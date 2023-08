Hiệp hội Du lịch Hải Phòng: Du lịch golf là làn gió mới, sức sống mới cho du lịch cao cấp

TPO - Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Hải Phòng cho rằng, phong trào chơi golf tại Hải Phòng đã mang lại sức sống, làn gió mới cho hoạt động du lịch thể thao cao cấp. Golf không chỉ là một hoạt động thể thao, golf cũng góp phần kết nối các dịch vụ du lịch với nhau, hình thành một chuỗi các hoạt động du lịch cao cấp.

Điểm sáng du lịch Hải Phòng sau đại dịch

Hơn một năm sau quyết định mở cửa du lịch trở lại của Thủ tướng Chính phủ (15/3/2022), ngành du lịch Việt Nam nói chung và ngành du lịch Hải Phòng nói riêng đã có nhiều bước phát triển mạnh mẽ trở lại. Tại thành phố hoa phượng đỏ, ngành du lịch đã và đang dần khắc phục khó khăn, đầu tư nâng cấp các dịch vụ để sẵn sàng phát triển bứt phá trong giai đoạn mới.

Ông Hoàng Tuấn Anh – Phó chủ tịch Thường trực, kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Du lịch Hải Phòng cho biết, theo thống kê của Tổng cục Du lịch trong 5 tháng đầu năm 2023, ngành du lịch tiếp đón hơn 55 triệu khách, trong đó khoảng 4,6 du khách quốc tế; tổng thu từ du khách ước đạt hơn 267.000 tỷ đồng. Trong đó, các thị trường quốc tế lớn như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Thái Lan, Nhật Bản, Malaysia, Singapore, Úc… đã mở cửa và sôi động trở lại.

Trong bối cảnh đó, du lịch Hải Phòng cũng đã tăng tốc trở lại và có những bước phát triển mạnh mẽ. Hải Phòng có thêm nhiều cơ sở lưu trú, phát triển nhiều sản phẩm, dịch vụ mới cao cấp. Nhiều công trình, sản phẩm mới về du lịch được xây dựng và hoàn thiện, thu hút đông đảo khách du lịch trong nước và quốc tế.

Nổi bật như, hệ thống du thuyền tại Cát Bà ngày càng được đầu tư, nâng cấp với gần 1.000 phòng tiêu chuẩn 5 sao. Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng với nhiều sản phẩm mới được ra mắt như: bãi tắm nhân tạo, khách sạn 5 sao, sân golf tiêu chuẩn quốc tế… và nhiều sản phẩm cao cấp mới sắp ra mắt.

Ở trung tâm thành phố Hải Phòng xuất hiện những điểm sáng với City Tour, Food Tours, các điểm di tích lịch sử - văn hóa… thu hút các bạn trẻ về trải nghiệm, tạo thành trào lưu mới.

Đầu năm 2023, ngành du lịch Hải Phòng đã xúc tiến, tổ chức hàng loạt sự kiện lễ hội như: Lễ hội Hoa phượng Đỏ, Lễ hội Nữ tướng Lê Chân, Lễ hội Đảo Dấu – Đồ Sơn, Lễ hội Làng cá Cát Bà, Lễ hội Văn hóa dân gian biển đảo Việt Nam và Khai trương du lịch hè “Đồ Sơn – Điểm đến 4 mùa”... thu hút sự quan tâm của nhân dân và hàng chục vạn du khách tới tham dự.

Theo thống kê, 6 tháng đầu năm, thành phố đón khoảng 3,4 triệu lượt khách đến Hải Phòng sử dụng các dịch vụ lưu trú (tăng hơn 10%), trong đó có gần 500.000 khách quốc tế (tăng 2,4 lần so với cùng kỳ).

“Vào mùa cao điểm du lịch hè 2023, tuyến đường ra Đồ Sơn và bến phà Gót ra Cát Bà thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ phương tiện, đặc biệt ngày cuối tuần. Ở trung tâm thành phố, các khu phố ẩm thực Food Tours nhộn nhịp du khách. Đó là những tín hiệu rõ nhất cho thấy du lịch Hải Phòng đã dần phục hồi, phát triển mạnh mẽ trở lại”, ông Hoàng Tuấn Anh nói.

