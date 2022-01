Khách đi xe buýt ở Hà Nội giảm hơn 60%

TPO - Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 kéo dài, số lượt, chuyến chỉ hoạt động 50%, do vậy sản lượng khách đi xe buýt tháng trên các tuyến buýt của Tổng Cty Vận tải Hà Nội (Transerco) so với năm 2020 giảm 63%.

Ngày 7/1, Tổng Cty Transerco đã tổ chức tổng kết công tác năm 2021 theo hình thức trực tuyến. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Tổng Giám đốc Tổng Cty Transerco Nguyễn Thanh Nam cho biết, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục bùng phát trở lại, diễn biến phức tạp, kéo dài, dẫn đến Tổng công ty gặp rất nhiều khó khăn. Từ tháng 7/2021, hoạt động xe buýt giảm 50% chuyến lượt, sau đó ngừng hoạt động hoàn toàn; tiếp đến từ 14/10 đến nay chỉ hoạt động trở lại với 50% công suất. Hoạt động bến xe, xe khách sụt giảm hơn sâu, những tháng cuối năm giảm đến hơn 70%. Các lĩnh vực hoạt động khác đều sụt giảm từ 25- 30%. Doanh thu sản xuất kinh doanh toàn Tổng Cty ước đạt trên 2.125 tỷ đồng, bằng 69% kế hoạch đề ra. “Từ ngày 24/7/2021 đến nay, Transerco chỉ duy trì chế độ trực với cán bộ chủ chốt và số lao động cần thiết tối thiểu để thực hiện nhiệm vụ điều hành giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn tài sản và thực hiện các nhiệm vụ Thành phố giao với chế độ tiền lương giảm trên 70% và đến nay vẫn đang duy trì chế độ lao động luân phiên 50% …”, ông Nam thông tin. Đề cập cụ thể đến kết quả hoạt động của lĩnh vực vận tải hành khách (VTHKCC) bằng xe buýt, ông Nam cho hay: Tổng Cty đã tham gia đấu thầu, đưa vào khai thác thêm 7 tuyến buýt với 75 xe buýt mới; phối hợp xây dựng phương án, triển khai biểu đồ, tần suất hoạt động xe buýt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 và vận hành kết nối, trung chuyển hành khách với tuyến đường sắt 2A Cát Linh – Hà Đông; sắp xếp, tối ưu hóa luồng tuyến, điều chuyển 8 tuyến/nhánh tuyến giữa các đơn vị. Với sản lượng hành khách, ông Nam cho biết, do ảnh hưởng của bối cảnh dịch bệnh, sản lượng vé lượt ước đạt 12,49 triệu lượt, bằng 26% kế hoạch giao đầu năm, bằng 47% (giảm 63%) so với thực hiện năm 2020. Các tuyến xe buýt sân bay và xe buýt Citytour không trợ giá chỉ đạt khoảng 15% kế hoạch, phải cắt giảm chuyến lượt, ngừng hoạt động thời gian dài, hiện nay cũng mới trở lại hoạt động ở mức độ cầm chừng. Đề cập đến nhiệm vụ năm 2022, lãnh đạo Transerco thông tin, với lĩnh vực VTHKCC bằng xe buýt, Transerco tiếp tục phối hợp với các cơ quan quản lý xây dựng, triển khai kế hoạch phát triển xe buýt năm 2022 và các năm sau theo chỉ đạo của Thành phố. Đẩy nhanh việc nghiên cứu, đề xuất chiến lược vận hành phương tiện sử dụng năng lượng sạch làm cơ sở triển khai kế hoạch phát triển xe buýt của Tổng công ty; Triển khai các công tác chuẩn bị sẵn sàng tham gia đấu thầu mở mới các tuyến buýt và đấu thầu các tuyến buýt đã hết thời hạn thầu với mục tiêu giữ vững vai trò chủ lực, đảm bảo hiệu quả SXKD và an toàn tài chính của Tổng công ty. Trọng Đảng