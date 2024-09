‘Khổ luyện thành tài, miệt mài thành giỏi’ ở Lữ đoàn Tàu ngầm 189

TPO - Là đơn vị “đặc biệt” cấp chiến dịch của Quân chủng Hải quân, Lữ đoàn Tàu ngầm 189 được trang bị nhiều vũ khí, kỹ thuật cùng hệ thống cơ sở trên bờ hiện đại. Với tinh thần, ý chí quyết tâm cao, cán bộ, thủy thủ Lữ đoàn 189 đã lập nhiều thành tích nổi bật trong phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024, góp phần xứng đáng vào nhiệm vụ xây dựng Quân chủng Hải quân hiện đại.

3 mẫu mực, 3 dứt điểm

Kể từ khi thành lập (tháng 6/2011) đến nay, đặc biệt là trong giai đoạn 2019-2024, phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) đã thực sự trở thành động lực thúc đẩy mạnh mẽ để cán bộ, thủy thủ vượt qua mọi khó khăn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Lữ đoàn vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Lữ đoàn Tàu ngầm 189 cũng là đơn vị tiên phong đi đầu về huấn luyện làm chủ trang bị kỹ thuật (TBKT) hiện đại trong Quân chủng Hải quân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Thực hiện nghiêm tư tưởng chỉ đạo “Không ngừng sáng tạo”, với tinh thần quyết tâm “Khổ luyện thành tài, miệt mài thành giỏi”, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đã thi đua làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức huấn luyện, triển khai có hiệu quả các đột phá, nhất là huấn luyện làm chủ và thực hiện quy tắc an toàn, chấp hành nghiêm “5 không” trong huấn luyện tàu ngầm.

Hằng năm, Lữ đoàn tổ chức nhiều hội thi, hội thao nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, trong đó có những hội thi mới, mang tính đột phá như: Hội thao kíp chiến đấu; Hội thi sĩ quan trực canh giỏi; Hội thi sĩ quan cơ điện giỏi; Hội thi kíp trực tàu ngầm tại bến... Đồng thời, tổ chức biên soạn cẩm nang khai thác sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật trên tàu ngầm Kilo 636 và các trang bị cứu hộ, cứu nạn.

Bên cạnh đó, Lữ đoàn còn duy trì nghiêm nền nếp chế độ trong ngày, trong tuần; thực hiện tốt “3 mẫu mực”, “3 dứt điểm”; kịp thời thông báo các vụ việc vi phạm kỷ luật, pháp luật, mất an toàn trong toàn quân và Quân chủng, qua đó rút kinh nghiệm, đồng thời nâng cao nhận thức và hành động cho mọi cán bộ, chiến sĩ.

Một trong những biện pháp hiệu quả được thực hiện ở Lữ đoàn là tăng cường công tác kiểm tra đơn vị của đội ngũ cán bộ các cấp trong ngày nghỉ, giờ nghỉ và sau 22 giờ; 100% quân nhân viết cam kết không vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, các quy định của đơn vị và bảo đảm an toàn trong tất cả các hoạt động. Nhờ đó, Lữ đoàn không để xảy ra mất an toàn trong huấn luyện, an toàn giao thông do lỗi chủ quan gây ra.

Thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” ở Lữ đoàn 189, đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo về công tác kỹ thuật như “Tàu ngầm chính quy mẫu mực”, “Kho, trạm mẫu mực”, góp phần bảo đảm đúng, đủ, đồng bộ, kịp thời, chất lượng vũ khí trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất, đặc biệt bảo đảm kỹ thuật cho tàu ngầm thực hiện nhiệm vụ trên biển.

Vươn tới những đỉnh cao mới

Trung tá Hà Văn Tý - Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn Tàu ngầm 189, cho biết trong những năm qua, công tác giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật của đơn vị thường xuyên được đổi mới, chất lượng ngày một nâng cao, ý thức tự giác trong học tập, nghiên cứu của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên được phát huy, trình độ nhận thức của bộ đội ngày càng được nâng lên.

“Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội luôn được thực hiện nghiêm; tình yêu biển đảo, tình yêu nghề nghiệp, gắn bó với đơn vị, với lực lượng tàu ngầm của cán bộ, chiến sĩ được giữ vững và phát huy”, Trung tá Hà Văn Tý chia sẻ.

Theo đó, nhiều phong trào thi đua đã được triển khai sôi nổi, sâu rộng, hiệu quả như “Thanh niên Hải quân rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới” gắn với Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”; “Tuổi trẻ Lữ đoàn 189 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Lữ đoàn cũng đẩy mạnh các phong trào “Thanh niên Hải quân chung tay làm sạch biển và chống rác thải nhựa”; “Phụ nữ Hải quân bản lĩnh - trí tuệ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” gắn với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, tiêu chí “4 tốt”.

Bên cạnh đó, các mô hình “Đơn vị không có cán bộ, đoàn viên thanh niên hút thuốc lá”; “Chi đoàn không có cán bộ, đoàn viên thanh niên vi phạm kỷ luật, pháp luật” được duy trì hiệu quả, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hoá tốt đẹp, lành mạnh trong cơ quan, đơn vị.

Lữ đoàn cũng duy trì tốt hoạt động Câu lạc bộ “Tuổi trẻ sáng tạo”, thường xuyên khích lệ, động viên cán bộ, đoàn viên phát huy tinh thần sáng tạo, tích cực nghiên cứu, sáng kiến, cải tiến nâng cao hiệu quả sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật; tham gia các Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo Nguyễn Phan Vinh và Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội đoạt nhiều giải cao, được Bộ Quốc phòng và Quân chủng khen thưởng.

“Từ thực tiễn công tác thi đua, khen thưởng và phong trào TĐQT, nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả đã được triển khai sâu rộng như “Kíp tàu ngầm rút gọn”, “Sinh nhật trong lòng biển”, “Bản tin hành trình trong lòng biển”, “Mỗi ngày một lời Bác Hồ dạy” được dịch ra tiếng Anh, tiếng Nga... đã góp phần tạo động lực to lớn, thúc đẩy mọi cán bộ, chiến sĩ phấn đấu vươn tới những đỉnh cao mới trong thực hiện nhiệm vụ”, Trung tá Hà Văn Tý nói.

Trong giai đoạn 2019-2024, Lữ đoàn Tàu ngầm 189 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; được Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân nhiều lần tặng Cờ thi đua; 65 lượt tập thể được tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”; 135 lượt tập thể được tặng danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”; 21 lượt cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quân”; 27 lượt tập thể, cá nhân được tặng danh hiệu “Tiêu biểu xuất sắc nhất Quân chủng”; 560 lượt cán bộ, chiến sĩ được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và nhiều phần thưởng cao quý khác.