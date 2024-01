Harry thất thế trước báo Anh

TPO - Hoàng tử Harry đã rút đơn kiện chống lại nhà xuất bản The Mail on Sunday. Tờ báo Anh tuyên bố tác giả “Spare” phải trả hơn 750.000 bảng Anh, bao gồm cả chi phí pháp lý và luật sư.

Ngày 19/1, người phát ngôn của Công tước xứ Sussex xác nhận với Page Six Hoàng tử Harry đã từ bỏ vụ kiện nhà xuất bản The Mail on Sunday về tội phỉ báng.

Theo người phát ngôn, Harry đang tập trung chờ đợi xem Ủy ban Điều hành Bảo vệ Hoàng gia và Nhân vật của công chúng (RAVEC) có hành động pháp lý vì sự an toàn của anh hay không. Anh cũng ưu tiên đảm bảo sự an toàn cho gia đình, thay vì mất thời gian vào các thủ tục pháp lý được cho là tạo nền tảng cho những tuyên bố sai trái của tờ báo Anh suốt những năm qua.

Trong khi hoàng tử tóc đỏ khẳng định động thái rút đơn kiện xuất phát từ lý do cá nhân, Daily Mail – cùng công ty mẹ với The Mail on Sunday lại ám chỉ cựu thành viên hoàng gia bị đuối lý, không có khả năng thắng kiện nên mới quay đầu.

Theo đó, Harry và đội ngũ pháp lý riêng có thời hạn đến ngày 19/1 để nộp các tài liệu liên quan có thể được sử dụng trong phiên xét xử. Tuy nhiên, họ không cung cấp bất kỳ giấy tờ nào, thay vào đó chọn rút đơn kiện chỉ vài giờ trước khi hết hạn.

Daily Mail cho biết thêm tác giả cuốn tiểu sử Spare phải trả hơn 750.000 bảng Anh (gần 953.000 USD), bao gồm cả 250.000 bảng Anh (gần 318.000 USD) chi phí pháp lý mà tờ báo phải bỏ ra trong vụ kiện và phí thuê luật sư của chính anh.

Về vấn đề này, người phát ngôn chỉ nói: “Các chi phí trong vụ việc sẽ được xác định và còn quá sớm để suy đoán”.

Hoàng tử Harry lần đầu tiên đệ đơn kiện The Mail on Sunday về tội phỉ báng lên Tòa án tối cao London vào tháng 2/2022. Cụ thể, tờ báo đã đăng bài tố Harry nói dối trong cuộc chiến pháp lý giữa anh và Chính phủ Anh về vấn đề an ninh.

Thời điểm đó, The Mail on Sunday đưa tin các cố vấn PR của Harry thông báo với giới truyền thông rằng anh đệ đơn kiện Bộ Nội vụ Anh sau khi đề nghị trả tiền để cảnh sát bảo vệ anh cùng gia đình trong những ngày họ trở về anh nhưng bị từ chối.

Tuy nhiên, các nguồn tin của The Mail on Sunday xác nhận không có lời đề nghị nào như vậy được đưa ra cho Bộ Nội vụ và RAVEC cũng không hay biết về việc này. Chưa kể, sau khi từ bỏ nhiệm vụ hoàng gia và rời Anh sang Mỹ định cư, Harry và Meghan bị tước quyền đảm bảo an ninh dùng tiền thuế chi trả.

Tờ báo Anh cáo buộc nhân viên của Harry cố gắng thao túng truyền thông, cho rằng hành vi như vậy là “đáng mỉa mai” vì Harry đang hợp tác với một công ty ở Thung lũng Silicon để xử lý các thông tin sai lệch trong môi trường trực tuyến.

Trong đơn kiện, Harry phản bác rằng câu chuyện của The Mail on Sunday buộc tội anh không công bằng vì cố gắng gây nhầm lẫn cho công chúng. Harry yêu cầu Tòa án Tối cao cấm The Mail on Sunday không được đưa ra lời bào chữa cho bài báo, cũng như phải ra phán quyết có lợi anh mà không cần xét xử.

Trong phiên tòa ngày 8/12/2023, Thẩm phán Justice Nicklin của Tòa án Tối cao Anh từ chối yêu cầu của Harry với lý do nhà xuất bản có căn cứ để tranh luận về trường hợp của mình.

Ông Nicklin còn buộc Harry phải thanh toán các chi phí pháp lý cho The Mail on Sunday, số tiền là 48.447 bảng Anh (hơn 60.800 USD), vào tài khoản của tòa án trước ngày 29/12.

Nếu Harry không rút đơn kiện, phiên tòa xét xử tội phỉ báng được sắp xếp vào giữa tháng 5 và tháng 7 tới.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 19/1, người phát ngôn của Harry lên án phán quyết của Thẩm phán Nicklin: “Đây là phán quyết gây sửng sốt vì bài báo không được dán nhãn là quan điểm, thay vào đó được tin trong phần tin tức của tờ báo và trình bày dưới dạng ‘độc quyền’ do một trợ lý biên tập viết”.

Tú Oanh