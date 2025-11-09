Hiệu quả từ các giải pháp giúp người dân tiết kiệm điện

Ông Trần Đình Hoàng – Phó Trưởng ban Truyền thông EVNSPC cho biết, những năm qua, EVNSPC luôn chú trọng, đẩy mạnh các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Giai đoạn 2023-2025, đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tiết kiệm điện theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương và EVN, phấn đấu giảm tối thiểu 2% điện thương phẩm hàng năm.

Theo ông Hoàng, chỉ tính riêng năm 2024, khu vực phía Nam đã tiết kiệm được hơn 2,2 tỷ kWh điện, tương đương 2,4% sản lượng điện thương phẩm. Mức tiết kiệm này đã giúp giảm hàng triệu tấn CO₂ phát thải, góp phần bảo đảm cung ứng điện ổn định trong mùa cao điểm.

“EVNSPC không coi tiết kiệm điện là một “chiến dịch”, mà là văn hóa ứng xử với năng lượng. Hàng trăm phóng sự, video, cuộc thi, tọa đàm và chương trình phát thanh cộng đồng được tổ chức thường xuyên nhằm lan tỏa thông điệp “tiết kiệm là trách nhiệm, hiệu quả là lợi ích chung”, ông Hoàng cho hay.

Cũng theo ông Hoàng, thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện theo Chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tiết kiệm điện giai đoạn 2023–2025. Trong đó, tổng công ty tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông đến mọi nhóm khách hàng, đặc biệt là khách hàng sử dụng điện lớn. Cùng với đó, việc ứng dụng công nghệ số, các kênh truyền thông trực tuyến để lan tỏa thông điệp “Tiết kiệm điện –Thành thói quen”, qua đó nâng cao nhận thức và hành vi sử dụng điện và phối hợp với UBND, Sở CT các tỉnh thành trên địa bàn triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ cũng là giải pháp quan trọng được tổng công ty triển khai.

Một giải pháp khác được EVNSPC tập trung chính là tổ chức các chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện trên báo/đài T.Ư và địa phương, các kênh truyên thông nội bộ của ngành Điện (web, app, zalo, fanpage, email). Các sự kiện truyền thông dịp cao điểm trong năm như: hội thảo, tọa đàm, giao lưu trực tuyến xoay quanh nội dung Sử dụng điện an toàn, tiết kiệm mùa nắng nóng, Hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất; Tổ chức các Chương trình tập huấn kiến thức cho nhiều đối tượng học sinh, sinh viên, hội viên của các tổ chức đoàn thể địa phương, cán bộ, công nhân viên tại các Điện lực, công ty điện lực cũng được chú trọng.

“Tổng công ty cũng tổ chức các cuộc thi tiết kiệm điện cho đối tượng khách hàng sinh hoạt. Riêng năm 2025, các cuộc thi do EVNSPC tổ chức đã thu hút gần 140 nghìn khách hàng tham gia”, ông Hoàng cho hay.

Cũng theo đại diện EVNSPC, xác định doanh nghiệp là một ‘mắt xích’ quan trọng trong việc đẩy mạnh hoạt động tiết kiệm năng lượng, tổng công ty cũng triển khai nhiều chương trình tư vấn các giải pháp tiết kiệm năng lượng, hỗ trợ doanh nghiệp tiết kiệm điện. Thông qua chương trình điều chỉnh phụ tải (DR) đã giúp nhiều khách hàng doanh nghiệp thay đổi thói quen sử dụng điện, có thể bằng cách dịch chuyển sang giờ thấp điểm hoặc giảm công suất sử dụng trong giờ cao điểm. Hoạt động này đã giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hệ thống điện, giảm chi phí sản xuất điện đắt đỏ, và đảm bảo vận hành hệ thống an toàn, ổn định. Nhờ đó, sản lượng điện tiết kiệm đạt hơn 2.000 triệu kWh mỗi năm, tương đương mức tiết kiệm trên 2,4% tổng điện thương phẩm.

Kết quả về điện tiết kiệm giai đoạn 2023-2025 (triệu kWh)

Năm 2023 Năm 2024 9 tháng đầu năm 2025 2.031 – 2,36% 2.233 – 2,42% 1.279 – 2,46%

Ông Trần Đình Hoàng – Phó Trưởng ban Truyền thông EVNSPC chia sẻ về việc tuyên truyền tiết kiệm điện của tổng công ty

“Năm 2025 EVNSPC đã hoàn thành công tác ký thỏa thuận tham gia chương trình DR phi thương mại với gần 5.000 khách hàng có mức tiêu thụ điện từ 1 triệu kWh/năm trở lên. EVNSPC cũng đã triển khai các chương trình chuyển dịch phụ tải thông qua thỏa thuận khách hàng dịch chuyển 5-10% công suất của dự báo của khách hàng từ khung giờ 14h-16h. Dự kiến công suất dịch chuyển trung bình khoảng 300MW trong khung giờ từ 14-16 giờ của phụ tải EVNSPC. Năm 2025, các công ty thuộc EVNSPC đã hoàn tất thỏa thuận với 3.564 khách hàng (không bao gồm Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu và Ninh Thuận) và cập nhật theo dõi tại chương trình DRMS theo hướng dẫn của EVN. Kết quả thực hiện, phần lớn khách hàng tuân thủ đúng cam kết dịch chuyển”, ông Hoàng chia sẻ.

