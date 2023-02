Hình ảnh lực lượng cứu hộ của Bộ Công an tại khu vực đổ nát ở Thổ Nhĩ Kỳ

TPO - Ngay sau khi đến địa điểm cứu nạn, cứu hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ, 24 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng lên kế hoạch tỉ mỉ tìm kiếm những người mắc kẹt bên trong đống đổ nát.

Ngày 10/2, Đoàn cứu nạn, cứu hộ của Bộ Công an đã tới sân bay Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngay sau đó, đoàn chia làm 2 nhóm. Xe chở trang thiết bị cũng được đưa đến hiện trường cứu nạn.

Quá trình di chuyển mất 10 tiếng đến nơi cứu nạn, cứu hộ do thời tiết có tuyết. Địa điểm cứu hộ: Đường 531, Adıyaman Merkez, Adıyaman, Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo thông tin từ hiện trường, công tác cứu nạn, cứu hộ rất khó khăn và công việc chồng chất. Đoàn được phân công cứu nạn, cứu hộ tại khu vực đổ nát có khoảng 15 người đang bị vùi lấp bên trong.

Ngay sau đó, đoàn đã lên kế hoạch tỉ mỉ để tìm kiếm những người đang mắc kẹt. Thời tiết hiện trường rất lạnh, đang là -6 độ C.

Trước đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Liên Hiệp Quốc về việc hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ và Syria cứu nạn người dân sau thảm họa động đất ngày 6/2, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo liên hệ phía Thổ Nhĩ Kỳ và thành lập Đoàn công tác của Bộ Công an gồm 24 đồng chí (gồm 6 đồng chí thuộc Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, 5 đồng chí thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội; 5 đồng chí thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hồ Chí Minh; 5 đồng chí thuộc trường Đại học PCCC và các đơn vị khác thuộc Bộ Công an).

Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH làm trưởng Đoàn.

Đoàn công tác xuất phát từ Hà Nội bay tới Thổ Nhĩ Kỳ vào 22h ngày 9/2.