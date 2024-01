Hé lộ nguyên nhân Mỹ thất bại vụ tấn công vào tiền đồn sa mạc

TPO - Theo điều tra ban đầu, lực lượng Mỹ có thể đã nhầm máy bay không người lái thù địch với máy bay không người lái của mình nên đã để nó bay thẳng vào căn cứ trên sa mạc ở Jordan. Hậu quả là 3 lính Mỹ thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Vụ tấn công khiến Tổng thống Joe Biden đối diện với tình thế khó khăn, vừa phải đáp trả mạnh mẽ vừa phải kiểm soát xung đột leo thang ở khu vực.

Hai quan chức giấu tên dẫn thông tin điều tra sơ bộ cho biết, khi chiếc máy bay không người lái thù địch đang bay ở tầm thấp, một máy bay không người lái của Mỹ đang quay trở lại căn cứ mang tên Tháp 22.

Vì thế, lực lượng Mỹ không bắn chiếc máy bay không người lái thù địch, để nó bay thẳng vào mục tiêu.

Kết quả là không có nỗ lực nào để bắn hạ máy bay không người lái của đối phương đánh vào tiền đồn. Một trong những xe moóc nơi quân lính ngủ bị tấn công mạnh nhất, trong khi những xe moóc xung quanh bị thiệt hại nhẹ do tác động gián tiếp và mảnh vỡ văng ra.

Dù không có hệ thống phòng không lớn tại Tháp 22, nhưng căn cứ này có các hệ thống chống máy bay không người lái hiện đại.

Ngoài 3 người lính thiệt mạng, Lầu Năm Góc cho biết hơn 40 binh lính bị thương trong vụ tấn công, chủ yếu là vết cắt, vết bầm tím và chấn thương sọ não. Tám người đã được đưa đi điều trị, trong đó 3 người được đưa đến Trung tâm Y tế Landstuhl ở Đức. Năm người còn lại bị “chấn thương sọ não nhẹ”, dự kiến sẽ sớm trở lại làm nhiệm vụ.

Khi được hỏi vụ tấn công có phải “lỗi của con người” hay không, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sabrina Singh trả lời rằng Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ vẫn đang đánh giá vấn đề.

Thông tin về cách chiếc máy bay không người lái của đối phương vượt qua hệ thống phòng không của Mỹ được đưa ra khi Nhà Trắng cho biết họ không muốn gây chiến với Iran, dù Tổng thống Biden thề sẽ đáp trả. Chính quyền Mỹ tin rằng Tehran đứng sau vụ tấn công, nhưng Tehran khẳng định họ không liên quan.

Ông Biden đã họp với các cố vấn an ninh quốc gia tại Phòng Tình huống của Nhà Trắng để bàn về vụ việc và cách trả đũa.

“Không có câu trả lời dễ dàng. Đó là lý do Tổng thống đang họp với đội an ninh quốc gia để cân nhắc các lựa chọn”, Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia John Kirby cho biết.

Cuộc tấn công táo bạo mà chính quyền Mỹ đổ lỗi cho các lực lượng thân Iran gây ra khiến tình hình Trung Đông thêm phức tạp, còn Washington đang cố gắng ngăn chặn cuộc xung đột Israel-Hamas mở rộng thành chiến tranh khu vực rộng lớn hơn.

Sự việc lần này là một trong hàng chục cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ ở Trung Đông kể từ khi Hamas tấn công Israel ngày 7/10 năm ngoái, châm ngòi cho cuộc xung đột ở Dải Gaza. Nhưng đây là lần đầu tiên có quân nhân Mỹ thiệt mạng.

Thu Loan