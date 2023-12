Phó Tư lệnh Hải quân đánh giá cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của hai đơn vị tàu ngầm

TPO - Đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của hai đơn vị tàu ngầm là Lữ đoàn 189 và Trung đoàn 196 trong năm 2023, Phó Tư lệnh Hải quân Phan Tuấn Hùng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ hai đơn vị tiếp tục nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo.

Sẵn sàng chiến đấu cao

Sáng 4/12, tại căn cứ quân sự Cam Ranh (Khánh Hoà), Lữ đoàn tàu ngầm 189 Hải quân tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2023; phát động phong trào Thi đua Quyết thắng và thi đua đặc biệt kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2024.

Theo Lữ đoàn 189, năm 2023, Đảng uỷ, chỉ huy Lữ đoàn đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết của Đảng ủy Quân chủng Hải quân; chỉ thị, mệnh lệnh của Tư lệnh Hải quân; bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Lữ đoàn duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), bảo đảm an toàn cơ quan, đơn vị, nhất là các dịp lễ, Tết và các sự kiện trọng đại của đất nước. Các tàu ngầm và tàu mặt nước tổ chức huấn luyện đúng kế hoạch, hoàn thành tốt, xuất sắc các nội dung, chỉ tiêu đặt ra. Trong năm, các tàu tham gia thực hành bắn đạn thật đạt kết quả giỏi; tham gia các cuộc diễn tập đạt kết quả cao.

Cùng với đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên được nâng cao. Cán bộ, chiến sĩ toàn Lữ đoàn ổn định về chính trị, tư tưởng, nội bộ đoàn kết, thống nhất, không ngại khó khăn, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Năm 2024, Lữ đoàn 189 xác định tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trọng tâm là duy trì nghiêm và nâng cao thực chất công tác SSCĐ theo các phương án tác chiến; nâng cao chất lượng huấn luyện làm chủ tàu ngầm; tạo sự chuyển biến vững chắc về xây dựng nền nếp chính quy, quản lý bộ đội, rèn luyện kỷ luật, chấp hành pháp luật và bảo đảm an toàn…

Dự và chỉ đạo hội nghị, Chuẩn Đô đốc Phan Tuấn Hùng - Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân biểu dương thành tích của Lữ đoàn 189 đã đạt được trong năm 2023, đặc biệt là trong công tác duy trì thực chất khả năng SSCĐ, xây dựng nền nếp chính quy, bảo đảm an toàn về mọi mặt.

Chuẩn Đô đốc Phan Tuấn Hùng yêu cầu, năm 2024, Lữ đoàn cần tiếp tục quán triệt, cụ thể hoá các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp; duy trì nghiêm lực lượng trực SSCĐ, thực chất công tác huấn luyện cho cán bộ, thủy thủ tàu ngầm, đội ngũ chuyên môn kỹ thuật; kịp thời tham mưu cho Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân chủng các phương án tác chiến sử dụng tàu ngầm hiệu quả; giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Năm 2023, Lữ đoàn 189 có 1 tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 18 tập thể, cá nhân được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen và danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân; Lữ đoàn được đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Tại Hội nghị Quân chính, Lữ đoàn đã phát động phong trào Thi đua Quyết thắng và phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề “Tự hào truyền thống - Viết tiếp chiến công, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Bảo vệ vững chắc chủ quyền

Chiều 4/12, cũng tại căn cứ quân sự Cam Ranh, Đảng ủy Trung đoàn tàu ngầm 196 Hải quân tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2023. Chuẩn Đô đốc Phan Tuấn Hùng - Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2023, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh, chỉ thị, hướng dẫn của trên, duy trì nghiêm lực lượng và phương tiện trực SSCĐ, bảo đảm an toàn cơ quan, đơn vị và vùng nước do Trung đoàn quản lý. Triển khai cho các tàu, xe hoạt động đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn. Quán triệt mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2023 của Tư lệnh Hải quân, Trung đoàn đã tiến hành đổi mới phương pháp, nội dung huấn luyện, từng bước nâng cao mức độ huấn luyện cho các đối tượng.

Đồng thời, chỉ đạo quyết liệt, hướng dẫn, điều hành chặt chẽ hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, trọng tâm là các nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và các nhiệm vụ khác. Phát huy sức mạnh tổng hợp, vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng; tích cực duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Trung đoàn.

Bên cạnh đó, công tác hậu cần, kỹ thuật được triển khai đồng bộ, bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Kết quả kiểm tra đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” của Quân chủng đối với Trung đoàn trong năm đạt giỏi.

Phát biểu tại hội nghị, Chuẩn Đô đốc Phan Tuấn Hùng đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 196. Đặc biệt là những bước tiến bộ toàn diện trên các mặt công tác, đạt được nhiều thành tích trong huấn luyện, tham gia diễn tập, trong các hoạt động hội thi, hội thao trong năm 2023.

Xác định nhiệm vụ năm 2024, Trung đoàn tập trung khắc phục những điểm còn tồn tại, tập trung xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng chiến đấu, hi sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Tại hội nghị, Đảng ủy, Hội đồng thi đua - khen thưởng Trung đoàn 196 đã tổng kết phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2023, phát động phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2024 và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.