Ông cũng cho biết, việc tổng công ty thực hiện các chương trình tư vấn, hỗ trợ đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà, thiết bị hiệu suất cao, chiếu sáng tiết kiệm cho khách hàng cũng góp phần không nhỏ trong việc góp phần đẩy mạnh tiết kiệm điện cho người dân, doanh nghiệp.

Xác định khách hàng là hộ gia đình đóng vai trò quan trọng trong việc thực thiện tiết kiệm điện, EVNSPC đã triển khai các chương trình tuyên truyền, vận động các hộ gia đình thực hành tiết kiệm điện; tác động đến nhận thức, thói quen sử dụng điện trong sinh hoạt hằng ngày của các hộ gia đình. Chương trình còn tạo phong trào thi đua, có chính sách khích lệ, động viên, tuyên dương những gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu.

Tổng công ty cũng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện trong trường học thông qua trang bị cho các cháu học sinh cấp 1, cấp 2 kiến thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả qua các hội thi, các buổi sinh hoạt tạo sân chơi bổ ích. Các hoạt động này đã góp phần làm thay đổi nhận thức và thói quen sử dụng điện đến từng gia đình, trường học; hình thành ý thức thực hành tiết kiệm năng lượng cho thế hệ tương lai. Trong đó riêng năm 2025, chương trình phấn đấu đạt 20% số trường học trên địa bàn quản lý được tuyên truyền về tiết kiệm điện.

Phát động Giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2025

Cùng với đó, tổng công ty cũng phối hợp với các cơ quan báo chí có uy tín để tổ chức các sự kiện truyền thông nhằm cung cấp thông tin đến khách hàng, người dân những giải pháp, mô hình, cách làm hiệu quả trong việc thực hiện tiết kiệm điện. Các đơn vị của EVNSPC cũng thực hiện thường xuyên các nội dung truyền thông về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm trên các phương tiện thông tin đại chúng ương, trên mạng xã hội bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như bài viết; phóng sự hình; câu chuyện truyền thanh; tiểu phẩm; các sản phẩm truyền thông bằng hình ảnh; bài infographic; video clip hướng dẫn sinh động, dễ hiểu, dễ làm…). Qua đó lan toả thông điệp, nâng cao ý thức, hành vi sử dung tiết kiệm điện của từng hộ gia đình, từng người dân, khách hàng.

Trong năm 2025, EVNSPC đã tổ chức đào tạo, tập huấn cho 4.218 học viên thuộc các tỉnh/thành phố với đối tượng là nhân sự nòng cốt trong hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể như: Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh, Hội Phụ nữ, Trưởng khu phố, Trưởng thôn, ấp; Học sinh, sinh viên trên địa bàn. Kết quả truyền thông tiết kiệm điện 2023-2025, tổng công ty truyền thông chủ động gần 2.150 tin, bài, ảnh, clip về nội dung sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Trong đó, khoảng 280 nội dung trên báo in – 350 nội dung trên truyền hình – 1.520 nội dung trên báo điện tử”, đại diện EVNSPC cho hay.

Theo ông Bùi Quốc Hoan - Phó Tổng Giám đốc EVNSPC, từ thực tiễn triển khai công tác tiết kiệm điện thời gian qua, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, giúp làm tốt hơn trong giai đoạn tiếp theo.

Trước hết, nhận thức của người dân và doanh nghiệp chính là yếu tố quyết định. Khi khách hàng hiểu rằng tiết kiệm điện không chỉ giúp giảm chi phí mà còn góp phần bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, thì họ sẽ chủ động, tự giác thực hiện. Vì vậy, công tác tuyên truyền phải được thực hiện thường xuyên, linh hoạt, sáng tạo và gần gũi với người sử dụng điện.

Thứ hai, hiệu quả chỉ đến khi có sự phối hợp đồng bộ giữa các bên – từ ngành điện, chính quyền địa phương, Sở Công Thương đến các cơ quan báo chí, tổ chức đoàn thể. Ở nơi nào có sự chỉ đạo quyết liệt và đồng hành của địa phương, ở đó phong trào tiết kiệm điện phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn.

Bản thân ngành điện cũng cần lấy khách hàng làm trung tâm, đặc biệt là các doanh nghiệp sử dụng điện lớn. Cần tư vấn chuyên sâu, hỗ trợ kỹ thuật, giúp doanh nghiệp áp dụng công nghệ và thiết bị hiệu suất cao, hướng tới sản xuất xanh – tiết kiệm năng lượng. Khi khách hàng thấy được lợi ích thực tế, họ sẽ chủ động cùng chúng ta hành động.

