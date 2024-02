Hơn 2 triệu khách du lịch Hà Nội trong 1 tháng

TPO - Tháng 2, tổng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 2,18 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó khách du lịch quốc tế ước đạt hơn 380.000 lượt khách, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Sở Du lịch Hà Nội vừa có báo cáo kết quả công tác quản lý và phát triển du lịch tháng 2.

Theo đó, tháng 2, tổng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 2,18 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó khách du lịch quốc tế ước đạt hơn 380.000 lượt khách, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước (bao gồm 270.000 lượt khách du lịch quốc tế có lưu trú); khách du lịch nội địa ước đạt 1,79 triệu lượt khách, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 8,057 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2023. Ước 2 tháng đầu năm, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 4,23 triệu lượt khách (tăng 11,9%), còn tổng thu ước đạt 16,416 tỷ đồng, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm 2023.

Đại diện Sở Du lịch Hà Nội cho biết, Sở đang xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch trải nghiệm mới gắn với di sản - di tích, làng nghề theo tuyến Trung tâm Hà Nội - Thanh Trì - Thường Tín - Phú Xuyên; tuyến Trung tâm Hà Nội - Thanh Oai - Ứng Hoà - Mỹ Đức, tuyến Trung tâm Hà Nội - Sơn Tây - Ba Vì.

Đặc biệt, du lịch Hà Nội đang truyền thông mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội (Youtube, Facebook, Tiktok…) và các hình thức tuyên truyền quảng bá khác phù hợp trên không gian mạng. Thực hiện sản xuất clip, biên tập, dịch bài thuyết minh các điểm đến du lịch trên địa bàn Thành phố đã được chuẩn hóa sang 5 ngôn ngữ: Anh, Pháp, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.