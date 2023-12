Hơn 3,2 triệu lượt thí sinh tham gia cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy

TPO - Ngày 5/12, Bộ Công an tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy và trao gần 200 giải cho các tập thể, cá nhân đoạt giải.

Theo Ban tổ chức, ngay sau khi Bộ Công an ban hành kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, các Hội đồng chuyên môn để tổ chức cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy, Bộ Công an đã đề nghị và nhận được sự hưởng ứng tích cực của các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương; UBND các tỉnh, thành phố; Công an các đơn vị, địa phương.

Nhiều đơn vị, địa phương đã tích cực, chủ động tổ chức phát động, hướng dẫn dự thi với các hình thức, nội dung phong phú đa dạng, phù hợp nhằm lan tỏa cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy.

Theo Trung tướng Nguyễn Văn Viện - Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, ngoài bản thể hiện trên giấy, nhiều bài thi kèm theo mã QR code, video clip, thiết kế đồ hoạ sinh động, hấp dẫn, gần gũi, dễ hiểu và dễ tiếp cận; nhiều bài viết có tính sáng tạo cao, phong phú về nội dung, khoa học trong cách trình bày, thể hiện sự kỹ lưỡng và chỉn chu, nghiêm túc của người tham gia dự thi.

“Đặc biệt, có bài viết tay tham gia dự thi của cụ bà 81 tuổi, cụ ông 76 tuổi ở Hà Nội và nhiều bài dự thi của các cháu học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Tuy trình bày ngắn gọn, đơn giản, chưa hẳn là một bài dự thi, nhưng qua đó đã thể hiện sự hưởng ứng, quan tâm đến công tác phòng, chống ma túy, tệ nạn ma túy đồng thời gửi gắm trong đó nhiều mong mỏi, kỳ vọng đối với công tác phòng, chống ma tuý” - Trung tướng Viện chia sẻ.

Sau 3 tháng triển khai có hơn 3,2 triệu lượt thí sinh tham gia cuộc thi, trong đó ở vòng thi tháng thứ nhất 856.163 lượt; vòng thi tháng thứ hai 729.883 lượt; vòng thi tháng thứ ba: 759.106 lượt và cuộc thi chung cuộc: 1.081.202 lượt.

Với số lượt người dự thi như trên cho thấy cuộc thi đã tiếp cận hơn 7% dân số ở độ tuổi này, đây là lứa tuổi cần được tuyên truyền về phòng, chống ma tuý. Con số này cho thấy tính lan tỏa, sức ảnh hưởng về nội dung cuộc thi tới đời sống xã hội.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 2 giải đặc biệt (tự luận và trực tuyến),10 giải Nhất, 30 giải Nhì, 60 giải Ba và 90 giải khuyến khích cho các tập thể, cá nhân.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, tội phạm và tệ nạn ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại. Đấu tranh phòng, chống ma túy là nhiệm vụ khó khăn, gian khổ, lâu dài, cần phải kiên trì và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực cố gắng của các cơ quan chuyên trách, sự hỗ trợ, giúp đỡ của từng người dân. Trong đó Luật Phòng, chống ma túy là hành lang pháp lý quan trọng cho cuộc chiến này.

Để phát huy hơn nữa và nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực thi pháp luật phòng, chống ma túy, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị các tập thể và cá nhân, đại diện tiêu biểu cho hàng nghìn tập thể cá nhân tham gia cuộc thi, vinh dự được trao thưởng hôm nay sẽ trở thành các hạt nhân tiêu biểu, gương mẫu trong thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống ma túy.

Đồng thời tiếp tục trở thành các tuyên truyền viên tích cực, tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy đến các tầng lớp nhân dân, nhất là tại các địa bàn cơ sở, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh hiệu quả, đẩy lùi hiểm họa tội phạm và tệ nạn ma túy.

Thông qua buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc gửi tới thông điệp "Mỗi người dân là chiến sỹ, mỗi gia đình là một pháo đài, các cấp, các ngành cùng chung sức, cộng đồng trách nhiệm đấu tranh có hiệu quả tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần xây dựng một nước Việt Nam sạch về ma túy".