“Một kinh nghiệm rất quan trọng là đổi mới hình thức tuyên truyền, kết hợp các kênh truyền thống với nền tảng số – như mạng xã hội, app chăm sóc khách hàng, video clip ngắn – giúp thông điệp tiết kiệm điện lan tỏa nhanh, dễ hiểu và dễ thực hiện. Cuối cùng, chúng ta nhận thấy rằng mỗi cán bộ ngành điện chính là người truyền lửa. Khi chúng ta gương mẫu thực hiện và nhiệt huyết tuyên truyền, khách hàng sẽ cảm nhận được tinh thần trách nhiệm và đồng hành cùng ngành điện”, ông Hoan chia sẻ.

Thực tế cho thấy, với sự vào cuộc quyết liệt của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cùng sự chung tay của doanh nghiệp, người dân, công tác tiết kiệm điện ở miền Nam có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt trong bối cảnh nắng nóng cực đoan, nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao và áp lực đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định trong dịp hè vừa qua. Theo đó, EVNSPC và các đơn vị đã triển khai đồng bộ hàng loạt giải pháp tiết kiệm điện và điều chỉnh phụ tải.

Ông Bùi Quốc Hoan - Phó Tổng Giám đốc EVNSPC

Ông Bùi Quốc Hoan - Phó Tổng Giám đốc EVNSPC cho biết, công tác tiết kiệm điện, điều chỉnh phụ tải luôn được Tổng công ty và các công ty điện lực thành viên chú trọng, thực hiện xuyên suốt với nhiều giải pháp đồng bộ, từ tuyên truyền, vận động cho đến thực thi cam kết cụ thể với khách hàng.

Theo đó, EVNSPC đã đẩy mạnh truyền thông, tổ chức các chương trình tập huấn, phổ biến kiến thức về tiết kiệm điện được tổ chức thường xuyên, không chỉ cho cán bộ công nhân viên mà còn mở rộng tới học sinh, sinh viên và các đoàn thể xã hội. Chỉ tính riêng trong các tháng gần đây, Tổng công ty đã tổ chức cuộc thi tìm hiểu kiến thức tiết kiệm điện dành cho đối tượng khách hàng sinh hoạt, thu hút 138.609 người tham gia và sẽ tổng kết vào tháng 8 này.

Tổng công ty cũng phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO)để theo dõi công suất khả dụng theo từng tháng, tuần, ngày. Từ đó, ban hành kế hoạch giao công suất và khung giờ cần điều chỉnh phụ tải cho các Công ty Điện lực.

Theo ông Hoan, trong dịp hè vừa qua, nhằm bảo đảm cung ứng điện trong cao điểm nắng nóng, các tháng mùa khô và cả năm 2025, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã tổ chức nhiều đoàn công tác làm việc với các địa phương, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố phía Nam.

Theo đó, tổng công ty đã phối hợp với UBND 21 tỉnh/thành phố phê duyệt đầy đủ các phương án cung cấp điện, phương án mất cân đối cung cầu, thành lập Ban điều hành cung cấp điện và danh sách khách hàng quan trọng. Các kế hoạch tiết kiệm điện tại địa phương cũng đã được thống nhất, tạo nền tảng quan trọng cho các hoạt động thực thi.

Song song đó, công tác ký cam kết tiết kiệm điện với hơn 339.000 khách hàng đã được EVNSPC triển khai quyết liệt. Tất cả dữ liệu cam kết đều được cập nhật vào hệ thống giám sát và điều khiển phụ tải từ xa (DRMS), phục vụ việc giám sát và đánh giá kết quả thực hiện.

Để lan tỏa thông điệp tiết kiệm điện, EVNSPC phối hợp Sở Công Thương và các đơn vị báo, đài tổ chức các lớp tập huấn, tọa đàm về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm mùa nắng nóng. Đồng thời, nêu gương thực hành tiết kiệm tại các trụ sở, văn phòng, góp phần hình thành thói quen tiết kiệm điện trong toàn xã hội.

Phó Giám đốc Công ty Điện lực (PC) Tây Ninh, ông Đỗ Anh Dũng cho biết, thực hiện chỉ đạo của EVNSPC, PC Tây Ninh đã tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp tiết kiệm và điều chỉnh phụ tải, nhờ đó, trong 6 tháng đầu năm, toàn đơn vị đã tiết kiệm được 188 triệu kWh, tương ứng 2,53% sản lượng điện thương phẩm. Đặc biệt, Công ty đã chủ động thay đổi cách tiếp cận, tăng đối thoại, đẩy mạnh tuyên truyền để vận động doanh nghiệp, người dân cùng chung tay tiết kiệm điện.