Harry - Meghan thua lỗ

TPO - Trong năm qua, số tiền quyên góp mà Hoàng tử Harry và Meghan Markle nhận được giảm sâu khiến Quỹ Archewell bị lỗ hàng trăm nghìn USD. Tuy nhiên, trong khi các khoản từ thiện đi xuống, vợ chồng Sussex lại tăng lương “khủng” cho nhân viên.

Ngày 12/12, Quỹ Archewell của Hoàng tử Harry và Meghan Markle công bố báo cáo thường niên về hoạt động từ thiện của họ. Đi kèm với đó là đoạn quảng cáo hào nhoáng thể hiện những việc tốt mà họ làm được trong năm 2023. Tuy nhiên, tài liệu rò rỉ cho thấy tình hình tài chính của tổ chức này đã sụt giảm đáng kể so với năm 2022.

Một tờ khai thuế thu nhập được nộp ở Mỹ tiết lộ vào năm 2022, số tiền quỹ kêu gọi được chỉ còn hơn 2 triệu USD, tức là giảm tới 11 triệu USD so với con số 12,9 triệu USD vào năm 2021. Quỹ Archewell ghi nhận khoản lỗ 674.485 USD trong năm 2022 vì doanh thu chỉ đạt 2 triệu USD nhưng chi phí bỏ ra là 2,67 triệu USD. Trong khi đó, tổ chức do nhà Sussex thành lập thu lợi nhuận 9 triệu USD vào năm 2021.

Hai năm trước, một nhà tài trợ giàu có giấu tên đã trao cho Harry và Meghan 10 triệu USD. Tuy nhiên, người này không tiếp tục ủng hộ vào năm 2022, thay vào đó chỉ có hai nhà hảo tâm bỏ ra khoảng 1 triệu USD/người.

Về tình hình hoạt động, trong năm qua, Quỹ Archewell trao 200.000 USD cho sáng kiến ​​bình đẳng giới của Đại học Georgetown (Washington, D.C., Mỹ), 100.000 USD cho Halo Trust (tổ chức làm nhiệm vụ rà soát bom mìn mà Công nương Diana từng ủng hộ), 10.000 USD để cứu trợ lũ lụt ở Nigeria và 50.000 USD cho tổ chức từ thiện ứng phó khủng hoảng Ukraine. Báo cáo thường niên cũng cho thấy quỹ quyên góp cho các dự án từ thiện khác.

Đáng chú ý, dù bị thua lỗ, Harry và Meghan lại tăng lương đáng kể cho nhân viên. Giám đốc điều hành James Holt, cánh tay phải của vợ chồng Sussex, được trả 227.405 USD/năm, bao gồm khoản tiền thưởng 20.000 USD. So với mức lương khởi điểm 59.846 USD vào năm 2021, ông Holt được tăng lương khoảng 170.000 USD. Tuy nhiên, vì Holt bắt đầu nhậm chức từ giữa năm 2021, nên mức lương trên không phản ánh đủ 12 tháng làm việc.

Quỹ tuyển dụng năm người, với mức lương tổng cộng là 640.441 USD trong năm. Harry và Meghan không nhận lương.

Bất chấp thua lỗ vào năm 2022, quỹ vẫn nắm giữ khoảng 8,3 triệu USD tiền mặt và tài sản nhờ khoản tài trợ khổng lồ vào năm đầu tiên.

Thông tin trên tiếp nối một năm đầy biến động của đôi vợ chồng hoàng gia thoát ly, khi cuốn hồi ký Spare của Harry đứng đầu danh sách bán chạy nhất nhưng xếp hạng mức độ nổi tiếng cá nhân của họ lại lao dốc.

Họ cũng là đối tượng bị chế giễu của các chương trình truyền hình nổi tiếng như South Park và Family Guy... liên quan đến tuyên bố bị paparazzi rượt đuổi bằng ôtô trên phố New York. Ngoài ra, cặp đôi mất hợp đồng podcast béo bở với Spotify. Harry cũng liên tiếp thất bại trong các vụ kiện tụng báo chí Anh. Gần nhất là bị buộc trả hơn 60.000 USD cho The Mail on Sunday.

