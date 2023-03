Harry và Meghan đã bị Vua Charles đuổi khỏi nhà

TPO - Đại diện của Công tước và Nữ công tước xứ Sussex xác nhận Vua Charles đã đuổi vợ chồng con trai út khỏi căn nhà mà họ được phân sau khi kết hôn. Chuyên gia hoàng gia nhận định chính cặp đôi đã thách thức vị quân vương nước Anh.

Ngày 1/3, đại diện của Hoàng tử Harry và Meghan Markle xác nhận với Page Six Vua Charles đã đuổi vợ chồng con trai út ra khỏi Frogmore Cottage – ngôi nhà ở Windsor (Anh) mà họ đã sống trong khoảng thời gian sau khi kết hôn đến lúc quyết định từ bỏ nghĩa vụ hoàng gia.

Quyết định này của quân vương nước Anh được đưa ra chỉ một ngày sau khi cuốn hồi ký gây tranh cãi của Harry, Spare, lên kệ vào tháng 1.

Nguồn tin riêng của Page Six tiết lộ vị vua sinh năm 1948 đang lên kế hoạch tặng ngôi nhà 5 phòng ngủ cho em trai, Hoàng tử Andrew. Vua Charles không có ý định phân cho vợ chồng con trai út bất động sản nào khác thuộc sở hữu hoàng gia. Những đồ đạc còn lại trong Frogmore Cottage dự kiến gửi sang Mỹ cho nhà Sussex.

Frogmore Cottage là món quà của Nữ hoàng Elizabeth tặng hoàng tử tóc đỏ và cháu dâu đến từ Mỹ nhân dịp đám cưới. BBC cho hay Frogmore Cottage được cải tạo phù hợp với nhu cầu của Meghan và Harry vào năm 2019, tiêu tốn hết 2,9 triệu USD. Chi phí ban đầu được lấy từ tiền thuế của người dân Anh. Tuy nhiên, khi rút lui khỏi vai trò hoàng gia cao cấp, Meghan và Harry phải hoàn trả số tiền đó. Họ đã thanh toán hết khoản nợ này nhờ ký thỏa thuận làm phim tài liệu. Thời điểm đó, Harry và Meghan tuyên bố Frogmore Cottage vẫn là nhà của họ. Meghan hạ sinh con trai đầu lòng, Archie, tại đây.

Tom Bower, tác giả cuốn sách Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors năm 2022, không ngạc nhiên về việc Harry và Meghan bị đuổi khỏi Frogmore Cottage. Ông cho rằng nhà Sussex phải trả giá vì thách thức vua cha.

“Harry và Meghan đã khiêu khích ông ấy [Vua Charles] bằng cuốn sách ô nhục và những cuộc phỏng vấn công khai. Ý tôi là anh ấy đang mong đợi điều gì? Harry muốn gia đình hoàng gia quỳ gối cầu xin sự tha thứ và anh ấy hoàn toàn vượt quá giới hạn. Anh ấy đang bị loạn trí”, ông Bower nhận định.

Chuyên gia nói thêm câu chuyện đuổi khỏi nhà cho thấy Harry không có vai trò gì trong lễ đăng cơ sắp tới, cũng không được chào đón. Theo ông Bower, sự xuất hiện của nhà Sussex sẽ chiếm hết mọi sự chú ý và làm lu mờ Vua Charles.

Trong cuốn hồi ký, Harry cáo buộc cha chỉ coi anh như “kẻ dự phòng” ngay từ khi anh mới chào đời. Hoàng tử sinh năm 1984 chỉ trích cha không ôm anh sau khi Công nương Diana qua đời, còn liên tục nói đùa ông không phải cha ruột của Harry.

Anh còn tuyên bố những gì kể trong Spare chưa phải toàn bộ câu chuyện, những gì cất giấu còn đủ để viết một cuốn sách khác.

“Có một số điều đã xảy ra, giữa tôi và anh trai tôi, và ở một mức độ nào đó là giữa tôi và cha tôi, mà tôi không muốn cả thế giới biết, bởi vì tôi không nghĩ họ sẽ tha thứ cho tôi”, anh nói với The Telegraph vào tháng 1.

Tú Oanh