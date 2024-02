Hành trình truy bắt hung thủ hiếp dâm, sát hại cô gái vào chiều 29 Tết

Sự mất tích bí ẩn của nữ công nhân

Chị Thống là công nhân làm việc tại Công ty TNHH Coats Phong Phú đóng trên địa bàn phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức, TPHCM.

Chiều 8/2 ( tức 29 Tết), chị Thống tan ca làm và trở về phòng trọ nằm trong hẻm trên đường Quang Trung, phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức. Sau đó, chị Thống nhắn tin với gia đình là chuẩn bị về quê ở huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai để ăn Tết. Chờ mãi không thấy chị Thống về đến nhà, người thân cố gắng liên lạc nhiều lần qua điện thoại nhưng không có kết quả.

Sáng 9/2 (30 Tết), bạn trai của chị Thống nói với người thân của chị là đã nhờ người đến phòng trọ tìm nhưng thấy cửa đã khóa ngoài. Người này đã phá khóa để vào phòng kiểm tra nhưng không thấy chị Thống ở bên trong.

Đến trưa 9/2, gia đình chị Thống đến phòng trọ của con gái thì thấy phòng không có sự xáo trộn, xe máy vẫn để ở bên trong, trên xe treo nhiều túi đồ chuẩn bị về quê. Tuy nhiên, ba lô mà chị Thống thường dùng và điện thoại, chìa khóa xe thì không có trong căn phòng.

Lo lắng sự an nguy của con gái, gia đình chị Thống đã đến Công an phường Tăng Nhơn Phú B (TP Thủ Đức) trình báo vụ việc. Người thân của chị Thống cho biết, chị hiền lành và ít nói chuyện với người lạ.

Ngày 14/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đăng Khoa để điều tra về tội “Cướp tài sản”, “Giết người” và “Hiếp dâm”.