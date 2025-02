Huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa): Phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững

Trong những năm qua, huyện Hoằng Hoá (Thanh Hoá) đã đạt được nhiều dấu ấn trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo cơ sở quan trọng để địa phương hiện thực hóa mục tiêu trở thành đô thị loại IV và thị xã trước năm 2030.

Hoằng Hóa là địa phương nằm ở vị trí cửa ngõ quan trọng của 2 vùng đô thị là TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hoá. Tận dụng vị trí địa lý của mình, huyện Hoằng Hoá đã và đang tập trung các nguồn lực, thúc đẩy phát triển về mọi mặt.

Đánh giá về bức tranh phát triển kinh tế - xã hội trong năm qua, ông Lê Xuân Thu- Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Hoằng Hoá nhấn mạnh: Trong năm 2024, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Huyện ủy, HĐND huyện, sự điều hành của chính quyền từ huyện đến cơ sở. Cùng với sự phối hợp của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và sự nỗ lực, cố gắng của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả nổi bật. Quy mô kinh tế của huyện tiếp tục duy trì vị trí thứ 4 toàn tỉnh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu nhập bình quân đầu người đạt 72 triệu đồng (đạt 105,9% kế hoạch), xếp thứ 5 toàn tỉnh. Thu ngân sách trên địa bàn tăng 87,5% so với kế hoạch tỉnh giao. Văn hóa, xã hội tiếp tục duy trì và phát triển theo hướng chuẩn hóa, xã hội hóa.

Bên cạnh những những kết quả đạt được, huyện Hoằng Hoá vẫn còn những hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và sự kỳ vọng. Trong thời gian tới huyện Hoằng Hoá cần phải nỗ lực hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội.

Đặc biệt, trong năm 2025 có vai trò đặc biệt quan trọng, là năm về đích, quyết định kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025. Đây là năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp, năm củng cố các nền tảng phát triển mới để triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 – 2030 và phấn đấu đưa huyện trở thành thị xã trước năm 2030.

Để đạt được mục tiêu đó, huyện Hoằng Hoá cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Từ đó, làm cho các phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị, cá nhân. Tạo thành cao trào hành động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27 nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025. Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Trong đó xác định trọng tâm là đột phá phát triển công nghiệp, đô thị và du lịch. Thi đua hoàn thành 100% các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025. Phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh, bền vững. Tiếp tục thi đua cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh một cách thực chất; tăng cường công tác quản lý ngân sách nhà nước, đảm bảo thu đúng, thu đủ và nộp kịp thời các khoản thu vào ngân sách Nhà nước. Thi đua thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, nhất là chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khoa học công nghệ. Nâng cao chất lượng các phong trào văn hóa, chất lượng giáo dục, y tế và hoàn thành xây dựng bộ máy: “Tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”. Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ.

Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025 đặt ra là hết sức nặng nề và có ý nghĩa rất quan trọng, đòi hỏi các cấp, các ngành trong toàn huyện Hoằng Hoá phải tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm cao hơn bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Cụ thể, về mục tiêu tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 10,2%. Thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 78,5 triệu đồng. Tỷ lệ tăng thu ngân sách nhà nước so với kế hoạch tỉnh giao đạt 15%. Xây dựng nông thôn mới: thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, 5 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 20 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 6,5%. Giải phóng mặt bằng 38 dự án, với tổng diện tích 310,19 ha. Phấn đấu 21 xã, thị trấn được công nhận đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,45% (tương đương giảm 281 hộ). Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự đạt 94%...

Với sức bật mà huyện Hoằng Hoá đang dần bứt phá, phát triển, thay đổi nhanh chóng về diện mạo và dần khẳng định được vai trò của một địa phương nằm trong tốp dẫn đầu của tỉnh, huyện Hoằng Hoá sẽ sớm hoàn thành các mục tiêu đề ra.