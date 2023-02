Khám xét trung tâm đăng kiểm ở Bình Chánh - TPHCM

TPO - Ngày 28/2, nguồn tin của PV Tiền Phong xác nhận, lực lượng chức năng đang tiến hành khám xét trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-13D ở đường Trần Đại Nghĩa, ấp 1, xã Tân Kiên (huyện Bình Chánh).

Đến đầu giờ chiều 28/2, Công an huyện Bình Chánh vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TPHCM tiến hành khám xét Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-13D ở đường Trần Đại Nghĩa, ấp 1, xã Tân Kiên (huyện Bình Chánh).

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, nhiều cán bộ chiến sĩ Công an cùng xe công vụ bất ngờ xuất hiện ở bên ngoài Trung tâm đăng kiểm này; mọi hoạt động của trung tâm được yêu cầu tạm dừng.

Phía bên ngoài, lực lượng CSGT cùng Công an địa phương tổ chức đảm bảo an ninh trật tự, không cho phép những người không có phận sự ra vào. Các phương tiện ô tô đến đăng kiểm được lực lượng chức năng hướng dẫn di chuyển sang các trung tâm khác.

Việc khám xét này diễn ra trong bối cảnh Công an TPHCM đang mở rộng điều tra vụ án sai phạm liên quan lĩnh vực kiểm định phương tiện xảy ra tại Cục Đăng kiểm, một số chi cục đăng kiểm và trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở các tỉnh, thành.

Tại buổi họp báo diễn ra vào ngày 17/2, đại diện Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, tính đến ngày 17/2, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố 128 bị can để điều tra, làm rõ các sai phạm trong hoạt động đăng kiểm xảy ra tại Cục Đăng kiểm và Trung tâm đăng kiểm ở các tỉnh, thành.

Trong số các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam có ông Trần Việt Hà (Cục trưởng Cục Đăng kiểm) và ông Trần Kỳ Hình (nguyên Cục trưởng Cục Đăng kiểm).

Quá trình điều tra các sai phạm, tiêu cực trong đăng kiểm phương tiện thủy nội địa xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 6 (quận 1, TPHCM) và Chi cục Đăng kiểm số 9 (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), ngày 16/2, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 14 đối tượng, trong đó có ông Hoàng Văn Duy (Giám đốc Chi cục Đăng kiểm số 9).