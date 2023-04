Khi chính sách tiền tệ đảo chiều...

Trong báo cáo thị trường tiền tệ mới phát hành, Chứng khoán VnDirect cho biết nhận thấy sự đảo chiều trong chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Cụ thể, trong tháng 3/2023, NHNN đã đưa ra hai đợt giảm lãi suất điều hành, theo đó lãi suất tái chiết khấu giảm 1 điểm % xuống 3,5%/năm; lãi suất tái cấp vốn giảm 0,5 điểm % xuống 5,5%, lãi suất cho vay qua đêm của NHNN đối với các tổ chức tín dụng cũng giảm từ 7% xuống 6%/năm. NHNN cũng hạ trần lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND của các tổ chức tín dụng đối với một số lĩnh vực ưu tiên thêm 1 điểm % xuống 4,5%/năm và giảm lãi suất tối đa đối với tiền gửi VND kỳ hạn dưới 1 tháng và kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng thêm 0,5 điểm %.

Theo phân tích của chuyên gia tỷ giá, chỉ số đồng USD (DXY) giảm mạnh trong bối cảnh FED đưa ra thông điệp ít “diều hâu” hơn về chính sách tiền tệ do khủng hoảng hệ thống ngân hàng. Tính đến ngày 31/03/2023, DXY giảm xuống còn 102,5 điểm, giảm 2,7% so với trước khi Ngân hàng Silicon Valley (SVB) sụp đổ. VnDirect cho rằng DXY giảm đã khiến tỷ giá USD/VND giảm 0,7% so với đầu năm xuống 23.471 VND/USD. Ngoài ra, NHNN đã tăng dự trữ ngoại hối thêm 4 tỷ USD kể từ đầu năm 2023.

Nhóm phân tích nhận định áp lực lên tỷ giá sẽ giảm trong quý II/2023 do FED có thể đưa ra các thông điệp ôn hòa hơn về chính sách tiền tệ tại cuộc họp vào tháng 5 tới bởi khả năng suy thoái kinh tế Mỹ gia tăng. Do đó, kỳ vọng tỷ giá USD/VND sẽ dao động trong khoảng 23.450 - 23.700 VND/USD trong quý II/2023. Rủi ro đối với tỷ giá bao gồm áp lực lạm phát tại Mỹ tăng cao và kéo dài hơn dự kiến, kiều hối và vốn FDI sụt giảm mạnh hơn dự kiến trong bối cảnh kinh tế toàn cầu giảm tốc.