Hé lộ nguyên nhân bãi rác lớn nhất Đà Nẵng bùng cháy dữ dội

TPO - Chiều 14/6, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP Đà Nẵng thông tin về nguyên nhân dẫn đến việc bãi rác Khánh Sơn bất ngờ bùng cháy dữ dội.

Sở TN&MT cho biết: đến 14h30 ngày 14/6, công tác khắc phục hậu quả và triển khai hoạt động giảm nhiệt tại khu vực cháy ở bãi rác Khánh Sơn vẫn đang được tiếp tục duy trì.

Về nguyên nhân vụ cháy, qua xem xét, đánh giá, Sở thống nhất kết quả xác định của PGS. TS. Trần Văn Quang (Phó chủ tịch thường trực Hội bảo vệ thiên nhiên và Môi trường TP Đà Nẵng) về nguyên nhân vụ cháy ở quanh khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn.

“Hiện tượng khí cháy sinh ra trong bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh là quá trình tự nhiên, lượng khí sản sinh phụ thuộc vào nhiều yếu tố: thành phần rác, điều kiện vi khí hậu... Thời gian qua, do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng kéo dài, kết hợp với các đợt mưa do bão số 2 Koguma, làm áp suất khí quyển thay đổi nên lượng khí cháy hình thành từ quá trình chôn lấp rác (khí metan) thoát ra tăng đột biến, tích tụ và gây nên hiện tượng cháy”, Sở TN&MT TP Đà Nẵng cho biết.

Ngoài các giải pháp xử lý trực tiếp tại vùng cháy, Sở TN&MT TP Đà Nẵng đã đề nghị đơn vị thi công tập trung ưu tiên thực hiện trước hạng mục lắp đặt hệ thống thu khí gas tại khu chôn lấp của dự án nâng cấp cải tạo một số hạng mục bãi chôn lấp Khánh Sơn.

Hiện tại, qua kết quả quan trắc cho thấy lượng khí metan phát sinh từ quá trình chôn lấp tại khu vực bãi rác tiếp tục thoát ra nên có nguy cơ cao sẽ phát sinh cháy trở lại. Do đó, để đảm bảo an toàn về người và tài sản, Sở cũng đã yêu cầu đơn vị vận hành tăng cường các công tác đảm bảo an toàn PCCC tại chỗ, tăng cường công tác quản lý mọi hoạt động diễn ra trên khu vực bãi rác đảm bảo đúng quy định. Đồng thời, tiếp tục kiến nghị các cấp, các ngành khẩn trương có giải pháp hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề của các cá nhân đang hoạt động thu nhặt rác tại khu vực bãi rác Khánh Sơn để chấm dứt hoạt động này ngay sau khi bãi rác đi vào hoạt động theo quy trình mới.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, vào khoảng 13h30 ngày 13/6, công nhân của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng đang vận hành san ủi rác thì phát hiện khói bốc lên tại bờ taluy phía Bắc của hộc rác số 2 (thuộc bãi rác Khánh Sơn). Ngay lập tức, công ty đã huy động lực lượng tại chỗ để chữa cháy. Lực lượng Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng đã kết hợp với lực lượng và phương tiện tại chỗ triển khai phương án chữa cháy, tổ chức cách ly vùng cháy để hạn chế việc cháy lan. Đến khoảng 17h30, đám cháy cơ bản đã được khống chế các ngọn lửa trên bề mặt. Tuy nhiên, do thời tiết thay đổi và địa hình phức tạp nên một số vị trí còn cháy nhỏ và phát sinh khói.