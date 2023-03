Jennie (BlackPink) bị lợi dụng trong bộ phim ngập tràn cảnh 18+

TPO - Một trong những nguyên nhân “The Idol” nhận được nhiều sự chú ý vì có Jennie (BlackPink). Tuy nhiên, nhiều khả năng ngôi sao Kpop chỉ tham gia với tư cách khách mời, thậm chí gần như không có lời thoại.

Tháng 7/2022, khi The Weeknd giới thiệu trailer đầu tiên, The Idol nhanh chóng nhận được sự chú ý bởi có sự tham gia của nam ca sĩ người Canada, Lily-Rose Depp và Jennie. Người hâm mộ BlackPink phấn khích trước quyết lấn sân diễn xuất của người đẹp Kpop.

The Idol lấy bối cảnh của ngành công nghiệp âm nhạc, tập trung vào mối quan hệ phức tạp thủ lĩnh của một giáo phái thời hiện đại (The Weeknd) và thần tượng nhạc pop đang nổi (Lily-Rose Depp). Chưa rõ vai trò của Jennie trong phim là gì, theo suy đoán cô có thể hóa thân thành vũ công.

Tác phẩm truyền hình đánh dấu sự hợp tác của The Weeknd, Reza Fahim và Sam Levinson (“cha đẻ” của series đình đám Euphoria), được giới thiệu là phiên bản đen tối, điên rồ và nguy hiểm hơn Euphoria.

Trong khi người hâm mộ háo hức chờ đợi màn thể hiện của Jennie trong phim đầu tay, The Idol vấp phải một số vấn đề nghiêm trọng dù chưa chính thức lên sóng.

Bộ phim bị tình dục hóa

Ngay từ trailer đầu tiên, đội ngũ sản xuất phim bị lên án chiếm đoạt văn hóa, bắt nguồn từ việc Jennie để kiểu tóc tết dây thừng, vốn là cách làm đẹp đặc trưng của người Mỹ gốc Phi.

Chưa dừng lại ở đó, Rolling Stone xuất bản bài báo dài chỉ rõ bộ phim đã “đi lệch hướng” khủng khiếp như thế nào. Theo các nguồn tin sản xuất, The Idol có thể được gọi là một chương trình tồi tệ kể từ khi Levinson đảm nhận vị trí đạo diễn sau sự ra đi của Amy Seimetz.

“Levison và The Weeknd (Abel Tesfaye) là những kẻ có đầu óc bệnh hoạn và vặn vẹo đứng sau ‘câu chuyện tình yêu nhếch nhác nhất Hollywood’ (giới thiệu của HBO). Phim theo chân siêu sao nhạc pop Jocelyn (Depp) rơi vào bùa mê của Tedros (Tesfaye), chủ sở hữu bí ẩn của hộp đêm nổi tiếng ở LA, bí mật điều hành một giáo phái gợi nhớ đến NXIVM và Scientology”, Rolling Stone viết.

Dấu hiệu bất ổn đầu tiên xảy ra vào tháng 4/2022 khi đạo diễn Seimetz, nổi tiếng với The Girlfriend Experience và She Dies Tomorrow, đột ngột rời đi dù 80% của loạt phim 6 tập đã hoàn thành. HBO giải quyết rắc rối này bằng cách xác nhận đã thiết lập “cuộc đại tu” về mặt sáng tạo cho phim, đồng thời điều chỉnh đoàn làm phim và diễn viên. Tuy nhiên, hãng không tiết lộ chi tiết sự thay đổi này, ngoại trừ thông tin The Weeknd cảm thấy phim đang tập trung quá nhiều vào quan điểm của phụ nữ.

Đây là nguyên nhân The Idol chưa có lịch lên sóng chính thức. Nguồn tin từ nhà sản xuất cho biết họ chưa thể xác định được thời điểm phim ra mắt vì có nhiều sự chậm trễ, viết lại kịch bản và quay lại các phân cảnh. Theo Rolling Stone, chương trình dự kiến trình chiếu vào mùa thu 2022, thay thế House of the Dragon kết thúc vào tháng 10. Tuy nhiên, hiện tại, nhà làm phim đang hy vọng có thể lên sóng vào cuối năm 2023.

Qua quá trình phỏng vấn 13 diễn viên và thành viên đoàn làm phim, Rolling Stone biết được Levinson hủy bỏ dự án trị giá khoảng 54-75 triệu USD gần như đã hoàn thành để viết và quay lại toàn bộ.

Levinson nổi tiếng với việc tình dục hóa nhân vật, đặc biệt là phụ nữ. The Idol không ngoại lệ. Các nguồn tin khẳng định cảnh khỏa thân và nội dung 18+ trong phim còn bạo dạn, nghiêm trọng hơn cả Euphoria – vốn đã ngập ngụa cảnh “nóng”, thậm chí nằm ngoài sức tưởng tượng của người xem.

Một thành viên trong đội ngũ sản xuất cho biết phim được kỳ vọng mang đến sự châm biếm đen tối về sự nổi tiếng và hình mẫu nổi tiếng trong thế kỷ 21. Tuy nhiên, dưới bàn tay nhào nặn của Levinson, nội dung phim đi từ châm biếm trở thành thứ mà nó muốn châm biếm. Theo nhân viên, phim xoay quanh một người đàn ông độc hại, có những hành động thú tính như hiếp dâm. Nhưng người phụ nữ ngày càng trầm mê vào đó vì nó giúp âm nhạc của cô thăng hoa hơn.

Sự xuất hiện của Jennie là chiêu trò

Ngoài nội dung gây tranh cãi, vai trò của Jennie trong phim cũng bị Rolling Stone vạch trần.

Trong teaser đầu tiên, Jennie chỉ xuất hiện lướt qua như một diễn viên khách mời. Nhưng ở những trailer sau này, thời lượng dành cho Jennie nhiều và nổi bật hơn, có nhiều cảnh quay cùng nữ chính nên nhiều người phán đoán cô đảm nhận vai phụ quan trọng.

Các Blink (fan của BlackPink) háo hức chờ đợi giọng ca Solo thể hiện như thế nào với tư cách diễn viên. Cộng đồng LGBTQIA+ cũng ủng hộ bởi nhân vật của Jennie được cho là lưỡng tính.

Tuy nhiên, theo Rolling Stone, Jennie không đóng góp nhiều cho phim như khán giả trông chờ. Trên thực tế, cô chỉ là “chiêu trò” của nhà sản xuất để quảng bá phim.

“Chiêu mộ được siêu sao Kpop Jennie của BlackPink là thành công lớn nhất đối với Levinson. Bằng các hashtag và các video quảng cáo, những người hâm mộ đổ xô vào cổ vũ cho nữ ca sĩ trong vai diễn đầu tiên của cô. Nhưng các thành viên đoàn phim cho biết Jennie hầu như không có thời lượng lên sóng và chỉ lộ diện trong những câu chuyện vụn vặt. Mỗi tập cô ấy chỉ có khoảng ba hoặc bốn dòng. Họ không để cô ấy nói nhiều. Về cơ bản, công việc của cô ấy là ngồi đó và trông thật xinh đẹp”, tạp chí Mỹ viết.

Koreaboo nhận định Jennie dường như đang bị lợi dụng. Trang tin cũng cảm thấy tiếc cho nữ idol khi tham gia dự án bị phát triển theo hướng tình dục hóa và lạm dụng phụ nữ.

Tú Oanh