Harry và Meghan thách thức Hoàng gia Anh

TPO - Công tước và Nữ công tước xứ Sussex bị chỉ trích vô cảm khi chụp ảnh với Thủ tướng Jamaica, người ủng hộ bỏ chế độ quân chủ, giữa thời điểm cả Vua Charles và Công nương Kate gặp vấn đề sức khỏe.

Ngày 23/1, Hoàng tử Harry và Meghan Markle tham dự buổi ra mắt phim One Love của Bob Marley ở thành phố Kingston, thủ đô của Jamaica.

Tại sự kiện, vợ chồng Sussex được nhìn thấy tay bắt mặt mừng và chụp ảnh cùng Thủ tướng Jamaica Andrew Holness và phu nhân Juliet. Họ cũng nói chuyện thân thiết với Marlene Malahoo Forte, bộ trưởng phụ trách các vấn đề hiến pháp và pháp luật của Jamaica.

Chuyện không có gì phải bàn nếu cả ông Holness và bà Forte đều phản đối chế độ quân chủ. Theo Daily Mail, Jamaica nằm trong Khối Thịnh vượng chung, với nguyên thủ quốc gia là người đứng đầu Hoàng gia Anh, hiện là Vua Charles III. Sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời vào tháng 9/2022, ông Holness thừa nhận hòn đảo Caribbean muốn cắt đứt quan hệ với Anh. Ông cũng đang thúc đẩy kế hoạch đưa Jamaica trở thành nước cộng hòa, với cuộc trưng cầu dân ý dự kiến tổ chức vào cuối năm 2024.

Trong khi đó, vào năm 2023, bà Forte tuyên bố Jamaica có thể sớm chia tay chế độ quân chủ và tương lai đất nước phải nằm trong tay Jamaica. Nữ chính trị gia ẩn ý thể hiện mục tiêu đó sau khi gặp gỡ Harry trong sự kiện ra mắt phim.

Bà Forte chia sẻ lên tài khoản X bức ảnh chụp chung với Harry và Meghan. Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Đáng chú ý nhất là bình luận của một người dùng mạng: “Buồn cười hơn nữa: người đi cùng họ (vợ chồng Sussex) là bộ trưởng chịu trách nhiệm thay đổi hiến pháp và biến chúng ta thành một nước cộng hòa”. Bà Forte trả lời: “Đây là #Onelove”. Động thái này được hiểu là nữ chính khách muốn chơi chữ vì từ “One Love” vừa là tên bộ phim mà họ dự lễ ra mắt, vừa mang ý nghĩa “một tình yêu”, đồng thời là chỉ chiến dịch chống phân biệt đối xử, phân biệt chủng tộc, quyền LGBT+ và nhân quyền.

Omid Scobie, tác giả cuốn sách công kích Hoàng gia Anh Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival, cũng góp vui bằng cách chỉ ra rằng nụ cười của Harry và Meghan với Thủ tướng Jamaica mang đến “rung cảm khác” so với khi ông Holness gặp Hoàng tử William và Công nương Kate vào tháng 3/2022. Thời điểm đó, ông Holness nói với vợ chồng xứ Wales muốn loại bỏ chế độ quân chủ.

Trong bối cảnh Công nương Kate vừa phẫu thuật và Vua Charles chuẩn bị nhập viện, việc Harry và Meghan bay từ Mỹ đến Jamaica dự tiệc ra mắt phim, còn thân thiết với những người phản đối Hoàng gia Anh khiến không ít người sửng sốt, nặng hơn là tức giận.

Trên MailOnline, nhà bình luận hoàng gia Phil Dampier nhận xét: "Trong hoàn cảnh bình thường, sẽ không có gì sai nếu họ đến buổi ra mắt phim. Nhưng vào thời điểm cha anh chuẩn bị phẫu thuật và Jamaica đang gây ồn ào về việc từ bỏ chế độ quân chủ, điều này khá thiếu tế nhị. Tất nhiên, hoàng gia luôn nói rằng việc có trở thành nước cộng hòa hay không là tùy thuộc vào từng quốc gia. Nhưng tôi nghĩ họ thấy buồn khi Barbados từ bỏ Nữ hoàng Elizabeth vào những năm cuối đời của bà mà không có trưng cầu dân ý. Jamaica sẽ có một cuộc trưng cầu dân ý, nhưng gần như chắc chắn cuối cùng họ sẽ đi theo con đường riêng của mình".

Ông Dampier phân tích thêm việc đến Jamaica nhưng không có thời gian về Anh thăm cha cùng chị dâu đang bị bệnh có thể hiểu Harry và Meghan đang gửi đi thông điệp ủng hộ loại bỏ chế độ quân chủ, đồng thời không muốn hòa giải với gia đình và nhấn mạnh chuyện họ đang sống trong thế giới khác.

Richard Fitzwilliams, một nhà bình luận hoàng gia khác, có chung suy nghĩ. Ông cho rằng vợ chồng Sussex chắc chắn có mục đích khi công khai xuất hiện ở Jamaica nhưng gửi lời hỏi thăm đến cha và chị dâu một cách riêng tư.

"Rõ ràng họ chọn thời điểm khó khăn này để nhắc nhở hoàng gia về những gì họ đã mất. Đó dường như là một chiến thuật. Cung điện hiểu thêm một lần nữa rằng việc tin tưởng vào người Sussex là không khôn ngoan", chuyên gia 75 tuổi nói.

