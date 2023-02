Hơn 300 người diễu hành, rước danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ở Hội An

TPO - Đoàn hơn 300 người cùng đoàn lân sư rồng, đội thiên cẩu diễu hành khắp phố cổ Hội An trong ngày đón nhận danh hiệu Di sản phi vật thể quốc gia Tết Nguyên tiêu ở Hội An, “khuấy động” phố cổ trong ngày rằm tháng Giêng.

Ông Nguyễn Văn Lanh – Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An, khẳng định Tết Nguyên tiêu là một trong những lễ hội truyền thống, tập tục lớn đầu năm của Hội An luôn được cộng đồng cư dân phố Hội nâng niu gìn giữ, phát huy trở thành một mỹ tục, một tập quán tốt đẹp và là “phần hồn” không thể tách rời của khu đô thị di sản, góp phần tạo nên giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản Văn hóa Thế giới Đô thị cổ Hội An.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Nguyên tiêu ở Hội An trong niềm tự hào cũng là trọng trách to lớn đặt ra cho các cấp, các ngành từ tỉnh đến thành phố Hội An phải quản lý, bảo tồn và phát huy tốt giá trị vốn có của di sản để những giá trị đó không chỉ được lan tỏa trong cộng đồng dân cư mà còn đến với bạn bè gần xa, góp phần xây dựng con người Hội An nhân tình thuần hậu, phục vụ các mục tiêu xây dựng thành phố theo định hướng Văn hóa - Sinh thái - Du lịch, gìn giữ, bảo tồn và phát triển văn hóa, con người Quảng Nam...