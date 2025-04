Khám phá phong cách sống chuẩn Nhật tại Kyoto 5

Không chỉ tái hiện trọn vẹn hương sắc và phong vị của xứ sở mặt trời mọc bằng hệ thống cảnh quan tuyệt sắc, Kyoto 5 (Vinhomes Star City) còn sở hữu chuỗi tiện ích đẳng cấp, kiến tạo chất sống chuẩn Nhật chưa từng có cho cư dân xứ Thanh.

Sống như người Nhật tại Kyoto 5

Tại Việt Nam, phong cách sống Nhật Bản đã trở thành xu hướng được giới tinh hoa yêu thích. Điều này được minh chứng qua việc những bất động sản được thiết kế theo phong cách Nhật đều nhận được sự chào đón của tệp khách thượng lưu.

Đó cũng là lý do khiến Kyoto 5, thuộc bộ đôi tòa tháp The Premium, phân khu The Kyoto (Vinhomes Star City) vừa ra mắt đã khiến thị trường Thanh Hóa sôi sục. Tòa căn hộ mang đậm hơi thở Nhật Bản với không gian sống thanh bình, hiện đại và riêng tư.

Ấn tượng đầu tiên với khách hàng khi khám phá Kyoto 5 chính là những căn hộ được thiết kế theo phong cách tối giản, nhưng vẫn toát lên sự sang trọng và tinh tế. Ban công rộng mở nối dài giữa phòng khách và phòng ngủ chính, tạo sự kết nối trực tiếp với thiên nhiên. Tại đây, mỗi ngày cư dân có thể nhìn ngắm bức tranh sống động từ công viên nội khu xanh mát đến phố thị sôi động ngay dưới chân tòa nhà.

Bước chân ra ngoài tòa tháp, cư dân sẽ “chạm” ngay hệ thống cảnh quan xanh gợi nhớ đến khung cảnh của những khu vườn Nhật tao nhã. Đó là Sakura Park - công viên được chủ đầu tư kỳ công mang tới những hàng hoa anh đào rực rỡ, gốc tùng la hán cổ thụ, cổng torii, cầu gỗ đỏ, hồ cá koi, lầu vọng cảnh... Nơi đây hứa hẹn sẽ là điểm check-in lý thú, nơi hẹn hò lãng mạn của những tâm hồn yêu văn hóa xứ Phù Tang, và là “góc quê hương” của những người Nhật đang sinh sống, làm việc tại xứ Thanh.

Bên cạnh Sakura Park, Kyoto 5 còn sở hữu công viên Asahi rộng lớn và vườn treo giữa tầng không Sky Garden. Những khu vườn yoga, vườn thiền, vườn dưỡng sinh tọa lạc trong mỗi công viên là những góc nhỏ bình yên cho tâm hồn, nơi cư dân được sống chậm lại, hướng tới cân bằng thân - tâm - trí.

Được sống giữa thiên nhiên yên bình, hòa mình vào vạn vật, tìm kiếm hạnh phúc từ tâm chính là đặc trưng trong lối sống, và cũng là bí quyết trường thọ của người Nhật.

Chất sống của người Nhật cũng đặc biệt đề cao việc dưỡng sinh, chăm sóc sức khỏe. Tại Kyoto 5, chất sống này có thể tìm thấy tại hệ thống tiện ích phục vụ nhu cầu rèn luyện, vận động, gồm những vườn gym hiện đại, khu thể dục thể thao đa bộ môn. Bên cạnh đó còn có bể bơi phong cách resort 5 sao, mang đến cho cư dân những giờ phút sảng khoái được hòa mình vào làn nước trong xanh.

Sống vượt trội với những giá trị chuẩn Vinhomes

Ngoài chất sống chuẩn Nhật, tại Kyoto 5, cư dân còn được tận hưởng những giá trị sống thời thượng nhờ chuỗi tiện ích đa dạng và đẳng cấp “chuẩn Vinhomes”.

Theo đó, ngay dưới chân tòa nhà, ngoài bộ 3 vườn Nhật là khu thương mại dịch vụ quy mô lớn. Đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân là hàng trăm thương hiệu danh tiếng trong và ngoài nước. Những mặt hàng xa xỉ tạo thành “hub” thời trang, đồ hiệu hàng đầu xứ Thanh, mang đến trải nghiệm mua sắm đỉnh cao cho tầng lớp thượng lưu.

Bên cạnh đó, cư dân cũng được chăm sóc sức khỏe toàn diện nhờ Phòng khám đa khoa quốc tế Vinmec với đội ngũ y bác sĩ tận tâm, trang thiết bị y tế hiện đại. Trường học liên cấp Vinschool là nơi cư dân có thể yên tâm gửi gắm con em khi mang tới chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, giúp các cư dân nhí sẵn sàng hành trang để hội nhập toàn cầu.

Ngoài ra, cư dân cũng được thụ hưởng hệ sinh thái tiện ích khổng lồ đã đi vào vận hành của Vinhomes Star City - khu đô thị đáng sống bậc nhất xứ Thanh. Nổi bật trong đó là tổ hợp 4 công viên có quy mô hơn 7,4ha, gồm: công viên BBQ, công viên gym, công viên thể thao, công viên dã ngoại. Hệ thống công viên này vừa là nơi vui chơi, rèn luyện sức khỏe, vừa là không gian hoàn hảo cho những sự kiện cộng đồng, những lễ hội lớn được tổ chức suốt 365 ngày trong năm.

Hội tụ đầy đủ những giá trị vàng, Kyoto 5 xứng đáng là lựa chọn an cư lý tưởng cho giới tinh hoa. Đồng thời, dự án cũng trở thành tài sản giàu tiềm năng sinh lợi cho các nhà đầu tư, nhờ khả năng khai thác kinh doanh vượt trội và triển vọng tăng giá bền vững theo thời gian. Bởi vậy, Kyoto 5 đang là dự án thu hút sự quan tâm lớn nhất của người mua nhà xứ Thanh, kỳ vọng lập nên những kỷ lục mới cho thị trường khu vực ngay trong năm 2025.