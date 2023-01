Huy động gần 200 cảnh sát phá đường dây cá độ 2.500 tỷ

TPO - Ngày 20/1, Công an tỉnh Bắc Giang đang điều tra, làm rõ đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh với quy mô 2.500 tỷ đồng và bắt giữ 23 đối tượng.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện đường dây cá độ bóng đá trên mạng với quy mô lớn, mạng lưới hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, phương thức thủ đoạn tinh vi, nhiều đối tượng trong đường dây này là những con bạc chuyên nghiệp. Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo, đề xuất Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ đấu tranh triệt phá.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau thời gian tập trung điều tra xác minh, Công an tỉnh Bắc Giang quyết định phá án. Ngày 12, 13/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang đã chủ trì, phối hợp với lực lượng công an một số đơn vị, địa phương trong tỉnh chia thành 30 tổ công tác, với gần 200 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt tổ chức bắt giữ, khám xét và vận động đầu thú 23 đối tượng về các hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Kết quả thu giữ 43 điện thoại di động, 2 cây máy tính, 1 xe ô tô cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Quá trình điều tra xác định nhóm đối tượng cầm đầu, gồm: Nguyễn Văn Tình (SN 1996), Dương Văn Đức (SN 1992) và Dương Trung Hiếu (SN 1994) cùng trú tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang; Nguyễn Đình Đồng (SN 1996) và Nguyễn Văn Hoan (SN 1993) cùng trú tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Từ tháng 5/2022 đến khi bị bắt giữ, với vai trò là chủ tài khoản cá độ bóng đá cấp đại lý, nhóm đối tượng trên đã chia cắt và bán tài khoản cho các con bạc tham gia cá cược trên trang Web “bong88.com” tại giải bóng đá Champion League, Laliga, AFF Cup, nhất là World cup 2022, với tổng lượng tiền đánh bạc lên tới 2.500 tỷ đồng.

Để đối phó với Cơ quan Công an, nhóm đối tượng trên đã sử dụng các nền tảng mạng xã hội để liên lạc với nhau và thanh toán tiền thắng thua qua nhiều phương thức khác nhau.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 23 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá trên để điều tra, xử lý về các tội “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”; đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng.