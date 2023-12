Hậu Giang dẫn đầu ĐBSCL về tốc độ tăng trưởng kinh tế

TPO - Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2023 của tỉnh Hậu Giang tiếp tục duy trì ở mức cao (đạt 12,27%), tăng 2 bậc so với năm 2022, tiếp tục dẫn đầu khu vực ĐBSCL và xếp thứ 2 cả nước.

Tại hội nghị giao ban báo chí 6 tháng cuối năm 2023 diễn ra chiều 6/12, ông Đồng Văn Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, tỉnh Hậu Giang đã hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ quan trọng trong năm 2023.

Cụ thể, về công tác tổ chức xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, theo ông Thanh, hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ khẳng định, công tác tổ chức, cán bộ tiếp tục được quan tâm. Tỉnh quyết tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Công tác cải cách hành chính có sự chuyển biến rõ nét. Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức (SIPAS) đều tăng thứ hạng so với tỉnh, thành trong cả nước.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính được triển khai đồng bộ, quyết liệt. Hậu Giang là một trong những tỉnh thực hiện việc kết nối, chia sẻ, trao đổi văn bản điện tử giữa các cấp chính quyền và là tỉnh đầu tiên thông qua Quy hoạch Khu công nghệ số tỉnh…

Tăng trưởng kinh tế dẫn đầu ĐBSCL

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, kết quả thực hiện các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội năm 2023 của tỉnh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra (ước thực hiện hoàn thành toàn diện 18/18 chỉ tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh; trong đó có 14 vượt kế hoạch, 4 chỉ tiêu đạt kế hoạch).

Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tiếp tục duy trì ở mức cao (đạt 12,27%), tăng 2 bậc so với năm 2022, tiếp tục dẫn đầu khu vực ĐBSCL và xếp thứ 2 cả nước. GRDP bình quân đầu người đạt 80,33 triệu đồng, tăng 21,34% so với cùng kỳ, vượt 6,41% kế hoạch. Giải ngân đầu tư công dự kiến đạt 97% (kế hoạch tối thiểu từ 95%). Thu ngân sách trên địa bàn đạt 6.529 tỷ đồng, tăng 6,37% so với cùng kỳ, đạt 100,17% kế hoạch.

Về Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, theo ông Thanh, đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 11/2023, dự kiến tổ chức lễ công bố vào ngày 12/12/2023.

Trong năm 2023, Hậu Giang cũng thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã hội; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được quan tâm. Tỉnh đã tổ chức kêu gọi, vận động xây dựng 1.400 căn nhà Đại đoàn kết cho người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành cho biết, năm 2023 là năm tăng tốc phát triển của Hậu Giang. Kết quả tăng trưởng kinh tế của tỉnh vươn lên thứ hai cả nước; hoàn thành 18/18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, trong đó có 14 chỉ tiêu vượt kế hoạch…

“Năm 2024 được xác định là năm về đích cơ bản các chỉ tiêu trọng yếu, cũng là năm chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, chuẩn bị nền tảng cho nhiệm kỳ mới 2025-2030, Hậu Giang xác định vươn lên phát triển nhanh, bền vững, bao trùm và toàn diện. Dự kiến năm 2028 Hậu Giang sẽ tự cân đối ngân sách” – Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nói.