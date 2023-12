Nam diễn viên đóng vai Vua Charles bất hòa với Harry

TPO - Dominic West, đóng vai Vua Charles tuổi trung niên trong “The Crown”, cho biết lý do không còn nói chuyện với Hoàng tử Harry là bất hòa. Tài tử Anh dường như đã chia sẻ điều gì đó khiến Công tước xứ Sussex không hài lòng.

Us Weekly đưa tin Dominic West đã tiết lộ lý do không còn nói chuyện Hoàng tử Harry trong chương trình Sunday Morning phát sóng trên đài phát thanh Times Radio ngày 24/12.

“Chúng tôi gần như mất liên lạc vì tôi đã nói quá nhiều trong một cuộc họp báo. Chúng tôi không còn nói chuyện kể từ đó”, ông giải thích.

Khi bị dẫn chương trình Kate McCann gặng hỏi, tài tử sinh năm 1969 cho biết hai người nảy sinh bất hòa sau khi trở về từ sự kiện từ thiện Walking With the Wounded – chuyến đi cùng các cựu chiến binh bị thương qua Nam Cực vào năm 2013.

Thái tử Charles của The Crown (Hoàng quyền) không nêu chi tiết mâu thuẫn giữa hai người nhưng dường như ông đề cập đến những bình luận tại cuộc họp báo năm 2014.

“Harry là một phần quan trọng của đội. Có vẻ như anh ấy chuyên xây dựng nhà vệ sinh. Anh ấy xây dựng công trình đáng kinh ngạc đó với những khối chắn gió. Nó thậm chí còn có giá đỡ cuộn giấy vệ sinh”, US Weekly dẫn lời Dominic West vào thời điểm đó.

Trở lại cuộc phỏng vấn ngày 24/12, nam diễn viên khẳng định chỉ trả lời những gì được hỏi với tâm trạng vui vẻ, tự hào nhưng “có lẽ tôi đã nói quá nhiều”.

West nhấn mạnh tình bạn giữa ông và Harry kết thúc từ 10 năm trước và ông không thể xin lời khuyên từ Công tước xứ Sussex về cách nhập vai Vua Charles (bắt đầu từ phần 5 The Crown).

Đầu tháng 12, West cũng tiết lộ đã ngăn cản con trai, Senan West, đóng vai Hoàng tử William thời trẻ trong series phim truyền hình ăn khách. Theo ngôi sao Chicago, ông không muốn để thiếu niên 15 tuổi đảm nhận vai diễn vì không thoải mái với cốt truyện trong phần 6.

“Tôi thực sự không thích cảnh tại Lâu đài Balmoral, phải nói với con trai rằng mẹ nó đã qua đời. Họ mời Senan trở lại vì thằng bé làm rất tốt và tuyệt vời, nhưng tôi hơi lưỡng lự về điều đó”, ông nói.

Theo Page Six, Senan West đã đảm nhận vai Hoàng tử William tuổi thiếu niên ở phần 5. Mặc dù West phản đối con trai trở lại, nam diễn viên nhí có suy nghĩ ngược lại và muốn tiếp tục đóng phim.

Trong khi đó, Harry từng thừa nhận có xem The Crown khi tham gia chương trình The Late Late Show của James Corden vào năm 2021. Anh cho biết thích xem bộ phim hơn là đọc những bài báo về anh và vợ, Meghan Markle.

Dominic West (54 tuổi) là diễn viên, đạo diễn kiêm nhạc sĩ người Anh. Trước The Crown, ông nổi tiếng với nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh như The Wire, Les Misérables, The Affair, 300, Chicago...

Tú Oanh