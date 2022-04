Hơn 50 cảnh sát vây bắt nhóm ‘bay lắc’ trong quán karaoke

TPO - Trong lúc bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố bị can và ra quyết định tạm giam về hành vi “Giết người”, bị cáo Trần Hà và một can phạm trong vụ án khác đã cùng nhau phá ô cửa thông gió của nhà tạm giữ Công an quận Hải Châu để chạy trốn.