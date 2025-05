Khách hàng 'tố' chủ đầu tư khu đô thị thu phí vô lý, độc quyền xây dựng

TPO - Nhiều khách hàng tại khu đô thị Mỹ Gia, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tố chủ đầu tư cố tình chèn ép, độc quyền chỉ định nhà thầu xây dựng với giá thi công cao ngất ngưởng và tự đưa ra các loại phí vô lý.

Thu phí vô lý, độc quyền xây dựng?

Báo Tiền Phong vừa nhận được đơn của hàng chục khách hàng mua đất tại dự án khu đô thị Mỹ Gia (xã Vĩnh Thái, TP. Nha Trang) phản ánh về việc bị chủ đầu tư (CĐT) là Công ty CP Phát triển đô thị Vĩnh Thái và Công ty TNHH Đầu tư nhà An Khánh chèn ép, thu tiền vô căn cứ và vi phạm pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Theo các khách hàng, thời điểm tháng 10/2024, họ nhận được thông báo của CĐT về việc đã ký hợp đồng tổng thầu thi công phần thô nhà ở tại khu đô thị Mỹ Gia với Công ty TNHH Tân Khánh Hòa KH (gọi tắt Tân Khánh Hòa). CĐT đề nghị khách hàng liên hệ với công ty trên để được hướng dẫn ký phụ lục xây dựng phần thô nhà ở.

Nhưng các khách hàng cho rằng, theo hợp đồng đã ký thì bên mua có quyền tự thực hiện xây dựng phần thô căn nhà, phụ lục hợp đồng thi công sẽ được ký giữa 3 bên: Chủ đầu tư, bên mua và nhà thầu thi công do bên mua chỉ định, do đó CĐT không có quyền yêu cầu khách hàng ký phụ lục xây dựng với Tân Khánh Hòa. Ngoài ra, CĐT còn đưa ra nhiều loại phí vô lý với mức cao gấp 3 - 4 lần so với các đô thị lân cận.

Chị Biện Cẩm Anh (khách hàng tại dự án khu đô thị Mỹ Gia, gói 7) cho biết, lô đất của chị có diện tích 100m2, CĐT yêu cầu chị phải tự tìm nhà thầu và xây dựng phần thô trước ngày 15/5/2025. Sau thời gian này, nếu khách hàng chưa thực hiện thì CĐT sẽ chủ động tiến hành xây dựng và khách hàng sẽ phải thanh toán toàn bộ chi phí liên quan. Nếu không thanh toán, CĐT sẽ thanh lý hợp đồng mua bán, khách hàng cũng sẽ phải bồi thường cho CĐT.

Nhưng theo chị Cẩm Anh, dù chị đã đề xuất nhà thầu thi công mà gia đình tin tưởng nhưng đã bị CĐT gạt ra với lý do nhà thầu trên không đủ năng lực, mặc dù trước đó nhà thầu này đã từng xây dựng rất nhiều nhà trong khu đô thị Mỹ Gia. Không chỉ vậy, hầu hết các hồ sơ khách hàng đưa lên đều bị CĐT chậm xét duyệt và gần đây mới thông báo tất cả các nhà thầu đều không đủ năng lực.

Trong khi đó, Tân Khánh Hòa đưa ra mức giá thi công “cắt cổ", khách hàng không được quyền đàm phán giá trên cơ sở bình đẳng, cạnh tranh. “Sau khi tính toán chênh lệch giá trị giữa việc ký hợp đồng với Tân Khánh Hòa với nhà thầu khác do chúng tôi đề xuất, đối với lô có diện tích nhỏ nhất (100m2) đã có khoản chênh lệch khoảng 300 triệu đồng/lô. Các lô lớn hơn thì tăng theo tỉ lệ thuận. Với hàng ngàn căn nhà trong dự án như vậy thì số tiền chênh lệch sẽ rất lớn, đó đều là tiền mồ hôi, nước mắt của chúng tôi vất vả mới có được”, chị Cẩm Anh bức xúc nói.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Lài (khách hàng tại dự án khu đô thị Mỹ Gia) cho biết, ngày 9/1/2025 CĐT tổ chức đối thoại và cam kết là khách hàng có quyền lựa chọn nhà thầu thi công. Nhưng đến ngày 15/1/2025, CĐT lại ban hành một quy trình xây dựng về thi công xây dựng nhà ở thấp tầng thuộc khu đô thị Mỹ Gia với các yêu cầu vô lý và không thể chấp được, mục đích là loại tất cả các nhà thầu của chủ nhà.

Nhiều khách hàng khác còn cho biết, CĐT còn bán thiết kế cũ với giá gần 40 triệu đồng và áp dụng với hàng ngàn căn nhà, bản thiết kế này đã lâu nên không còn tính thực tế. Nếu khách hàng muốn sửa thiết kế, CĐT viện cớ không thể hoàn công với Sở Xây dựng nên ép chủ nhà phải đóng tiền thêm 50 triệu nữa mới hoàn công được. “Việc thiếu thiện chí, không hợp tác và áp đặt các yêu cầu vô lý của CĐT gây bức xúc, dẫn đến việc gây khó khăn cho khách hàng khi muốn xây dựng nhà ở tại khu đô thị Mỹ Gia. Chúng tôi sẽ đồng loạt để đất trống và không đồng ý cho CĐT tiến hành xây dựng trên phần đất của chúng tôi, không chịu mọi trách nhiệm về việc quá hạn xây dựng do CĐT tự ý đưa ra”, chị Lài bức xúc nói.

CĐT nói có quyền đề ra các tiêu chí đánh giá năng lực nhà thầu

PV Tiền Phong đã liên hệ với đại diện CĐT để làm rõ hơn sự việc, nhưng đến đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi từ CĐT. Tuy nhiên, trong văn bản gửi Sở Xây dựng Khánh Hòa vào đầu tháng 4/2025, Công ty CP Phát triển Đô thị Vĩnh Thái (Công ty Vĩnh Thái - CĐT) cho biết, việc công ty này ban hành quy trình xây dựng nhà ở thấp tầng thuộc dự án khu đô thị Mỹ Gia (gói 2,6,8) vào ngày 15/1/2025 là dựa vào căn cứ quy định tại điều 6 (Tiến độ thiết kế và xây dựng phần thô căn nhà) của hợp đồng mua bán nhà dự án Khu đô thị Mỹ Gia - Gói 2 (đã ký với Khách hàng), trường hợp bên B (Khách hàng) có nhu cầu tự thực hiện hiện thi công xây dựng phần thô căn nhà, bên B sẽ gửi văn bản cho bên A (Công ty Vĩnh Thái) để ký thoả thuận chỉ định nhà thầu xây dựng căn nhà.

Sau khi được sự đồng ý của bên A, sẽ tiến hành ký kết phụ lục hợp đồng thi công phần thô căn nhà giữa 3 bên: Bên A, bên B và nhà thầu thi công do bên B chỉ định có đầy đủ tư cách pháp nhân có đủ năng lực (được bên A chấp thuận). Tuy nhiên, để đảm bảo sự đồng bộ và chất lượng công trình, Công ty Vĩnh Thái có quyền kiểm soát, giám sát và đề ra các tiêu chí đánh giá năng lực nhà thầu.

"Công ty Vĩnh Thái, với vai trò là CĐT dự án khu đô thị Mỹ Gia, có trách nhiệm tổ chức, thực hiện và đảm bảo việc xây dựng nhà ở theo đúng tiến độ, chất lượng và quy định pháp luật", văn bản nêu.

Tuy nhiên, theo chị Cẩm Anh, sau khi nhận được thông báo từ CĐT yêu cầu nhanh chóng xây dựng phần thô căn nhà chị đã nhanh chóng tìm được nhà thầu có đủ năng lực và uy tín đề xuất với CĐT. Tuy nhiên, phía CĐT không có phản hồi.

Đến ngày 25/3/2025, sau nhiều lần hối thúc, chị nhận được văn bản của CĐT kết luận nhà thầu do chị lựa chọn chưa đáp ứng được yêu cầu để làm nhà thầu chính với nhiều lý do khác nhau. Ngay sau đó chị Cẩm Anh đã có văn bản đề nghị CĐT cung cấp các văn bản có giá trị pháp lý để căn cứ vào đó ban hành ban hành quy trình xây dựng nhà ở thấp tầng thuộc dự án khu đô thị Mỹ Gia, quy trình này có đúng theo quy định pháp luật hay không? Hay là đưa ra những yêu cầu vô lý để gạt hết nhà thầu khác? Nhưng đến nay chị cũng chưa nhận được phản hồi từ CĐT.

Theo ông Hồ Thái Dương - Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Khánh Hòa, đầu năm 2025 sở này đã có văn bản trả lời các kiến nghị của khách hàng tại khu đô thị Mỹ Gia. Theo đó, căn cứ vào các quy định hiện hành, việc xây dựng nhà ở đối với trường hợp mua bán nhà ở hình thành trong tương lai thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư dự án. Còn việc ký kết hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai với các chủ đầu tư nêu trên là sự tự do thỏa thuận giữa các bên theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014.

Do đó, Sở Xây dựng Khánh Hòa đề nghị các khách hàng và các CĐT bàn bạc, thương lượng để giải quyết nội dung liên quan hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tại Điều 11 Mẫu số 01 Hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng có sẵn (hoặc hình thành trong tương lại) của phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 76/2015/NĐ-CP. Trường hợp không thương lượng được, đề nghị các khách hàng liên hệ TAND để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền quy định tại Điều 26 Bộ Luật Tố tụng dân sự năm 2015.

Nhưng ông Hồ Thái Dương cho biết, hiện nay nhiều khách hàng tiếp tục có đơn kiến nghị nên vừa qua thanh tra sở có buổi làm việc với các khách hàng cũng như CĐT để cùng nhau tháo gỡ vướng mắc. "Hiện thanh tra sở đang soạn thảo văn bản về các vấn đề liên quan đến sự việc để trình lãnh đạo sở xem xét ký ban hành", ông Dương cho hay.