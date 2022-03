HLV Tuchel lập kỷ lục trong ngày Chelsea vào tứ kết Champions League

TPO - Chelsea đã lội ngược dòng để đánh bại Lille với tỷ số 2-1 trên sân của đối phương ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League. Chiến thắng này cũng đánh dấu cột mốc mới của HLV Tuchel.

Chelsea bước vào trận đấu với lợi thế dẫn trước Lille 2 bàn. Bên cạnh đó, The Blues hiện đang có 4 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, thắng 7/9 trận gần nhất trên sân khách. Thầy trò HLV Tuchel chọn cách nhập cuộc thận trọng trong bối cảnh có quá nhiều lợi thế sau lượt đi.

Trong khi đó, Lille thi đấu đầy nỗ lực với hi vọng lật ngược thế cờ. Họ liên tục tấn công ở phía cánh trái nhưng chưa thể tạo đột phá những phút đầu trận do Chelsea chủ trương chơi chậm và an toàn.

Đến phút 36, Lille được hưởng 11m sau khi VAR vào cuộc xác định bóng chạm tay Jorginho. Các cầu thủ Chelsea liên tục phản ứng nhưng trọng tài vẫn cho Lille thực hiện quả penalty. Yilmaz dễ dàng đánh bại Mendy để mở tỷ số cho Lille ở trận lượt về.

Lille vẫn là đội tấn công nhiều hơn trong phần lớn 45 phút đầu tiên. Tuy nhiên, bản lĩnh và kinh nghiệm của nhà đương kim vô địch Champions League đã giúp Chelsea có bàn thắng gỡ hòa vào phút cuối hiệp 1. Jorginho lập công chuộc tội với tình huống kiến tạo cho Pulisic thoát xuống ghi bàn.

Sang hiệp 2, Chelsea bất ngờ chơi chủ động để không cho Lille dễ dàng triển khai tấn công. Đại diện nước Pháp vẫn có những cơ hội nhưng không thể tận dụng thành công. Trong khi đó, Chelsea đều tận dụng rất tốt những cơ hội nguy hiểm.

Phút 71, Mason Mount đưa bóng rất hợp lý để Azpilicueta lao vào dứt điểm ấn định chiến thắng 2-1 cho Chelsea. Đây là bàn thắng rất ý nghĩa của hậu vệ Azpilicueta trong ngày kỷ niệm lần thứ 74 ra sân ở đấu trường châu Âu, đứng thứ 3 trong danh sách những người ra sân nhiều nhất Chelsea ở giải đấu này.

Đánh bại Lille với tổng tỷ số 4-1 sau hai lượt trận, Chelsea chính thức có mặt ở tứ kết Champions League. Với HLV Tuchel, đây là chiến thắng thứ 32 sau 50 trận cầm quân tại Champions League, giúp ông trở thành người giành chiến thắng nhiều nhất sau 50 trận đầu cầm quân ở giải đấu này, vượt qua kỷ lục cũ của Xinedine Zidane

Ghi bàn Lille vs Chelsea​ Lille: Yilmaz (pen 38') Chelsea: Pulisic (45'+3), Azpilicueta (71’) Đội hình thi đấu Lille vs Chelsea​ Lille: Jardim, Fonte, Celik, Gudmundsson, Djalo, Botman, Andre, Xeka, Yilmaz, Bamba, David Chelsea: Mendy, Thiago Silva, Azpilicueta, Alonso, Ruediger, Christensen, Kovacic, Jorginho, Kante, Pulisic, Havetz