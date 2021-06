Hoài Linh kê chi tiết lãi ngân hàng trong 7 tháng của số tiền từ thiện là gần 8 triệu đồng

TPO - Sao kê ngân hàng và giải thích từng khoản tiền thu-chi trong tài khoản, nghệ sĩ Hoài Linh tiết lộ, số tiền lãi trong 7 tháng chưa đến 8 triệu đồng.

Trước đó, nhiều cư dân mạng dự đoán số tiền lãi của hơn 13 tỷ nghệ sĩ Hoài Linh kêu gọi ủng hộ miền Trung trong ngân hàng 6 tháng có thể lên tới 500-600 triệu đồng. Tuy nhiên, nghệ sĩ Hoài Linh sao kê ngân hàng và tiết lộ số tiền này chỉ chưa đến 8 triệu đồng.

Cụ thể, 25/11/2020 ngân hàng hoàn trả số tiền lãi là 1.070.126 đồng. Lần thứ 2, 25/12/2020 là 1.181.776 đồng; 25/1/2021: 1.217.695 đồng; 25/2: 1.172.214 đồng; 25/3: 1.056.332 đồng; 24/4: 1.169.425 đồng; 25/5: 1.131.804 đồng. Số tiền lãi cộng lại là 7.999.372 đồng.

“Linh giải thích về bảng sao kê từ ngân hàng để mọi người hiểu hơn về số tiền từ thiện của mọi người”- Hoài Linh nói.

Bên cạnh đó, nghệ sĩ Hoài Linh lý giải về số tiền chuyển khoản 700 triệu đồng mà mọi người thắc mắc cũng như đồn đoán. Theo Hoài Linh giải thích lúc trước, anh chuyển khoản đợt một 700 triệu và đợt 2 là 200 triệu để làm từ thiện dịp trước Tết. Nam danh hài nhấn mạnh, anh bỏ tiền túi của mình là 100 triệu đồng để ủng hộ làm từ thiện dịp này.

Ngoài ra, nghệ sĩ Hoài Linh trình bày cụ thể về số tiền giải ngân đợt mới đây. Cụ thể, hỗ trợ cho bà con bị ảnh hưởng bão, lụt tại huyện Trà Bồng- tỉnh Quảng Ngãi là 1 tỷ đồng. Trong đó, ủng hộ xây mới 10 căn nhà tình thương (mỗi căn 50 triệu đồng) và 500 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng).

Tiếp đó, trao 750 triệu đồng (5 căn nhà và 500 suất quà) cho bà con ở xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi và 750 triệu đồng cho bà con ở thành phố Quảng Ngãi. Tổng cộng số tiền từ thiện trao cho Quảng Ngãi là 2,5 tỷ đồng.

Tại Quảng Nam, đại diện của nghệ sĩ Hoài Linh trao 500 triệu đồng cho UBMTTQVN huyện Nam Trà My. Trao 100 triệu đồng cho trường Phổ thông Dân tộc Nội Trú Nam Trà My để hỗ trợ cho 5 học sinh bị mất cha mẹ trong cơn bão số 9 (mỗi em sẽ nhận một sổ tiết kiệm 20 triệu đồng). Trao tiếp 50 triệu đồng cho trường Phổ thông Dân tộc Nội Trú Nam Trà My và trường THPT Nam Trà My để mua đồ dùng học tập cho các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hỗ trợ bà con ở huyện Nông Sơn, 800 triệu đồng; xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc 300 triệu đồng; huyện Hiệp Đức 600 triệu đồng; huyện Quế Sơn 400 triệu đồng; trung tâm dưỡng lão Hiệp Đức 50 triệu đồng; xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My 200 triệu đồng; xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên 100 triệu đồng.

Tổng cộng số tiền từ thiện trao cho Quảng Nam là 3,1 tỷ đồng.

