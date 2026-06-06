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Kendall Jenner - Jacob Elordi: Từ bạn bè lâu năm đến cặp đôi mới nhất Hollywood?

Mai Lâm

HHTO - Sau một năm tuyên bố muốn dành thời gian cho bản thân, có vẻ Kendall Jenner đã tìm được người khiến cô thay đổi kế hoạch. Không ai khác chính là Jacob Elordi, nam diễn viên Euphoria và cũng là “crush quốc dân” của không ít người.

Tóm tắt nhanh:

- Tin đồn hẹn hò giữa hai ngôi sao bắt đầu xuất hiện tại Coachella 2026.

- Đến tháng 5, những đồn đoán càng nóng hơn.

- Kylie Jenner được cho là đặc biệt ủng hộ cặp đôi.

- Kendall và Jacob vẫn chưa lên tiếng về mối quan hệ này.

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Tình bạn bắt đầu từ năm 2022

Thực tế, Kendall và Jacob đã quen biết từ khá lâu. Cả hai lần đầu được nhìn thấy đi chơi cùng nhóm bạn tại Paris.

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Thời điểm đó, Kendall vẫn đang hẹn hò với cầu thủ bóng rổ Devin Booker, còn Jacob được cho là đang trong mối quan hệ lúc hợp lúc tan với Olivia Jade Giannulli.

Từ Oscar Party đến Coachella

Tháng 3/2026, xuất hiện bức ảnh Kendall và Jacob đang trò chuyện thân mật tại tiệc hậu Oscar của Vanity Fair Oscar Party.

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Một tháng sau, Coachella trở thành nơi làm dấy lên những tin đồn tình cảm đầu tiên. Nhiều nguồn tin cho biết họ được nhìn thấy hôn nhau tại một buổi tiệc sau lễ hội do Justin Bieber tổ chức, dù không có hình ảnh nào được công bố.

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Nguồn tin thân cận tiết lộ rằng trước đó Kendall và Jacob đã dành nhiều tuần gặp gỡ riêng tư để tìm hiểu nhau.

Hawaii, những buổi hẹn hò đôi và phản ứng từ gia đình

Tháng 5/2026 đánh dấu giai đoạn tin đồn tình cảm bùng nổ. Một nguồn tin tiết lộ với Entertainment Tonight rằng chính Jacob là người chủ động theo đuổi Kendall.

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Kendall và Jacob bị bắt gặp ăn sáng cùng nhau tại Hawaii trong một chuyến nghỉ dưỡng riêng tư. Không lâu sau đó, họ tiếp tục xuất hiện tại Los Angeles cùng Kylie Jenner và bạn trai cô, Timothée Chalamet. Kylie được cho là đặc biệt ủng hộ mối quan hệ này. Cô đã gặp Jacob tại nhiều sự kiện trong ngành giải trí và rất quý mến nam diễn viên.

Chuyến đi Tokyo khiến fan càng thêm tin tưởng

Đầu tháng 6/2026, Kendall và Jacob tiếp tục bị bắt gặp cùng nhau tại Tokyo.

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Cả hai ghé ăn tại nhà hàng mì nổi tiếng Udon Shin. Chính nhà hàng đã đăng ảnh cặp đôi lên Instagram và bày tỏ sự vinh dự khi được đón tiếp họ.

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Một ngày sau đó, tiệm pizza nổi tiếng Seirinkan cũng chia sẻ hình ảnh Kendall và Jacob trong chuyến đi, cảm ơn hai ngôi sao đã ghé thăm.

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Tuy Kendall và Jacob vẫn chưa lên tiếng về mối quan hệ này. Nhưng nếu nhìn vào tần suất xuất hiện cùng nhau trong vài tháng gần đây, cộng thêm việc đã bắt đầu đi chơi chung với Kylie và Timothée như một nhóm bạn thân, thì fan hoàn toàn có lý do để tin rằng Hollywood đang có thêm một cặp đôi mới.

Mai Lâm
#Kendall

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