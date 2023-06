Bắt giữ hơn 9.000 đối tượng phạm tội ma túy trên tuyến Đông Bắc

TPO - Sau hơn 1 năm triển khai phương án phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến Đông Bắc, công an các tỉnh đã bắt giữ hơn 9.000 đối tượng, thu giữ hàng trăm kg ma túy cùng nhiều súng đạn.

Ngày 16/6, tại Bắc Ninh, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo phương án nghiệp vụ về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma tuý trên tuyến Đông Bắc.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh; đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh; đại diện các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các tỉnh trên tuyến Đông Bắc.

Theo báo cáo tại Hội nghị, sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Phương án nghiệp vụ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến Đông Bắc, Công an 10 tỉnh trọng điểm (Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên) và 9 tỉnh trên địa bàn có liên quan (TP Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang) đã chủ động triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, quyết liệt các yêu cầu đặt ra của phương án nghiệp vụ.

Kết quả, đã phát hiện, bắt giữ gần 6.000 vụ, hơn 9.100 đối tượng phạm tội về ma túy, tăng 5,26% số vụ, 1,73% số đối tượng so với cùng kỳ năm 2022.

Vật chứng thu giữ hơn 200kg ma túy tổng hợp, gần 315kg heroin, trên 92 kg cần sa, 19 khẩu súng, 165 viên đạn; triệt xóa 62 điểm, 4 tụ điểm phức tạp về ma túy; làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng ở khu vực biên giới trên cơ sở quán triệt nguyên tắc lực lượng Công an là chủ trì, nòng cốt trong công tác phòng, chống ma túy…

Dự báo thời gian tới, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tuyến Đông Bắc vẫn còn diễn biến phức tạp. Do đó, để thực hiện các Phương án nghiệp vụ có hiệu quả, đi vào chiều sâu, thực chất và đúng hướng chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an các địa phương phải đẩy mạnh công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm tuyến, nắm địa bàn, chú trọng công tác phòng, chống ma túy theo hướng chuyên sâu, đồng bộ; tham mưu thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Đảng, quy định của Luật phòng chống ma túy, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an trong công tác phòng, chống ma túy.

Nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản trong đấu tranh phòng chống ma túy, đảm bảo chủ động kiểm soát tình hình; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các lực lượng, đơn vị, địa phương, trong đó tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan trong phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn ma túy tại khu vực biên giới; tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng chống ma túy, chuyển hướng mạnh mẽ hơn nữa việc ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng chống tội phạm ma túy…

Nhân dịp này, 5 tập thể, 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện phương án nghiệp vụ về phòng ngừa đấu tranh với tội phạm ma tuý trên tuyến Đông Bắc đã được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen.