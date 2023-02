Du lịch Hội An nhộn nhịp nhưng chưa có khách Trung Quốc

TP - Du lịch tại Hội An (Quảng Nam) những ngày đầu năm 2023 khởi sắc, lượng khách đến tham quan, lưu trú rất đông, nhưng chưa đón đoàn khách Trung Quốc nào.

Ghi nhận tại phố cổ Hội An những ngày đầu năm, lượng khách đến tham quan khá đông. Các điểm tham quan như Chùa Cầu, nhà cổ, hội quán, các làng nghề, tuyến phố cổ dập dìu du khách. Đặc biệt lượng khách lớn đổ về đây thời điểm tối khi đèn lồng được thắp lên, chiếu xuống dòng sông Hoài khiến phố cổ trở nên lung linh, lãng mạn.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An, cho biết, du lịch đầu năm 2023 khởi sắc, lượng khách rất dồi dào. Thống kê riêng 3 ngày Tết Nguyên đán trung bình mỗi ngày Hội An đón 13.700 lượt khách nước ngoài lưu trú, 6.000 khách nội địa. Hiện, mỗi ngày có khoảng 20.000-30.000 lượt khách tham quan, trong đó trên 2.000 khách lưu trú. “Lượng khách những ngày đầu năm mới rất đông, dù thời tiết có mưa lạnh. Khách quốc tế quay lại đạt khoảng 60 - 70% so với thời điểm trước dịch COVID-19. Có những dòng khách mới như Ấn Độ, Thái Lan, Mông Cổ. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, khách tham quan đến từ Trung Quốc chưa có”, ông Sơn thông tin.

Ông Sơn nhìn nhận, tuy du lịch phục hồi, nhưng chưa thật bền vững. Địa phương đã xây dựng nhiều kịch bản để đón, thu hút khách, phấn đấu doanh thu từ du lịch đạt 150 tỷ đồng, bằng 50% trước dịch.

Anh Mai Phước Hải, phụ trách Phòng thị trường khách tiếng Trung - Công ty CP Việt Nam Travel Mart, cho biết, đơn vị vẫn chưa đón đoàn khách Trung Quốc nào. “Nếu như trước kia, khách Trung Quốc là nguồn khách lớn thứ hai sau Hàn Quốc đến miền Trung, thì hiện nay đơn vị vẫn chưa đón đoàn nào. Hy vọng thời gian tới sẽ có những chuyển biến tích cực hơn”, anh Hải chia sẻ.

Phó Chủ tịch Hội Hướng dẫn viên du lịch Quảng Nam Võ Văn Luật cho rằng, Trung Quốc đã mở cửa, nhưng những chính sách từ nước bạn cũng còn khá thận trọng. Nhiều du khách chia sẻ, dù chiều đi đã thông thoáng nhưng chiều về còn bị kiểm soát khá chặt trong phòng chống dịch, phải đảm bảo không mắc COVID-19 sau khi kết thúc chuyến du lịch trở về nước. Đây là một trong những lý do khiến lượng khách Trung Quốc ít.

Dòng khách chủ lực truyền thống đến Hội An vẫn là khách từ châu Âu. Tuy nhiên, sau dịch COVID-19, du khách không còn ưu tiên cho việc mua sắm mà nghiêng về trải nghiệm văn hóa. Lượng khách đến từ Pháp giảm hẳn do giá vé máy bay quá cao, trong khi đó, khách đến từ Singapore và Malaysia tăng mạnh. “Sau dịch COVID-19, dòng khách Singapore, Malaysia có xu hướng tăng đột biến. Họ rất có cảm tình khi đến tham quan Việt Nam, không chỉ bởi cảnh sắc, văn hóa mà còn bởi cuộc sống, con người Việt nhẹ nhàng, hiền hòa, mến khách. Đây có thể là dư địa tiềm năng cho du lịch Việt”, anh Luật nhận định.

