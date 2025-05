Hoàn thành tầng căn hộ thực tế vượt mong đợi, chung cư Benhill xứng đáng là căn hộ đầu tư Nam tiến

Với mức giá mềm, pháp lý chuẩn chỉnh và chất lượng công trình vượt trên mong đợi, chung cư Benhill (Thuận Giao, TP Thuận An, Bình Dương) đang trở thành tâm điểm đón dòng tiền giới đầu tư cả nước, đặc biệt trong bối cảnh Bình Dương sắp “về chung một nhà” với TP HCM.

“Hàng hiếm” vừa túi tiền giữa vùng đô thị mới mở rộng

Tọa lạc ngay đường Thuận Giao 25, phường Thuận Giao, trung tâm TP. Thuận An - Nơi được xem là vùng lõi của đô thị mở rộng khi Bình Dương đang tiến gần đến kế hoạch sáp nhập vào TP. HCM, chung cư Benhill nổi lên như một “hàng hiếm” đáng chú ý tại thị trường bất động sản phía Nam thời gian này. Dự án ghi điểm nhờ mức giá hấp dẫn so với loạt lợi thế nội tại từ chất lượng thi công vượt tiến độ, tiềm năng cho thuê cao tới biên độ tăng giá rõ rệt trong tương lai.

Theo đó, Benhill kết nối nhanh chóng đến Aeon Mall Bình Dương chỉ trong 10 phút và trung tâm TP.HCM trong vòng 30 phút qua Quốc lộ 13 hoặc đường DT743. Đồng thời kết nối nhanh chóng tới các khu công nghiệp lớn như VSIP, Việt Hương… nơi quy tụ hàng chục nghìn chuyên gia và kỹ sư có nhu cầu ở thực và thuê dài hạn. Nguồn cầu thuê ổn định từ đội ngũ chuyên gia, kỹ sư trong các khu công nghiệp lân cận, nhà đầu tư có thể kỳ vọng vào dòng tiền cho thuê đều đặn, bền vững ngay khi nhận bàn giao.

Đặc biệt, Benhill đang tạo nên cú hích mạnh trên thị trường nhờ tiến độ thi công và chất lượng vượt trội. Dự án đã khép hầm và được cấp giấy phép mở bán từ tháng 8 năm 2024 và hiện tại đã hoàn thành xong phần thô, đang triển khai hoàn thiện mặt ngoài. Dự kiến sẽ về đích vào cuối năm 2025, sẵn sàng bàn giao nhà cho khách từ Quý I/2026.

Hiện nay, Benhill đã hoàn thiện xong tầng căn hộ thực tế tại tầng 5 dự án và sẽ chính thức mở cửa đón khách hàng “mục sở thị” không gian sống. Đại diện Chủ đầu tư Benhouse chia sẻ: “Khách hàng và nhà đầu tư sẽ không phải thất vọng với chất lượng công trình cũng như căn hộ thực tế bàn giao, bởi chúng tôi rất tự tin vào năng lực thi công, kiểm soát chặt chẽ từng chi tiết và tiến độ triển khai luôn bám sát kế hoạch đề ra. Việc giới thiệu căn hộ thực tế là minh chứng rõ ràng nhất cho sự minh bạch, thể hiện cam kết về chất lượng, tiến độ và thiện chí đồng hành lâu dài cùng khách hàng.”

Đây là tín hiệu tích cực để củng cố thêm niềm tin của nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh thị trường bất động sản Bình Dương thiếu hụt những dự án chuẩn chỉnh từ pháp lý tới tiến độ như chung cư Benhill.

Benhill hiện chào bán với mức giá chỉ từ 30 triệu đồng/m², thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung Thuận An (38 – 60 triệu/m²). Với mức giá này, khách hàng chỉ cần khoảng 1,2 tỷ để sở hữu căn hộ 1 phòng ngủ (37,4 – 39,3m²), hoặc từ 1,6 – 2,2 tỷ cho căn hộ 2 phòng ngủ (52,8–71,9m²). Đây được xem là mức “giá mềm” hiếm có, mở ra biên độ lợi nhuận hấp dẫn đặc biệt khi thị trường bước vào giai đoạn hậu sáp nhập, những dự án có pháp lý rõ ràng, vị trí kết nối và giá bán hợp lý và tiềm năng cho thuê tốt như Benhill luôn thuộc nhóm tăng giá sớm và mạnh nhất.

“Siêu đô thị” mới mở ra cơ hội tái định giá toàn khu vực Đông Bắc TP HCM

Được biết, đề án sáp nhập Tp.HCM với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đang được gấp rút hoàn thiện, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/9 và Tp.HCM mới sẽ đi vào hoạt động từ ngày 15/9/2025. Thông tin này không đơn thuần là thay đổi địa giới hành chính mà còn tạo ra một vùng “siêu đô thị” quy mô hơn 13,7 triệu dân, kéo theo hệ sinh thái hạ tầng – kinh tế – bất động sản tăng tốc vượt bậc.

Mặt bằng giá căn hộ tại TP.HCM hiện chạm ngưỡng rất cao, trung bình dao động từ 80 – 150 triệu đồng/m² ở nhiều quận vùng ven như Thủ Đức, Bình Thạnh hay Quận 7. Và sau khi có thông tin đề án sáp nhập, mặt bằng giá bán sơ cấp căn hộ đã tăng thêm từ 5-7%.

Chỉ cách ranh giới TP.HCM vài phút di chuyển, TP. Thuận An – đô thị cửa ngõ phía Đông Bắc TP HCM cũng là một trong các khu vực ảnh hưởng trực tiếp và rõ nét nhất từ “làn sóng” tăng giá này. Cụ thể, theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, vào tháng 3/2025, lượng tìm kiếm bất động sản tại TP. Thuận An tăng 57% so với tháng trước, dẫn đầu trong các khu vực của Bình Dương. Một số dự án tại đây cũng rục rịch tăng giá khoảng 7 - 12% so với giỏ hàng trước đó.

Theo giới chuyên gia, điểm cộng lớn nhất của Thuận An không chỉ là vị trí giáp ranh TP.HCM, mà còn là một trong số ít địa phương tại Bình Dương hội đủ 3 yếu tố tăng giá: Dân số lớn, khu công nghiệp nhiều và hạ tầng hoàn thiện. Thuận An đang “gánh” mật độ dân số khoảng 7.394 người/km² là thành phố trực thuộc tỉnh có mật độ dân số cao thứ 2 Việt Nam, khiến nhu cầu nhà ở thực tại khu vực này luôn duy trì ở mức cao. Mặt khác, với lợi thế kết nối nhanh vào TP.HCM qua Quốc lộ 13 mở rộng, đường tỉnh DT743, và tuyến metro số 3B (kết nối trung tâm TP HCM với thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương dọc theo Quốc lộ 13) đang được triển khai, việc di chuyển giữa hai khu vực này ngày càng thuận tiện.

Như vậy, Khi công cuộc sáp nhập chính thức có hiệu lực, địa giới hành chính được mở rộng, các dự án nằm trong “vùng đô thị TP.HCM mở rộng” tại TP Thuận An sẽ nhanh chóng được định vị lại – không chỉ về vị thế, mà cả về giá trị thương mại lẫn kỳ vọng đầu tư.

