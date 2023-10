Công an Hà Nội - Hưng Yên phối hợp phòng, chống tội phạm ma túy

TPO - Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Hưng Yên và Công an TP Hà Nội đã ký quy chế phối hợp trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy tại các địa bàn giáp ranh.

Dự buổi lễ có Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quang - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an; ông Nguyễn Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 138 tỉnh Hưng Yên. Đại tá Nguyễn Thanh Trường - Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đồng chủ trì hội nghị. Phát biểu tại lễ ký kết, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh: Thực tế công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy cho thấy đang tiềm ẩn nhiều dấu hiệu phức tạp tại khu vực giáp ranh giữa Hà Nội và Hưng Yên, tập trung chủ yếu tại các khu đô thị, chung cư cao tầng, do đó, việc ký quy chế phối hợp là hết sức phù hợp với tình hình thực tiễn. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu các đơn vị tham gia ký quy chế sớm đưa vào thực tiễn. Thường xuyên thực hiện rà soát các điểm, tụ điểm phức tạp ma tuý, các đối tượng có biểu hiện mua bán, vận chuyển, tàng trữ và tổ chức sử dụng ma tuý; không phân biệt địa danh, địa giới mà coi đây là trách nhiệm chung trong công tác phòng ngừa đấu tranh đối với các loại tội phạm và tệ nạn, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng - Trưởng ban chỉ đạo 138 tỉnh Hưng Yên, đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà lực lượng công an đã đạt được trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy trong thời gian qua. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị công an 2 tỉnh, thành phố, 8 huyện giáp ranh chú trọng thực hiện có hiệu quả các nội dung đã được ký kết, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, phát huy tối đa các nguồn lực trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy. Cùng với đó là đẩy mạnh, phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, tập trung phát hiện, bắt giữ các đối tượng phạm tội về ma túy, không để hình thành các tụ điểm “nóng” về ma túy, nâng cao mức độ an toàn, bình yên trong nhân dân… Cũng tại lễ ký kết, Đại tá Nguyễn Thanh Trường - Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cũng đã nhấn mạnh tình hình an ninh trật tự tại các địa bàn giáp ranh luôn có tính chất tiềm ẩn phức tạp. Do đó, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên yêu cầu công an các đơn vị cần nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo tổ chức thực hiện, chủ động hơn nữa trong công tác tội phạm nói chung, trọng tâm là phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy tại các địa bàn giáp ranh, không để bị động trước mọi tình huống, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các đơn vị, địa phương. Thanh Hà