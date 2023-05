Cựu Đội trưởng cảnh sát điều tra gợi ý người nhà đối tượng ma túy đưa tiền để 'xử nhẹ'

TPO - Trong quá trình xác minh, điều tra vụ án, Nguyễn Ngọc Chẩn - nguyên thiếu tá, Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra về tội phạm kinh tế, ma túy (Công an huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) đã chủ động liên hệ, thỏa thuận đòi người nhà đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý đưa tiền để được nhẹ tội.

Ngày 5/5, Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc Chẩn (41 tuổi, ngụ phường 1, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) về tội "Nhận hối lộ".

Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, ngày 20/12/2020, tại xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cai Lậy bắt quả tang Nguyễn Tấn Khương có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý. Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Tấn Khương.

Nguyễn Ngọc Chẩn - nguyên thiếu tá, Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra về tội phạm kinh tế, ma túy (Công an huyện Cai Lậy) được phân công thụ lý, giải quyết vụ án này.

Trong quá trình xác minh, điều tra vụ án, Nguyễn Ngọc Chẩn đã chủ động liên hệ, thỏa thuận đòi bà Nguyễn Thị Xuân là mẹ của Nguyễn Tấn Khương phải đưa cho Chẩn số tiền 30 triệu đồng để giúp cho Khương được nhẹ tội.

Do sợ nếu không đưa tiền cho Chẩn thì Khương sẽ bị xử tù nặng nên bà Xuân đồng ý. Ngày 21/12/2020, bà Xuân đưa cho Chẩn 20 triệu đồng, hẹn 10 ngày sau đưa 10 triệu đồng còn lại.

Việc đưa tiền cho Chẩn tại quán cà phê có con gái bà Xuân chứng kiến, ghi âm lại. Sau khi nhận tiền, Chẩn đã tiêu xài hết và tiếp tục điện thoại nhiều lần yêu cầu bà Xuân chuyển số tiền 10 triệu đồng còn lại, nhưng bà Xuân không đưa. Ngày 3/3/2021, bà Xuân làm đơn tố cáo gửi Viện kiểm sát Nhân dân huyện Cai Lậy (Tiền Giang).

Khi biết bà Xuân làm đơn tố cáo, ngày 7/3/2021, Chẩn chủ động liên hệ với bà Xuân tại một quán cà phê để trả lại số tiền 20 triệu đồng và yêu cầu bà Xuân rút đơn tố cáo.

Ngày 12/4/2022, Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao ra quyết định trưng cầu giám định tại Viện khoa học hình sự Bộ Công an giám định giọng nói, dịch lời thoại trong file ghi âm bà Xuân cung cấp.

Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an, nêu: "Không phát hiện dấu vết cắt ghép, chỉnh sửa nội dung trong tệp âm thanh tiếng nói của bà Nguyễn Thị Xuân và tiếng nói của Nguyễn Ngọc Chẩn trong mẫu so sánh”.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của Nguyễn Ngọc Chẩn đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của các cơ quan tiến hành tố tụng, giảm uy tín của người thực thi công vụ, chiếm đoạt tài sản người khác.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Chẩn 5 năm tù về tội nhận hối lộ.