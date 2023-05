Tội phạm lập công ty làm ‘bình phong’ để mua bán ma túy

Ngày 9/5, tại Kiên Giang, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tổ chức Hội nghị về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến Tây Nam. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị…

Lập công ty làm ‘bình phong’ mua bán ma túy

Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, thời gian vừa qua, do chịu áp lực từ tình hình tội phạm trên thế giới và khu vực, tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Tây Nam (Việt Nam) vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ khó lường.

Ma túy từ Campuchia vận chuyển qua tuyến biên giới Tây Nam tập trung là các tỉnh Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp và gần đây đang có xu hướng dịch chuyển sang tỉnh Bình Phước, An Giang và từ Lào qua các tỉnh Bắc miền Trung rồi tập kết tại các kho thuộc các tỉnh giáp ranh TP Hồ Chí Minh như: Bình Dương, Đồng Nai, Long An…

Phương thức thủ đoạn tội phạm ma túy thường xuyên được thay đổi, tinh vi, xảo quyệt. Trong đó, Chúng thành lập các công ty bình phong để hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hoặc cất giấu ma túy trong người, trong khoảng trống tự nhiên của các phương tiện giao thông, mũ bảo hiểm, đồ mỹ nghệ, giấu lẫn trong các hàng hoá cồng kềnh như kiện hàng, máy móc, hàng hóa nông, hải sản...

Sau đó đóng thành kiện hàng gửi các xe khách xuyên Việt từ nước ngoài thẩm lậu vào nước ta, một phần ma túy được tiêu thụ tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, một phần tiếp tục vận chuyển đi nước thứ ba tiêu thụ như Úc, Đài Loan - Trung Quốc, Nhật Bản…

Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, hoạt động tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, dịch vụ nhạy cảm, trong các khu chung cư, nhà cao tầng, biệt thự biệt lập gia tăng.

Đặc biệt, thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng tội phạm lợi dụng tuyến đường hàng không để vận chuyển trái phép chất ma túy từ các nước thuộc châu Âu như Đức, Séc, Hà Lan về địa bàn TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận (phần lớn qua sân bay Tân Sơn Nhất) dưới hình thức quà biếu.

Bên cạnh đó, tội phạm ma túy trên tuyến Tây Nam hoạt động manh động, liều lĩnh, chúng sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng bằng vũ khí nóng, hoặc đâm xe vào lực lượng chức năng để chạy trốn khi bị phát hiện, bắt giữ…

Thu giữ trên 1,8 tấn ma túy tổng hợp trong 1,5 năm

Vẫn theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, sau một năm rưỡi triển khai thực hiện phương án nghiệp vụ về ma túy về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến Tây Nam, công an 6 tỉnh trên tuyến và Công an TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau đã chủ động ban hành các kế hoạch, triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, quyết liệt các yêu cầu đặt ra…

Dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an, sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sỹ, các đơn vị đã phát hiện, bắt giữ 4.077 vụ, 8.795 đối tượng. Vật chứng thu giữ trên 1,8 tấn ma túy tổng hợp, 136 kg heroin, trên 278 kg cần sa, 6 kg cocain, 37 khẩu súng, 306 viên đạn và 01 lựu đạn. Bắt, vận động ra đầu thú, thanh loại 93 đối tượng truy nã.

Cùng với đó, toàn tuyến đã triệt xóa 133 điểm, 27 tụ điểm phức tạp về ma túy; triệt xóa 448 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và dịch vụ nhạy cảm có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy. Đã phát hiện 17 vụ, 13 đối tượng. Nhổ, tiêu hủy 280 kg cần sa.

Ghi nhận thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân thuộc C04 và Công an các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện Phương án nghiệp vụ số 3633, Bộ trưởng Bộ Công an đã Quyết định tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 11 cá nhân.

Tránh đổ máu khi đấu tranh với tội phạm ma túy

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cho biết, khi đấu tranh với tội phạm ma túy tránh việc đổ máu và mất người. Phải bắt được các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, đây là giải pháp căn cơ của công tác phòng, chống ma túy.

Qua vụ việc cán bộ Cảnh sát giao thông ở Vĩnh Long hi sinh sau khi phối hợp truy bắt tội phạm ma túy, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị phải xây dựng phương án đấu tranh đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia phá án, không để mất mát, hi sinh.

“Chúng ta phải rất chuyên nghiệp trong đấu tranh chống tội phạm nói chung và tội phạm ma túy nói riêng” - Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nói.