Tại Thừa- Thiên Huế: trao 750 triệu đồng cho huyện Quảng Điền; 300 triệu đồng cho xã Phong Xuân, huyện Phong Điền; 20 triệu đồng cho Đoàn thanh niên, lực lượng dân quân tìm kiếm cứu nạn ở Rào Trăng 3, xã Phong Xuân. Tổng số tiền là 1,070 tỷ đồng.

Tại Quảng Trị: trao 1 tỷ đồng cho MTTQVN tỉnh Quảng Trị; 1,4 tỷ đồng để xây trường mầm non kết hợp nhà tránh lũ tại xã Hải Phong, huyện Hải Lăng; 1,5 tỷ đồng cho huyện Triệu Phong. Tổng số tiền là 3,9 tỷ đồng.

Tại Quảng Bình: trao 300 triệu đồng cho xã Văn Hoá, huyện Tuyên Hoá; 100 triệu đồng cho xã Hàm Ninh; 800 triệu đồng cho xã Kim Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ; 200 triệu đồng cho xã Trường Xuân. Tổng số tiền là 1,5 tỷ đồng.

Tại Hà Tĩnh: trao 260 suất quà trị giá 130 triệu đồng cho các em học sinh vùng lũ có hoàn cảnh khó khăn; 50 triệu đồng hỗ trợ xây nhà tình thương tại xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà; 150 triệu đồng cho các hộ dân bị ảnh hưởng bão, lụt tại xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà; 750 triệu đồng cho huyện Đức Thọ; 800 triệu đồng cho huyện Cẩm Xuyên; 200 triệu đồng cho xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà. Tổng số tiền là 2,130 tỷ đồng.

Như vậy, tổng số tiền từ thiện mà đại diện nghệ sĩ Hoài Linh vừa trao cho bà con trong đợt vừa rồi là 14,2 tỷ đồng. Tính cả đợt từ thiện trước Tết thì nghệ sĩ Hoài Linh đã trao tới bà con tổng số tiền là 15,4 tỷ đồng.

“Xin cám ơn quý vị đã cho tôi được giải trình chi tiết những việc tôi đã làm. Tôi sai thì tôi đã nhận mình sai vì đã chậm trễ trong việc thiện nguyện dù với bất cứ lý do gì. Cám ơn khán giả, những nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã luôn tin tưởng và ủng hộ tôi. Cám ơn các cấp chính quyền sở tại và bà con miền Trung đã giúp tôi hoàn thành trách nhiệm về việc thiện nguyện này mặc dù chậm trễ. Cám ơn những lời động viên của khán giả, cám ơn những góp ý, phê phán dù có nặng lời. Tôi cũng xin tiếp nhận và xem đây là kinh nghiệm, bài học lớn trong công việc thiện nguyện.

Tuy nhiên, có nhiều điều Linh cảm thấy bị tổn thương khi có một số người nhan sự việc này đã dàn dựng, cắt ghép những clip trong phim ảnh rất lâu rồi để nguỵ tạo bằng chứng, chứng thư giả mạo, giấy chuyển tiền, mượn nợ… Đó là điều bức xúc của tôi. Tôi không hiểu họ làm vậy với mục đích gì, bôi nhọ danh dự của tôi hay cố tình gán cho tôi tội danh biển thủ số tiền từ thiện này. Trong sự việc này, tôi có thể đúng, có thể sai. Nếu tôi sai về mặt tình cảm, tôi xin gửi lời xin lỗi tới mọi người. Tôi sai về mặt pháp luật, thì pháp luật sẽ xử lý tôi nhưng tôi không chấp nhận những hành vi vu khống như thế. Trong suốt mấy chục năm làm nghề, tôi không hiểu tôi đã làm điều gì để họ buồn tôi và hành động như thế với tôi. Xin cám ơn quý vị đã nghe những lời tâm sự của tôi. Nhân đây, tôi xin rút ra khỏi chương trình Thách thức danh hài”- nghệ sĩ Hoài Linh nhấn mạnh.