Chung tay tháo gỡ khó khăn cho ngành du lịch

Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Hải Phòng cho biết, sau đại dịch COVID-19 nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề, vốn đầu tư nâng cấp sản phẩm hạn chế, nhân sự lành nghề bị hao hụt lớn và có sự chuyển dịch sang các lĩnh vực kinh doanh khác. Do đó, bài toán về nhân sự khiến nhiều doanh nghiệp du lịch đau đầu.

Các doanh nghiệp du lịch vừa hoạt động từ từ trở lại vừa chuẩn bị, đào tạo bổ sung nhân lực. Đến nay, nhiều nhân sự từng chuyển dịch hoặc tạm nghỉ đã quay trở lại hoạt động, dần dần bù đắp thay thế sự thiếu hụt nhân sự, lao động. Thậm chí, nhiều nhân sự cấp cao từ các nơi về Hải Phòng làm việc tại các doanh nghiệp lớn.

Cũng giống các địa phương du lịch khác, khách quốc tế đến Hải Phòng chưa nhiều. Tuy nhiên, khách nội địa tăng đột biến, nổi bật các các tour tuyến ngắn ngày, du lịch gia đình. Food Tours Hải Phòng tạo được hiệu ứng tích cực, thu hút rất đông bạn trẻ, người từ các tỉnh lân cận về trải nghiệm, vui chơi.

Thông qua các hoạt động của các sở ngành TP Hải Phòng, Hiệp hội Du lịch thành phố đã tham gia, có nhiều đề xuất để cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Cụ thể, đề xuất thành phố có giải pháp giải quyết tình trạng ùn tắc tại bến phà Gót – Cái Viềng tạo điều kiện cho khách ra đảo tham quan, du lịch được thuận lợi mùa cao điểm hè.

Xem xét, có lộ trình và giải pháp phù hợp để hỗ trợ doanh nghiệp có thời gian sửa chữa, làm cầu thang thoát hiểm, khắc phục khó khăn sau đại dịch nhằm nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn PCCC và những bất cập về việc cấp các giấy phép an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch.

Ngoài ra, Hiệp hội cũng đề xuất thành phố xây dựng bến neo đậu du thuyền tại huyện Cát Hải nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động phục vụ du khách ngày càng tốt. Phát động chiến dịch tạo môi trường tự nhiên xanh, sạch đẹp, môi trường xã hội văn minh lịch sự, giao thông đi lại thông thoáng.

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hiệp hội Du lịch Hải Phòng xây dựng và phát triển 189 hội viên doanh nghiệp, thành lập 5 chi hội trực thuộc, gồm: Chi hội Lữ hành, Chi hội Khách sạn, Chi hội Đầu bếp chuyên nghiệp, Chi hội Du thuyền Du lịch vịnh Lan Hạ và Chi hội Hướng dẫn viên du lịch.

Đầu năm 2023, Hiệp hội đã phối hợp với cụm Hiệp hội Du lịch 6 địa phương vùng Duyên hải Bắc Bộ (Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Ninh Bình) đã tổ chức đoàn Famtrip xúc tiến du lịch và ký kết thỏa thuận hợp tác 6 tỉnh với tỉnh Bình Định.

Theo ông Hoàng Tuấn Anh, các thành viên Hiệp hội Du lịch Hải Phòng bắt đầu hình thành các nhóm liên kết trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hình thành mạng lưới liên kết mua bán sản phẩm cùng nhau với những chính sách ưu đãi dành cho đối tác. Tổ chức mô hình trung tâm giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của hội viên và đặc sản của các địa phương thông qua hoạt động kết nối giao thương với các địa phương khác.

Hiệp hội cũng chú trọng công tác tổ chức quảng bá xúc tiến du lịch, chủ động xây dựng kế hoạch phát triển du lịch. Mới đây nhất đầu tháng 3, khi Trung Quốc đã mở cửa du lịch trở lại, Hiệp hội đã đưa một số đối tác Trung Quốc khảo sát du lịch Hải Phòng để xây dựng các tour tuyến. Tổ chức họp với các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú và cung ứng dịch vụ, tiến hành xây dựng các sản phẩm du lịch cụ thể. Đồng thời, xúc tiến đẩy mạnh khai thác khách du lịch Trung Quốc đối ứng qua đường bay Nội Bài – Hoa Nam (tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc).

