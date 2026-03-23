Hoa Học Trò 1478: Điều gì quan trọng hơn "rực rỡ"?

HHTO - Lỡ cả đời này mình không rực rỡ thì sao? Màn đêm chưa bao giờ rực rỡ nhưng pháo hoa thì không thể phát sáng nếu thiếu màn đêm. Vậy điều gì quan trọng hơn, trở nên rực rỡ hay trở thành không thể thiếu?

Là "ánh sáng", nên chói chang

Bước sang tuổi 20, Ánh Sáng AZA ghi dấu một cột mốc đáng nhớ trong hành trình nghệ thuật với album CHÓI -một bản nhật ký được kể bằng giai điệu. Album lựa chọn lối kể chuyện mộc mạc, chân thật, như những lát cắt cảm xúc được giữ nguyên vẹn.

Luật trí tuệ nhân tạo chính thức có hiệu lực, ảnh hưởng gì đến teen?

Từ ngày 1/3/2026, một cột mốc quan trọng đã được thiết lập: Luật Trí tuệ nhân tạo (A.I Act) chính thức có hiệu lực. Giữa lúc A.I đang len lỏi vào từng tấm ảnh sống ảo hay thậm chí là bài tập về nhà, việc hiểu rõ bộ luật này không chỉ giúp bạn tránh những rắc rối “trên trời rơi xuống” hay cảnh cáo khi người khác lạm dụng, mà còn giúp teen trở thành những công dân số văn minh, dẫn đầu xu hướng.

“Trạm phát sóng” bản sắc cá nhân mang tên Substack

Nền tảng mạng xã hội Substack gần đây đã trở thành tọa độ mới của nhiều Gen Z nhờ kho nội dung đa dạng và nhiều chủ đề. Không chỉ là ứng dụng để đọc và viết bài dài, Substack còn đang trở thành một “trạm phát sóng” thế hệ mới để người trẻ xây dựng hình ảnh và chia sẻ lăng kính cá nhân trên bản đồ mạng xã hội.

"Unbox" bộ đôi chứng chỉ tiếng Anh mới

Không chỉ là “bùa hộ mệnh” của hội xét tuyển đại học trong nước, hai “đại minh tinh” mới nổi PTE (Pearson Test of English) và DET (Duolingo English Test) đang trở thành “kim bài” của hội du học sinh tương lai. Đều giúp teen rộng mở đến cánh cửa đại học nhưng liệu bạn có biết đâu mới là chân ái dành cho mình?

SWAN: "Mọi thứ trở nên lớn hơn, nhưng tôi vẫn là chính mình"

Từ một “top vocalist” bước ra từ show sống còn, SWAN đã tự viết tiếp câu chuyện riêng với ca khúc có lẽ, mở ra một chương mới đáng để kỳ vọng. Với có lẽ, hành trình ấy mới chỉ bắt đầu, nhưng đủ để thấy một SWAN sẵn sàng tiến xa hơn, vững vàng hơn trên con đường theo đuổi nghệ thuật của mình.

Vũ trụ muôn màu từ trường học "khối vuông"

Từ cổng trường cổ kính trăm tuổi đến vệt nắng xuyên qua cửa sổ lớp học, cùng khám phá cách Gen Z “số hóa” tình yêu trường lớp thành những ngôi trường trong game.