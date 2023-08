Hải Phòng nỗ lực nâng tầm du lịch golf

TPO - Du lịch golf là sản phẩm cao cấp, hướng tới thu hút khách có mức chi tiêu cao. Với bốn hệ thống sân golf hoạt động hết công suất, hơn 2.000 golfer, Hải Phòng sở hữu nhiều lợi thế để phát triển sản phẩm du lịch này. Hướng tới hội thảo "Hải Phòng - Điểm đến Du lịch Golf", do báo Tiền Phong và Sở Du lịch Hải Phòng đồng tổ chức, trong khuôn khổ giải Vô địch Golf Quốc gia 2023 - Cúp VinFast, nhiều chuyên gia hiến kế để “con gà” du lịch golf đẻ “trứng vàng”.

Hơn một năm mở cửa trở lại sau đại dịch COVID-19, ngành du lịch Hải Phòng bứt phá, vươn lên trở thành điểm sáng trong các điểm đến du lịch của cả nước.

Trong năm 2022, du lịch Hải Phòng đón và phục vụ 7 triệu lượt khách, tăng 88,8 % so với cùng kỳ, (tăng 54,5% so với kế hoạch năm 2022), trong đó khách quốc tế đạt 610 nghìn lượt, tăng 843% so cùng kỳ. Doanh thu đạt 6.300 tỷ, tăng 97,6% so với cùng kỳ 2021.

Sau 6 tháng đầu năm 2023, du lịch Hải Phòng tiếp tục giữ được đà tăng trưởng ấn tượng, đón gần 3,5 triệu lượt khách, tăng hơn 10% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế là hơn 493 nghìn lượt khách.

Ông Vũ Huy Thưởng - Phó Giám đốc Sở Du lịch Hải Phòng - khẳng định, những con số ấn tượng trên là nỗ lực của thành phố, Sở Du lịch, địa phương trọng điểm du lịch trong việc triển khai đồng bộ các giải pháp thu hút khách du lịch.

Để tiếp tục duy trì, phát huy những thành tích ấn tượng đã có, ông Vũ Huy Thưởng cho biết, thời gian tới Hải Phòng sẽ tập trung phát triển những sản phẩm du lịch chủ lực như sản phẩm du lịch biển, nghỉ dưỡng biển, du lịch ẩm thực và tiếp tục bồi đắp những sản phẩm du lịch mới níu chân du khách tại Hải Phòng, đặc biệt chú trọng phát triển sản phẩm du lịch MICE, du lịch golf.

“Một trong những nỗ lực của chúng tôi để củng cố và phát triển du lịch golf là nhận đăng cai những giải golf quốc gia cũng như tổ chức những giải giao lưu, giao hữu từ đó thu hút những người chơi golf trên cả nước, quốc tế đến với thành phố Hải Phòng”, ông Vũ Huy Thưởng nêu.

Trong khuôn khổ giải Vô địch Golf Quốc gia 2023 - Cúp VinFast, báo Tiền Phong và Sở Du lịch Hải Phòng đồng tổ chức hội thảo Hải Phòng - Điểm đến Du lịch Golf, vào ngày 9/8 tại Club House, Dragon Golf Links, Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Q. Đồ Sơn, TP. Hải Phòng, quy tụ khoảng 150 khách mời.



Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam cho biết, người Hải Phòng yêu thể thao, đặc biệt là bộ môn golf. “Thành phố Hải Phòng có khoảng hơn 2.000 golfer, Hiệp hội Golf Hải Phòng có khoảng 1.000 vận động viên đăng ký. Bốn hệ thống sân golf để phục vụ thi đấu, giao lưu cho các golfer trong và ngoài nước. Trong những năm vừa qua, đặc biệt là năm 2023, vào những ngày cuối tuần, bốn hệ thống sân này luôn luôn kín khách với số lượng lớn người chơi từ các tỉnh, thành phố lân cận và cả nước đổ về”, ông Lê Khắc Nam chia sẻ.

