Học người trẻ cách mua nhà, sống chất

Thay đổi tư duy và tự hiểu rõ nhu cầu của chính mình về không gian sống phù hợp, thế hệ trẻ ngày nay đang đặt ra những yêu cầu mới khi mua nhà ở. Tập trung vào không gian thoáng đãng, tiện ích và diện tích tối ưu… những yêu cầu này đang góp phần định hình một xu hướng phát triển nhà ở kiểu mới cho thị trường bất động sản.

Thế hệ trẻ và xu hướng chọn nhà mới

Việc thế hệ millennials (những người sinh năm 1981 - 2000) trở thành nguồn cung nhân lực chính của thế giới và bắt đầu lập thân, lập nghiệp, chuyển tới sinh sống tại các đô thị đang góp phần vào sự thay đổi của thị trường bất động sản.

Được trang bị đầy đủ kiến thức, tự chủ trong tư duy, nhóm đối tượng này hiểu hơn ai hết nhu cầu của mình về một ngôi nhà và môi trường sống lý tưởng. Đề cao sự trải nghiệm, tiện ích và không gian sống, những gia đình trẻ ngày nay đã định hình nên một xu hướng lựa chọn nhà ở mới.

Thay vì chọn trung tâm thành phố bận rộn, họ ưu tiên các khu đô thị có không gian thoáng đãng, nhiều tiện ích nội khu, gần trường học, các khu vui chơi giải trí, mang đến những trải nghiệm đắt giá trong cuộc sống đô thị xô bồ, tấp nập. Họ mong muốn được xây dựng tổ ấm ở một không gian sống đảm bảo về sức khỏe, môi trường sinh hoạt không chỉ cho người lớn mà còn cho cả con cái của họ.

Bên cạnh đó, với tình trạng giá nhà đất ngày càng leo thang, thế hệ trẻ ngày nay không tìm kiếm những căn hộ có diện tích quá lớn, mà thường tìm kiếm các căn hộ diện tích vừa phải, với giá hợp lý nhưng cần được thiết kế thông minh, đủ công năng hiện đại cho 1 tổ ấm an cư với 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, không gian bếp riêng biệt… để đáp ứng nhu cầu cuộc sống hằng ngày.

Điều này trở thành động lực thúc đẩy các chủ đầu tư đưa ra thị trường các sản phẩm căn hộ có diện tích, giá thành vừa phải nhưng ưu tiên phát triển các mảng xanh, không gian công cộng và thiết kế tối ưu.

Sống chất tại phân khu Lake View – Le Grand Jardin

Tọa lạc tại trung tâm Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội, ngay cạnh Vinhomes Riverside, dự án Le Grand Jardin do BRGLand phát triển đã được đánh giá là sở hữu vị trí lý tưởng với mật độ xây dựng thấp chưa tới 39%, đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu sinh hoạt, làm việc, học tập và vui chơi của cư dân mỗi ngày.

Có tới 8 trường học, 3 công viên, một trung tâm thương mại vây quanh dự án trong bán kính 500m và hàng loạt tiện ích đẳng cấp trong khu vực đã giúp Le Grand Jardin trở thành tâm điểm của “new hub” về giáo dục, tiện ích và giải trí mới tiêu chuẩn quốc tế của Hà Nội.

Trong đó, phân khu Lake View được đánh giá là lựa chọn tối ưu cho các gia đình trẻ bởi tọa lạc tại vị trí trung tâm của mọi tiện ích, sở hữu liên kết vùng tốt nhất, kết nối toàn thành phố Hà Nội. Trong nội khu dự án Le Grand Jardin, phân khu Lake View cũng được ưa thích hơn cả bởi nằm ở vị trí trung tâm tiện ích all-in-one, bốn bề được bao trọn bởi hệ thống bể bơi theo phong cách resort rộng thoáng, tổng diện tích lên tới gần 450m2; trường học, nhà trẻ, công viên xanh mát, 6 khu vui chơi & thể thao hiện đại, 8 khu vườn nghệ thuật rực rỡ sắc màu…

Bên cạnh đó, phân khu Lake View còn được thiết kế đồng bộ, hướng đến giá trị sống yên tĩnh, an toàn, trong lành, xanh mát với diện tích không gian xanh được BRGLand chăm chút, các căn hộ không phải đối mặt với khói bụi, tiếng ồn, an ninh 5 lớp được đầu tư tối đa, trẻ em sẽ được vui chơi trong một không gian an toàn mà các bậc cha mẹ có thể yên tâm.

Tất cả các căn hộ tại Lake View đều được thiết kế thông minh với toàn bộ không gian trong nhà đều thoáng sáng, tràn ngập ánh sáng tự nhiên, tầm view mở rộng tối đa.

Riêng tòa L3 phân khu Lake View là tòa nhà có số lượng căn trên 1 sàn ít nhất với 9 căn/sàn, sở hữu các căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích vừa phải (từ 50 - 53m2) với thiết kế tối ưu đem đến nhiều sự lựa chọn các gia đình trẻ. Đặc biệt, đây cũng là tòa tháp căn hộ duy nhất của Le Grand Jardin đang mở bán có căn hộ góc chỉ với 2 phòng ngủ, là sự chọn lý tưởng để dành ngân sách mua căn hộ không quá nhiều nhưng được sở hữu không gian tối ưu và tầm nhìn tuyệt đẹp, cực kỳ thoáng đãng.

Căn 3 phòng ngủ được bố trí diện tích phòng bếp rộng rãi, riêng biệt với phòng khách, mang đến sự thuận tiện và mở ra không gian sinh hoạt rộng thoáng cho phòng ăn.

Các căn hộ tại tháp L3 đã được bàn giao, khách hàng có thể nhận nhà ở ngay sau khi ký hợp đồng mua bán.

Hơn hết, khu căn hộ Lake View của Le Grand Jardin là lời hồi đáp hoàn hảo cho những người trẻ đang tìm mua nhà hiện nay, đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất về ngân sách, thiết kế, công năng và không gian sống trọn vẹn, với những trải nghiệm sống giá trị mỗi ngày.

