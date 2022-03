Kết luận vụ đại tá công an bị tố quấy rối phụ nữ ở Lào Cai

TPO - Qua xác minh, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, không có căn cứ kết luận đại tá V.V.C. lợi dụng chức vụ quyền hạn quấy rối phụ nữ. Tuy nhiên, ông C. có dấu hiệu vi phạm về chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử và vi phạm những quy định của Đảng viên không được làm.

Trao đổi với PV Báo Tiền Phong, đại tá Phạm Gia Chiến, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Công an tỉnh này đã có kết quả xác minh đơn tố cáo đại tá V.V.C. (chức vụ Trưởng Phòng thuộc Công an tỉnh) có hành vi quấy rối phụ nữ.

Theo đại tá Chiến, kết quả xác minh cho thấy, không có căn cứ kết luận đại tá C. lợi dụng chức vụ quyền hạn quấy rối phụ nữ. Các clip do người tố cáo cung cấp không thể hiện rõ việc này.

Tuy nhiên, Công an tỉnh Lào Cai xác định, ông C. có dấu hiệu vi phạm về chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử và vi phạm những quy định của Đảng viên không được làm.

"Công an tỉnh Lào Cai sẽ lập hồ sơ, xem xét kỷ luật ông C. về những vi phạm trên theo quy định của Đảng và của ngành", đại tá Phạm Gia Chiến thông tin.

Trước đó, ngày 10/2/2022, chị V. T. H. (32 tuổi, trú tại thành phố Lào Cai) gửi đơn tố cáo đại tá C. có hành vi quấy rối.

Trong đơn, chị H. trình bày, khoảng tháng 9/2018, do mất hộ chiếu nên chị đến một đơn vị thuộc Công an tỉnh Lào Cai làm việc. Tại tầng một, chị H. được đại tá C. yêu cầu lên tầng 2 để ông hướng dẫn riêng.

Theo chị H., sau khi vào phòng riêng tại tầng hai, vị đại tá này liền chốt cửa và tỏ thái độ thân quen, vừa hướng dẫn vừa tìm cách tiếp cận, động chạm vào những bộ phận "nhạy cảm" trên cơ thể chị. Quá trình này, chị H. đã ghi âm lại...

Sau khi tiếp nhận đơn của chị H., Công an tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 338/QĐ-CAT-PX01-PX05 do Giám đốc Công an tỉnh - Lưu Hồng Quảng ký nêu rõ, trong thời gian 30 ngày (không kể ngày nghỉ) kể từ ngày 17/2/2022, cơ quan này sẽ tiến hành làm rõ việc có hay không những vi phạm của vị sĩ quan như trong đơn tố cáo của công dân.