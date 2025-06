Hé lộ chủ nhân giải thưởng xe ô tô tại sự kiện ra mắt Happy One Sora

Là dự án tâm điểm ra mắt nhân dịp Vạn Xuân Group kỷ niệm 20 năm thành lập, Happy One Sora chính thức giới thiệu - khẳng định giá trị ưu việt và loạt chính sách mừng sinh nhật vô cùng hấp dẫn. Theo đó, chủ nhân giải thưởng ô tô Ford Everest Sport 2.0L AT chính thức lộ diện.

Không chỉ thu hút hơn 1.000 khách tham dự gồm khách hàng, đối tác và 12 đơn vị tư vấn kinh doanh, dự án Happy One Sora còn “gây sốt” với chính sách ưu đãi khủng, “cơn mưa” quà tặng hấp dẫn và số lượng sản phẩm giới hạn với thiết kế mang đậm dấu ấn Nhật Bản tinh tế, gần gũi thiên nhiên.

Đặc biệt, nhân tháng kỷ niệm 20 thành lập, Vạn Xuân Group còn dành ưu đãi lớn cho những khách hàng quan tâm sản phẩm shop 03 tầng. Cụ thể, ngoài ưu đãi cam kết cho thuê 480 triệu đồng chi trả ngay sau khi nhận nhà và ký Văn bản thỏa thuận chỉ 5%, khách hàng còn được hưởng tổng chiết khấu 19%.

Vị trí Thủ Đức, pháp lý chuẩn chỉnh và chính sách hấp dẫn, Happy One Sora nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý ngay trong ngày ra mắt, thu hút lượng lớn khách hàng tìm hiểu cơ hội đầu tư cũng như tích sản.

Với hiệu ứng tích cực từ thị trường và những giá trị nổi trội, ngay sau sự kiện chính thức tổ chức có đến 96,8% sản phẩm giới thiệu đợt 01 đã tìm thấy chủ nhân tương lai.

Đặc biệt hơn nữa, sự kiện còn vinh dự đón tiếp ngài Ono Masuo - Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh với những lời chúc tốt đẹp dành cho mối quan hệ hợp tác quốc tế giữa Vạn Xuân Group và TBS Group.

Giữa nhiều lựa chọn về nơi an cư trước làn sóng sáp nhập, mở rộng địa giới hành chính thành phố Hồ Chí Minh cũng như mặt bằng giá căn hộ không ngừng “leo thang”, Happy One Sora - dự án khu căn hộ phong cách Nhật hoàn toàn mới tại Thủ Đức do Vạn Xuân Group với 20 năm kinh nghiệm hợp tác phát triển cùng Tập đoàn Nhật Bản có bề dày kinh nghiệm 63 năm đang tạo nên hấp lực khó cưỡng ngay tại khu Đông - nơi luôn tạo ra sức hút từ nguồn cung lẫn mức độ hấp thụ bất kể biến động của thị trường.