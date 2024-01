Hơn 38.000 xe Ford bán ở Việt Nam trong năm 2023

TPO - Năm 2023 đánh dấu kỷ lục bán hàng mới của Ford Việt Nam với 38.300 xe bán ra, chiếm 10% thị phần xe ô tô cả nước.

Theo liên doanh xe Mỹ, năm 2023, có 38.300 xe Ford bán ra, chiếm 10% thị phần xe ô tô tại Việt Nam. Trong đó, Ford Ranger chiếm 76% thị phần xe bán tải. Ở phân khúc SUV hạng trung, thị phần xe Ford chiếm 65%. Phân khúc xe thương mại hạng nhẹ với 62% thị phần.

Cũng trong năm 2023, Ford Việt Nam liên tục nâng cấp hệ thống đại lý với 43 đại lý trên toàn quốc. Ngoài bán xe truyền thống, liên doanh xe Mỹ còn triển khai đặt dịch vụ qua mạng, nhận và giao xe tận nơi, FordPass…

Ford Việt Nam cũng tích cực đóng góp cho các hoạt động trách nhiệm xã hội như trao học bổng, tạo sân chơi và thư viện cho trẻ em; hỗ trợ khẩn cấp trong đại dịch và thúc đẩy an toàn giao thông. Chương trình Hướng dẫn lái xe an toàn - Ford Driving Skills for Life đào tạo miễn phí cho hơn 17.000 lái xe trên toàn quốc.

Lãnh đạo của Ford Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Ngày 18/1, tại Hải Dương, Ford Việt Nam vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước phê duyệt. Ngoài ra, liên doanh xe Mỹ còn nhận được bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.