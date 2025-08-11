Happy One Sora thu hút dòng vốn đầu tư cá nhân trở lại

Khi thị trường bất động sản đang dần hồi phục nhờ chính sách điều tiết lãi suất và dòng tiền ổn định trở lại, những dự án sở hữu mức giá hợp lý, pháp lý vững và ưu đãi tài chính thiết thực như Happy One Sora đang trở thành lựa chọn chiến lược của giới đầu tư cá nhân. Chính sách hỗ trợ lãi suất 0%, tặng tiền thuê nhà, cam kết cho thuê… giúp giảm áp lực tài chính và tối ưu dòng tiền ngay trong giai đoạn chờ bàn giao.

Nhà phát triển “sáng giá” với bộ đôi giải thưởng quốc tế

Dù chỉ mới được giới thiệu từ cuối Quý I/2025, Happy One Sora đã tạo tiếng vang lớn trên thị trường bất động sản TP HCM. Tuy nhiên, không phải ngẫu nhiên mà chính bằng thực lực và sự đầu tư bài bản mà dự án đã chinh phục được đông đảo khách hàng quan tâm.

Happy One Sora là đại diện tiêu biểu cho triết lý “đặt khách hàng làm trung tâm” của Vạn Xuân Group – doanh nghiệp vừa được vinh danh tại Dot Property Vietnam Awards 2025 với hai giải thưởng uy tín: Nhà phát triển bất động sản tầm trung tốt nhất Việt Nam (Best Mid-Market Developer Vietnam 2025) và Dự án có kiến trúc độc đáo đẹp nhất Việt Nam (Best Condo Boutique Design Vietnam 2025).

Vạn Xuân Group nhận bộ đôi giải thưởng vinh danh tại Dot Property Awards 2025.

Việc được ghi nhận trên thị trường không chỉ là dấu ấn khẳng định vị thế thương hiệu ngày càng vững mạnh, mà còn là cam kết rõ ràng về chất lượng sản phẩm, tiến độ xây dựng, pháp lý và dịch vụ hậu mãi mà Vạn Xuân Group theo đuổi suốt hai thập kỷ phát triển. Nhờ đó, trong mỗi dự án triển khai, doanh nghiệp luôn mang đến giá trị thực cho khách hàng đặc biệt là các nhà nhà đầu tư.

Sinh lời từ dòng tiền – Bài toán đầu tư rõ ràng

Không chạy theo cuộc đua thổi giá, Happy One Sora giữ mức giá trung bình hợp lý với căn hộ 2PN 2WC chỉ từ 3,1 tỷ đồng nhưng lại cung cấp hệ tiện ích đồng bộ, thiết kế chuẩn Nhật, cùng vị trí chiến lược tại phường Linh Xuân, TP. HCM – vùng đất đang tăng trưởng mạnh nhờ làn sóng sáp nhập đô thị và mở rộng hạ tầng.

Happy One Sora đã tung nhiều ưu đãi hấp dẫn với nhiều lựa chọn tài chính cho người mua.

Theo chia sẻ từ đơn vị triển khai, chính sách ưu đãi hiện tại đang được thiết lập để phù hợp với hai nhóm khách hàng mục tiêu:

Thứ nhất, với khách hàng cần hỗ trợ vay: Được hỗ trợ lãi suất 0%, ân hạn gốc đến khi nhận nhà, đặc biệt là được hỗ trợ tiền thuê nhà đến 18 tháng – một chính sách lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường căn hộ trung cấp tại TP.HCM.

Bên cạnh đó, với những khách hàng sẵn vốn: Nhận chiết khấu 5% trên giá trị căn hộ và cam kết cho thuê lên đến 120 triệu đồng, hỗ trợ khai thác đầu tư ngay sau khi bàn giao.

Ngoài ra, tất cả khách hàng chọn mua sẽ được tham gia vòng quay may mắn trúng 100%, với phần thưởng cao nhất là miễn phí quản lý đến 48 tháng – một khoản tiết kiệm dài hạn đáng kể cho cư dân tương lai.

Sau mỗi sự kiện tập trung, nhiều khách hàng đã ra quyết định nhanh chóng nhờ ưu đãi phù hợp khẩu vị.

Theo đại diện Vạn Xuân Group, chính sách nhịp 2 không chỉ đơn thuần là công cụ “mở khóa” quyết định mua nhà, mà là sự thấu hiểu nhu cầu người mua: “Chúng tôi ghi nhận lượng lớn khách hàng đang chờ đợi nguồn cung sản phẩm thực. Vì vậy, việc lần đầu tiên khởi động nhịp triển khai tiếp theo, chúng tôi đã hướng đến những chính sách về hỗ trợ tiền thuê nhà với tinh thần đồng hành, giúp người mua sớm an cư, giảm áp lực tài chính trong giai đoạn chuyển tiếp”.

Giữa bối cảnh thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh mẽ, Happy One Sora nổi bật nhờ mức giá hợp lý, pháp lý minh bạch và đặc biệt là chính sách ưu đãi chưa từng có. Từ hỗ trợ tài chính trực tiếp, miễn phí quản lý, đến hỗ trợ tiền thuê – tất cả cho thấy sự chủ động và linh hoạt của Vạn Xuân Group trong việc đồng hành cùng khách hàng, tạo nên giá trị thật và cơ hội đầu tư bền vững.