Khó tích hợp giấy phép lái xe vào VNeID: Sở GTVT TPHCM đưa ra kiến nghị

TPO - Sở Giao thông vận tải (GTVT) TPHCM vừa có văn bản gửi Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) về việc đề nghị hướng dẫn, phối hợp thực hiện cập nhật thông tin giấy phép lái xe (GPLX) hiển thị trên ứng dụng VNeID.

Theo Sở GTVT TPHCM, trong quá trình tích hợp VNelD mức độ 2, nhiều người dân đã phản ánh (qua thư phản ánh kiến nghị, qua hotline, đến trực tiếp Sở GTVT...) tình trạng không thể tích hợp GPLX ô tô hay xe máy trên hệ thống VNeID, mặc dù tra cứu dữ liệu GPLX này đã hiển thị trên hệ thống dữ liệu của Cục Đường bộ.

Về vấn đề này, Sở GTVT TPHCM cho biết, ngày 23/5, đơn vị nhận được văn bản số 5066 của Bộ GTVT về việc kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu GPLX, đăng kiểm phương tiện với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo đó, Bộ GTVT thông tin đến Sở GTVT các tỉnh, thành phố kết quả triển khai kết nối các Cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ GTVT (CSDL giấy phép lái xe, CSDL đăng kiểm phương tiện) với CSDL quốc gia về dân cư, để các Sở GTVT biết, phối hợp triển khai các nhiệm vụ có liên quan.

Tuy nhiên, theo Sở GTVT TPHCM, qua phản ánh của người dân cho thấy, họ không tích hợp được GPLX trên ứng dụng VNeID và nhận được nội dung thông báo: “Hệ thống quản lý thông tin GPLX do Bộ GTVT quản lý đã trả kết quả không đạt với thông tin GPLX của bạn với lý do: Không tìm thấy hạng GPLX mà công dân đã tích hợp. Để có thể tích hợp thông tin GPLX, bạn vui lòng liên hệ cơ quan cấp GPLX để bổ sung, hoàn thiện thông tin GPLX của bạn”.

Sở GTVT TPHCM cho biết, với nội dung thông báo nêu trên, người dân đã liên hệ Sở GTVT phản ánh gay gắt và yêu cầu cập nhật gấp GPLX để tích hợp trên ứng dụng VNeID.

Qua tra cứu trên Trang thông tin giấy phép lái xe tại địa chỉ https://gplx.gov.vn của Cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT TP nhận thấy có dữ liệu giấy phép lái xe của người dân.

Theo quy trình cấp giấy phép lái xe của người dân, Sở GTVT cập nhật dữ liệu lên Hệ thống quản lý thông tin giấy phép lái xe do Bộ GTVT quản lý sau khi in giấy phép lái xe thành công (người dân có thể tra cứu thông tin giấy phép lái xe tại địa chỉ https://gplx.gov.vn sau khi được cấp GPLX).

Do đó, để đảm bảo việc thực hiện cập nhật thông tin GPLX hiển thị trên ứng dụng VNeID được dễ dàng, thuận lợi cho người dân, Sở GTVT TPHCM đề nghị Cục C06 (Bộ Công an) phối hợp với Bộ GTVT (Cục Đường bộ Việt Nam) nghiên cứu để thống nhất các trường hợp GPLX chưa tích hợp được và có văn bản hướng dẫn Công an địa phương, Sở GTVT để hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy định.

Bên cạnh đó, Sở GTVT TPHCM cũng kiến nghị điều chỉnh nội dung thông báo cho phù hợp trên hệ thống VNeID khi không tích hợp được GPLX trong thời gian hệ thống dữ liệu giữa Bộ Công an và Bộ GTVT chưa hoàn thiện để tránh gây hiểu nhầm của người dân do GPLX không đồng bộ nên không tích hợp được lên ứng dụng VNeID.