hồng Anh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng; lãnh đạo Quân khu 9, Quân chủng Phòng không Không quân (Bộ Quốc phòng); các sở, ban, ngành tỉnh Sóc Trăng.

Đại tá Phạm Quốc Việt - Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết, dự án trụ sở làm việc của Công an tỉnh Sóc Trăng có diện tích trên 15,5ha, tổng kinh phí xây dựng 405 tỷ đồng, trong đó ngân sách Bộ Công an 305 tỷ, tỉnh hỗ trợ 100 tỷ.

Trụ sở có quy mô nhà làm việc chính cao 9 tầng, các khối nhà làm việc thuộc công an tỉnh cao 3 tầng cùng các công trình khác như hội trường, nhà ở doanh trại, nhà bếp, nhà kho tổng hợp, nhà xe, nhà kho vũ khí,...

Đại tá Nguyễn Mai Đô - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng công ty xây dựng hàng không ACC - đơn vị thi công - cam kết sẽ tập trung nhân lực, trang thiết bị kỹ thuật, chủ động khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành công trình đạt chất lượng cao, đúng tiến độ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật của chủ đầu tư.

Công trình dự kiến hoàn thành trong thời gian 600 ngày, tính từ ngày khởi công.