Chi hội Du thuyền Du lịch vịnh Lan Hạ ngoài hoạt động kinh doanh các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển trên du thuyền cao cấp, xúc tiến thị trường khách du lịch quốc tế, đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động thu gom rác thải, bảo vệ cảnh quan, môi trường vùng vịnh Lan Hạ, quần đảo Cát Bà.

Bên cạnh đó, các Chi hội (đầu bếp, khách sạn, lữ hành) đã tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến du lịch, chuẩn bị cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng lao động, sản phẩm du lịch sẵn sàng phục vụ du khách dịp hè và các sự kiện, lễ hội.

Golf kết nối các sản phẩm du lịch cao cấp

Hiện nay ở Hải Phòng có 4 sân golf đang hoạt động, định hướng mở thêm 3 sân golf đã mang lại bộ mặt mới cho ngành du lịch và các sản phẩm du lịch cao cấp tại thành phố cảng. Cùng với đó hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng, khách sạn 5 sao, hệ thống giao thông đồng bộ kết nối đã tạo nên những lợi thế cho môn thể thao và du lịch golf.

Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Hải Phòng cho rằng, hoạt động golf nói riêng tại Hải Phòng đang rất phát triển, có hơn 2.000 người chơi với nhiều hội nhóm thường xuyên hoạt động. Qua đó, tạo thành phong trào chơi golf sôi nổi ở địa phương.

Phong trào chơi golf đã mang lại sức sống, làn gió mới cho hoạt động du lịch thể thao cao cấp này. Không chỉ là một hoạt động thể thao, golf cũng góp phần kết nối các dịch vụ du lịch với nhau, hình thành một chuỗi các hoạt động du lịch cao cấp.

Minh chứng rõ nét nhất là Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2023 – Cup VinFast đã 2 lần liên tiếp được tổ chức tại Hải Phòng. Điều này có thể thấy, hệ thống sân golf, hệ thống hạ tầng du lịch tại Hải Phòng đáp ứng được các điều kiện, tiêu chuẩn cao.

Tuy nhiên, ông Hoàng Tuấn Anh cho rằng, một golfer đến sân golf chơi đơn thuần thì chỉ là hoạt động thể thao giải trí mang tính chất cá nhân, nhóm. Nhưng muốn golf trở thành một sản phẩm du lịch cao cấp thu hút khách từ các thị trường khác như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc… thì Hải Phòng sẽ cần sự kết nối về hệ thống hạ tầng hơn nữa, kết nối các điểm vui chơi giải trí, hệ thống nhà hàng khách sạn 5 sao, du thuyền cao cấp… tạo thành một chuỗi sản phẩm dịch vụ du lịch cao cấp liên hoàn.

Ngoài việc đầu tư cơ sở vật chất, việc tổ chức các hoạt động liên kết các sản phẩm lại với nhau để cùng trao đổi định hướng bán hàng, phục vụ du khách, xây dựng hệ thống những sản phẩm hoàn chỉnh.

Ở một số thị trường cao cấp như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản… vào mùa đông sân golf có băng tuyết, trong khi đó tại Việt Nam nói chung và Hải Phòng nói riêng thì tất cả các sân đều chơi được 4 mùa. Đây là một lợi thế lớn để chúng ta thu hút lượng khách quốc tế hạng sang. Thực hiện hiện nay tại Hải Phòng, đã có nhiều tour tuyến và chuyên gia nước ngoài (Hàn Quốc, Nhật Bản) đến chơi golf.

“Tôi cho rằng các đơn vị kinh doanh du lịch phải nâng cao chất lượng, có chiến lược xúc tiến, quảng cáo, kết nối với nhiều sản phẩm du lịch cao cấp khác như: khách sạn, du thuyền, trung tâm chăm sóc sức khỏe, trung tâm vui chơi giải trí, mua sắm… Qua đó, tăng thời gian lưu trú, tăng sức chi tiêu cho khách hạng sang, đặc biệt là người chơi golf”, ông Hoàng Tuấn Anh nói.