Hải Phòng tiếp tục đẩy mạnh đầu tư cho một số sân golf. Cụ thể, tháng 9, thành phố khởi công sân golf ở Núi Voi (An Lão) do Nhật Bản đầu tư. Sân golf Cát Bà sẽ có thêm 18 hố, sân Đồi Rồng trong tháng 9 sẽ đưa vào sử dụng thêm 9 hố, sân Đồ Sơn làm tiếp 18 hố (tổng 36 hố).

Kín khách chỉ sau 4 tháng mở cửa Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Giám đốc Kinh doanh và Marketing Dragon Golf Links - chia sẻ với Tiền Phong: Từ khi mở cửa đón khách từ tháng 4/2023 đến hết tháng 7, sân Dragon Golf Links đón 25 nghìn lượt khách và tổ chức thành công hơn 120 giải đấu. "Khách hàng đến đây không chỉ có golfer trong nước mà cả golfer nước ngoài. Mỗi hố riêng lẻ đều được thiết kế để mang đến những trải nghiệm đáng nhớ cho người chơi", bà Nguyễn Thị Thanh Hương nói.

Trong nỗ lực đưa du lịch golf thành sản phẩm du lịch chủ lực ở Hải Phòng, nhiều chuyên gia “hiến kế” để địa phương hút khách du lịch hạng sang, có chi tiêu cao.

Ông Phạm Thành Trí - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Golf Việt Nam - khẳng định, Hải Phòng có dư địa lớn về khách du lịch golf. Trung bình, mỗi khách chơi golf chi tiêu khoảng 40 triệu đồng trong 5 ngày.

“Trong năm nay, Hải Phòng phấn đấu hoàn thành mục tiêu đón 200 nghìn lượt khách quốc tế thuộc nhóm du lịch golf”, ông Phạm Thành Trí chia sẻ với Tiền Phong. Trong 6 tháng đầu năm 2023, gần 100 nghìn lượt khách du lịch golf đến Hải Phòng. Những tháng cuối năm, dự kiến lượng khách đông hơn.

Để níu chân khách du lịch golf và tăng chi tiêu của khách, lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Golf Việt Nam đề xuất tổ chức các famtrip (hình thức du lịch tìm hiểu, trải nghiệm, quảng bá du lịch) để các trang báo, kênh truyền thông quốc tế chuyên về golf biết đến trải nghiệm du lịch golf ở Hải Phòng. Giải Vô địch golf Quốc gia với sự tham gia của hàng trăm golfer cũng là dịp lan tỏa, quảng bá sức hấp dẫn của tiềm năng du lịch golf ở Hải Phòng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Giám đốc Kinh doanh và Marketing Dragon Golf Links cho rằng - hoạt động xúc tiến du lịch golf ở các thị trường nước ngoài như Nhật Bản, Trung Quốc… đem đến cơ hội hút khách chơi golf hạng sang, chi tiêu cao.

Xác định du lịch golf là hoạt động kinh tế tổng hợp, có tính liên kết cao, Hải Phòng thúc đẩy nhiều chương trình liên kết với các địa phương lân cận như Hà Nội, Quảng Ninh, Ninh Bình để mở rộng không gian du lịch.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Hải Phòng Vũ Huy Thưởng khẳng định, để hút khách hạng sang tới chơi golf và tham quan, khám phá thành phố Hải Phòng, Sở Du lịch đã lên kế hoạch củng cố và phát triển sản phẩm du lịch golf.

“Sở xây dựng những chương trình tham quan, trải nghiệm, nghỉ dưỡng đi kèm cho golfer để tăng thời gian lưu trú cũng như trải nghiệm của khách. Đây là giải pháp quan trọng để đưa du lịch golf trở thành sản phẩm chủ lực của du lịch Hải Phòng trong tương lai”, ông Vũ Huy Thưởng cho biết.