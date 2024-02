Khen thưởng lực lượng bắt giữ thành công đối tượng dùng súng cướp ngân hàng

TPO - Nhiều cá nhân, đơn vị thuộc lực lượng công an vừa được UBND tỉnh Lâm Đồng và huyện Đức Trọng thưởng nóng vì nhanh chóng tóm gọn đối tượng đã dùng súng uy hiếp, cướp ngân hàng.

Ngày 8/2, ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã trao bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an huyện Đức Trọng vì có thành tích triệt phá nhanh vụ dùng súng cướp ngân hàng.

Cùng với việc tặng bằng khen, UBND tỉnh còn thưởng nóng cho 2 tập thể nói trên với số tiền 20 triệu đồng/đơn vị.

Vụ cướp xảy ra vào chiều ngày 7/2 tại một chi nhánh của ngân hàng V trên địa bàn thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng cũng đã tặng giấy khen và thưởng cho 2 tập thể là Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Đức Trọng và Công an thị trấn Liên Nghĩa, mỗi đơn vị 5 triệu đồng.

Mặt khác, UBND huyện Đức Trọng cũng trao giấy khen và tiền thưởng cho 4 cá nhân thuộc các đội nghiệp vụ Công an huyện Đức Trọng vì có thành xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vụ cướp tại ngân hàng nói trên.

Phát biểu tại lễ khen thưởng, ông Nguyễn Ngọc Phúc đánh giá cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu của lực lượng công an tỉnh Lâm Đồng và Công an huyện Đức Trọng.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng cho rằng, vụ việc đối tượng Nguyễn Thành Trung dùng súng uy hiếp các nhân viên giao dịch của ngân hàng để cướp số tiền hàng tỷ đồng là rất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.

Do đó việc nhanh chóng phá án của lực lượng công an là thành tích đáng ghi nhận để củng cố niềm tin của người dân, qua đó góp phần đảm bảo cho người dân vui xuân đón Tết an toàn.

Cũng theo ông Nguyễn Ngọc Phúc, các cơ sở kinh doanh vàng bạc, ngân hàng… cần chú trọng hơn nữa đến việc đảm bảo an ninh, phối hợp với lực lượng công an triển khai mô hình chuông báo động để kịp phản ứng khi xảy sự cố.

Mặt khác, các ngân hàng cần có phương án xử lý tiền mặt ở nơi đảm bảo an toàn, hạn chế việc kiểm đếm tại quầy giao dịch.