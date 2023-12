Khen thưởng lực lượng phá vụ án giết 3 người ở Cà Mau

TPO - Sáng 8/12, đại tá Phạm Minh Lũy - Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đã công bố quyết định tặng bằng khen, tiền thưởng của UBND tỉnh và giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong khám phá vụ án giết người tại ấp Láng Cùng (xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước).

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau quyết định tặng bằng khen đột xuất cho tập thể Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm nhân thân thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Cà Mau và 3 cá nhân (trong đó có một Chỉ huy Công an huyện Cái Nước, 2 cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự).

Đồng thời, UBND tỉnh cũng trao thưởng số tiền 40 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh nhằm kịp thời động viên, khích lệ tinh thần cho cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ.

Nhân dịp này, Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen đột xuất cho một tập thể (Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy), 2 cá nhân (Trưởng Công an xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước và một cán bộ thuộc Phòng Tham mưu).

Phát biểu tại lễ trao thưởng, đại tá Phạm Minh Lũy – Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau nhấn mạnh: “Kết quả phá án nhanh vụ án là thành tích của Công an tỉnh nói chung và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Cái Nước, Công an xã Thạnh Phú nói riêng; qua đó, giúp người dân an tâm chuẩn bị đón một năm mới vui tươi, hạnh phúc”.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, khoảng 13h30 ngày 4/12, chị P.T.V. từ thành phố Cà Mau về nhà tại ấp Láng Cùng, phát hiện cha, mẹ cùng chị ruột (đang mang thai) tử vong nên trình báo cơ quan công an. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, thu thập thông tin phục vụ công tác điều tra, tiến hành truy bắt đối tượng nghi vấn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã khoanh vùng và bắt giữ Bùi Vũ Khoa (23 tuổi, ngụ thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) tại tuyến quốc lộ 1A, đoạn thuộc ấp Cây Trâm (xã Định Bình, thành phố Cà Mau).